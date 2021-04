Crvena zvezda je osvojila četvrtu titulu u nizu. Ovo je jedna od najuspešnijih godina u bogatoj istoriji najtrofejnijeg srpskog kluba, a ponosan na tu činjenicu je i generalni direktor Zvezdan Terzić.

"Pre svega, čestitao bih igračima, stručnom štabu, navijačima i svima u klubu na osvojenoj šampionskoj tituli. Ovo je prvi put u Zvezdinoj istoriji da je titula osvojena četvrtu godinu u nizu i to samo govori o tome sta je danas Crvena zvezda. Ponosan sam na sve ono što je urađeno, ne samo u domaćem prvenstvu, nego i u Evropi, pogotovo kad se uzme u obzir da smo izdržali i finansijske udare korone i superiorno osvojili titulu, a uz to se ravnopravno nosili sa ekipama poput Milana. Pokazali smo da smo najbolji tim u Srbiji i da o tome nema polemike. Uz to, srušeni su brojni rekordi. Ovo je definitivno godina za pamćenje", kazao je Terzić.

Uprkos tome što je titula osvojena, nema vremena za odmor u Crvenoj zvezdi...

"Čeka nas finale Kupa i odmah potom pripreme za nove kvalifikacije za Ligu sampiona. Postavili smo najviše moguće ciljeve, a pokazali smo sposobnost da probijamo granice i nastavićemo to da radimo", zaključio je prvi čovek crveno-belih.