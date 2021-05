Posle istorijske četvrte titule prvaka Srbije u nizu, fudbaleri Crvene zvezde narednog leta pokušaće da klub peti put uzastopno uvedu u grupnu fazu UEFA takmičenja. Cilj je Liga šampiona, mada i Liga Evrope ne bi bila neuspeh. Posebno ako bi se u nju ušlo kroz plej-of kvalifikacija za elitno takmičenje, koje donosi značajno veće bonuse.

Da bi ostvarili svoje planove, crveno-beli uveliko rade na jačanju tima. Pominju se dolasci Aleksandra Dragovića, Aleksandra Prijovića i Aleksandra Kolarova. Iako bi stigli kao slobodni igrači, fudbaleri njihovog renomea zahtevaju određen nivo plate, a upravo je o budžetu za Blic opširno govorio generalni direktor Zvezdan Terzić.

"Naša je obaveza da podižemo budžet na mnogo viši nivo. Zvezda mora da osposobi sebe da pravi sve više i više novca. Mi za sada imamo oko 30 miliona evra, ako hoćemo da pravimo rezultate na koje će biti ponosna zvezdaška javnost, mi moramo da trošimo 40 ili 50 miliona da bismo bili konkurentni. Mi se na našem putu sudaramo sa klubovima koji troše po 100 miliona evra i ne možemo da živimo u iluziji da smo mi klub slavne tradicije - na terenu igraju igrači 11 na 11, i ako, recimo, Sparta iz Praga ima 11 boljih igrača od nas, ona će nas pobediti bez obzira na to što imamo veće ime. Ili Jang bojs, Kopenhagen, Krasnodar... jer oni sa više novca mogu sebi da priušte kvalitetnije igrače, tržište je otvoreno i ko ima novac da da platu od jednog, dva, tri miliona, dolazi do igrača koji prave razliku. A pogledajte milanski 'Derbi dela Madonina' - Inter i Milan gotovo bez Italijana na terenu, isto je u mančesterskom derbiju sa malo Engleza, novac je taj koji donosi kvalitet", istakao je Terzić.

Dobri rezultati na međunarodnoj sceni doprineli su da Crvena zvezda značajno popravi svoj status na UEFA rang listi. Trenutno je na 50. mestu, a od jula će biti još bolje rangirana. Ima to značajan uticaj na prihode, uz unapred uračunate uplate sponzora.

"Naša struktura prihoda je jasna, imamo četiri miliona od Gasporma, 1.2 od Telekoma, uz 800.000 evra raznih manjih sponzorstava dolazimo do šest miliona. To je sigurno, sve ostalo je varijabilno, ali je Zvezda sebe osposobila da pravi između 30 i 40 miliona godišnje. Najveći kapital Zvezde su koeficijenti, mi kad smo došli u klub 2014. na ranking listi UEFA bili smo 210, danas smo 50. klub. Od 1. jula, kad izađe nova lista, bićemo 42. klub - prvi put posle 25 godina smo u top 50. Šta to znači praktično i finansijski - slobodni smo u prvom krugu kvalifikacija, a u drugom i trećem krugu smo u povlašćenom šeširu, što znači da igramo protiv slabijih od sebe. Znači, dovoljno je da prođemo dva protivnika slabija od nas i imamo sigurnih 10 miliona evra za učešće od UEFA, bonus za Ligu Evrope. Plus imamo pet miliona od ulaznica, to je 15 miliona i šest miliona od sponzora. U slučaju da u četvrtoj rundi pobedimo po koeficijentima jače od nas (Olimpijakos, Dinamo Zagreb, Jang bojs, Slaviju Prag), ako pobedimo u plej-ofu i uđemo u Ligu šampiona, to je umesto 10 miliona evra bonusa - 20 miliona. To su sve klubovi koji su pre pet godina bili mnogo jači od Crvene zvezde, međutim, Zvezda je toliko ojačala i ne plaši se više nikoga. Mi smo osposobili sebe da pravimo 20-30 miliona bez prodaje igrača, a ako gledamo prosek poslednjih šest, sedam godina, mi smo prodavali igrače za oko 12 miliona evra godišnje. Dakle, ako zaradimo 10-15 miliona evra na prodaji igrača, u zavisnosti od toga da li igramo Ligu Evrope ili Ligu šampiona - to je budžet oko 40 miliona koji Zvezda može da napravi", navodi Terzić u intervjuu za Blic.

Na pitanje šta bi crveno-beli morali da urade da bi imali veći budžet, Terzić je posebno apostrofirao prihode od TV prava i najavio da bi situacija uskoro mogla da se promeni, odnosno da klub počne više da zarađuje od prodaje prava na prenose Zvezdinih utakmica

"Moramo da proizvodimo još kvalitetnije igrače, da afirmišemo još veći broj mladih, nismo primorani kao nekada da prihvatimo svaku prvu ponudu, jer to sad nije stvar veštine pregovaranja nego pregovaračke pozicije. Dalje, UEFA daje velike bonuse za pobede u LŠ i LE, to je isto izvor. I možda najvažnije - Zvezda je jako potcenjena sa novcem za TV prava. Svi klubovi Evrope, bez obzira na to da li se nalaze u Engleskoj, Italiji, Češkoj Danskoj... oko 40 odsto budžeta dobijaju od TV prava, samo zato što su deo nekog takmičenja koje se prenosi. Zvezda od TV prava popunjava manje od jedan odsto svog budžeta, iako je televizijska gledanost Zvezdinih utakmica u Superligi veća nego gledanost prenosa Premijer lige kod nas. Zvezda se mora izboriti za što bolju poziciju vezanu za TV prava i naši stručni timovi pripremaju jednu analizu i nadam se da će tržište prepoznati vrednost gledanja utakmica Crvene zvezde", istakao je generalni direktor Crvene zvezde.