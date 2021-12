Terzić posle velike Zvezdine godine: Da, pregovaramo sa Arboledom! Potrebni su nam brzi igrači

Crvena zvezda je odličnu godinu zaokružila još jednim uspehom. Posle duple krune tim Dejana Stankovića remijem u Bragi podigao je lestvicu, i stigao do osmine finala Liga Evrope. Dovoljno da generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić slavodobitno podigne ruke i zaokruži još jednu kalendarsku godinu.

Iza njega, kao i uostalom Crvene zvezde, je bio promenljiv period. Bilo je i grešaka, što je u fudbalu sasvim normalno. Ali bilo je i dobrih stvari, koje se kada je nova era Crvene zvezde u pitanju podrazumevaju. I zato prvi čovek srpskog šampiona nije delovao opijen euforijom posle uspeha u Bragi. Kao da i dalje želi da gura kamen uzbrdo.

„Razmišljam samo o Surdulici i TSC-u. Sve je ovo lepo što smo uradili, ali mi moramo da budemo šampioni da bi stvarno osetili benefite ovih uspeha. Najveći uspeh svega ovoga su ti koeficijenti koji su Zvezdu doveli na 35. mesto u Evropi i Srbiju na 11. mesto. Navijači treba da slave, ali mi unutra kluba moramo da privedemo prvenstvo kraju. Da u ova dva meča do kraja jeseni uzmemo šest bodova. A o evropskim utakmicama ćemo razmišljati u martu, velika je stvar što u februaru nećemo igrati Evropu nego ćemo se fokusirati na derbi. Moramo da pobedimo, mislim da smo bolja ekipa i Zvezda mora da bude šampion ove godine“, rekao je Zvezdan Terzić.

Priča o Zvezdi trenutno podseća na onu izreku o kamenčiću u udobnoj cipeli. Jeste ostvaren veliki uspeh, ali mesta za napredak ima. To je podvukao i generalni direktor crveno-belih.

„Svesni smo slabih tačaka u našem timu, svesni smo da smo podighli lestvicu očekivanja i ono što planiramo, a to je konstantno igranje u grupnoj fazi Ligi šampiona, znači da moramo još da se pojačamo. Nedostaje nam brzina i hitrina, ovoj ekipi fali sveže krvi. Zvezda kao klub napreduje i svesni smo da moramo da dovodimo još bolje igrače. Veliki deo posla smo odradili ostankom Dejana Stankovića , on će moći da se fokusira na Zvezdu, kao i igrači. Imamo dve-tri pozicije gde želimo da se pojačamo. Špic Ohi je već potpisan, za desetak dana dolazi u Beograd da izabere stan. Imamo još par pozicija gde su nam potrebni igrači. Zvezda će u perspektivi biti bolja i moćnija nego što je bila u prethodnom periodu, i to je normalno“.

Osvrnuo se Terzić i na status Dejana Stankovića i pozive iz Italije.

„Ne bih govorio o tome koliko je bilo teško zadržati Stankovića. To je iza nas, okrećemo se onome što smo planirali u narednom periodu. Sve će biti lakše sa Stankovčćem na klupi. Ogromno hvala i njemu i igračima. Malo ko je verovao posle žreba, kada smo dobili grupu, da možeo da budemo prvi u gupi. Mi smo verovali i ostvarili smo plan“.

Otkrio je Terzić da je Crvena zvezda u ozbiljnim pregovorima sa Arboledom iz Šerifa.

„Mustafa će verovatno biti priključen pripremama, od njega zavisi da li će se izboriti da ostane sa timom. Dobiće šansu, zaslužio je da se nađe na spisku putnika za pripreme. Arboleda - da! Pregovaramo sa njim. Mislim da je šteta ispustiti jednog takvog igrača koji je igrao na visokom nivou u Ligi šampiona. A dolazi džabe, jer mu je istekao ugovor. Videćemo u narednom periodu šta ćemo. Skautirali smo dosta igrača kojima ističu ugovori sada ili za šest meseci. Svesni smo da ono što nama treba, a to je dobro, kvalitetno, brzo i mlado, da to mnogo košta. To prevazilazi finansijske mogućnosti Zvezde. A opet, moramo investirati ako želimo da igramo u Ligi šampiona“.

Jasno je da Crvena zvezda mora da rastereti igrački kadar i da napravi bar jedan izlazan transfer.

„Sigurno da ćemo morati u januaru nešto i da prodajemo, ali ćemo se potruditi da ne idu oni nosioci koji nam donose kvalitet. Zvezda je jedna ozbiljna mašinerija gde imamo troškove od 2,5 miliona na mesečnom nivou. Nije lako obezbediti finansije, ali kako smo radili ranije nema sumnje da ćemo i sada uspeti“.