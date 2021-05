Aleksandar Dragović je potpisao, očekuje se da to uskoro učini Aleksandar Kolarov, a maštaju navijači Crvene zvezde i o dolascima Aleksandra Prijovića i Marka Arnautovića.

Uz postojeći igrački kadar, bio bi to "drim tim" kakav odavno nije viđen u domaćem fudbalu.

Ipak, za jedno od pomenutih imena moraće Zvezdine pristalice da se strpe.

Gostujući na TV Prva, generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić priznao je da je pričao sa menadžerom Marka Arnautovića, ali i istakao da njegov dolazak ovog leta nije realan zbog visokih primanja koja 32-godišnji napadač ima u kineskom Šangaj Portu.

"Jesam razgovarao sa njegovim agentom, koji mu je rođeni brat i Arnautović jeste naša želja, ali u ovom momentu to nije realo. On ima bogat ugovor, možda za godinu-dve kao izvanredan igrač, koji jeste naša velika želja", rekao je Terzić.

Na konkretno pitanje hoće li će Aleksandar Prijović pojačati crveno-bele, Terzić je ostao zakopčan, ali je govorio o Aleksandru Kolarovu.

"Bili smo na ručku, on je moj prijatelj i moje dete, ja sam mu trasirao put. Da li će doći ili ne, ne bih mogao sada da kažem. On je pametan i kvalitetan momak i za njega ima mesta u Crvenoj zvezdi. On je potencijal koji može biti kvalitetan kadar u Crvenoj zvezdi na nekoj rukovodećoj poziciji", istakao je direktor srpskog šampiona gostujući na Prvoj.

Jedna od tema razgovora bila su i dešavanja u Fudbalskom savezu Srbije, odnosno potraga za novim predsednikom posle odlaska Slaviše Kokeze.

Terzić nije želeo da priča o kandidatima, a upitan je i da li on planira da se vrati na čelo organizacije koju je nekada vodio (januara od 2005. do marta 2008. ).

"Ne razmišljam o povratku u fotelju predsednika FSS. Okupiran sam obavezama u Crvenoj zvezdi, koncentrisan sam samo na ciljeve koje smo postavili pred nas. U nekom periodu u dalekoj budućnosti, vidim sebe u FSS jer mislim da mi ta pozicija pripada, ali trenutno mi mnogo više prija dinamika rada u Crvenoj zvezdi", naveo je Terzić.