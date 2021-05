Svečano je bilo danas na Marakani. Dugih pregovora nije bilo, ali Crvena zvezda je sa dnevnog reda skinula jedno od gorućih klupskih tema. Trener Dejan Stanković produžio je ugovor do 2024. godine, što je izazvalo velike simpatije navijača.

Crveno-beli su pokazali da u Stankoviću vide jednog od glavnih protagonista novih ciljeva, koji su postali sastavni deo Crvene zvezde.

Generalni direktor kluba Zvezdan Terzić poručio je u izjavi za klupski sajt da je Zvezda pokazala da ima bezgranično poverenje u čoveka koji je u Ljutice Bogdana porastao kao trener.

„Današnjim potpisom postavljamo nove ciljeve i šaljemo poruku da Zvezda želi dugoročno da razmišlja. Od prvog trenutka kada se pojavila ideja da Stanković dođe za trenera, a to je bilo posle njegovog poziva gde je on samouvereno telefonski prezentovao šta može, koliko želi, kakve su mu ambicije i na koji bi način podigao Zvezdu. Osetio sam to da nije priča, već da on to nosi kao ideju u sebi i da može da je prenese na teren, te našem klubu donese novu vrednost. Od tada pa do danas, on je porastao kao trener i dokazao se kao čovek mnogo puta. Ubeđen sam da će imati veliku karijeru. Voleo bih što duže da ostane u Zvezdi, a potpisom na tri godine smo mu poslali poruku koliko verujemo u njega i koliko bismo želeli da ostane. Osvojili smo četiri titule u nizu, četiri grupne faze igrali i to sada nije cilj, nego neko normalno očekivanje, čega je i Stanković svestan. Znamo šta smo postavili kao ciljeve i prioritete i hrabro ulazimo u sve to. Ne živimo od stare slave i nema minulog rada, i hrabro se suočava onome što nas čeka u julu kad krenu kvalifikacije za Ligu šampiona. Srećni smo i zadovoljni i nadam se da su i naši navijači“, rekao je Zvezdan Terzić.

Imao je Stanković sporiji početak u Crvenoj zvezdi, ali je za urađeno u ovoj sezoni zaslužio pohvale.

„Doživljavam ga kao prijatelja. Debitovao je protiv OFK Beograda kao šesnaestogodišnjak, kada sam ja bio kapiten tog kluba, ukrštali su nam se putevi i posle... Kada sam bio predsednik FSS, on je bio kapiten reprezentacije. Doveo sam ga za trenera, pružio mu šansu, imamo izvanredan lični i privatni odnos i tako će biti i dalje“.

Planovi za leto i kvalifikacije u Ligi šampiona su jasni.

„Očekujem da i petu godinu u nizu igramo grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. Želimo da to bude Liga šampiona i učinićemo sve da to ostvarimo“, dodao je Terzić.

Zadovoljan je bio i sportskii direktor crveno-belih Mitar Mrkela.

„Ovo je sigurno jedan lep dan za sve zvezdaše, Dejan Stanković je produžio ugovor sa Crvenom zvezdom. Produžetak saradnje predstavlja dokaz poverenja koje klub pokazuje prema treneru. Mislim da je Stanković odradio sjajan posao u poslednjih godinu i po dana. Rezultati su bili izvanredni i očekujem da se u predstojećem periodu ponove. Naš cilj je da uvek idemo napred, da podižemo lestvicu naviše. Proteklih godina smo napravili sjajne rezultate. Želimo da sa Stankovićem na čelu napravimo iskorak i u Evropi i kada su u pitanju domaći okviri i da se Crvena zvezda vrati na staze stare slave koje su započele neke starije generacije. Dejan Stanković i ja imamo svakodnevnu komunikaciju. Stalno radimo analizu utakmica koje su se odigrale za vikend i pravimo planove za budućnost. Imamo dosta dobru saradnju i mislim da rezultati to i pokazuju“, rekao je Mrkela.