Crvena zvezda je četiri puta uzastopno šampion Srbije i učesnik grupne faze Uefa takmičenja.

Milioni su se poslednjih godina slili u kasu crveno-belih, ali je veliki novac i potrošen na stvaranje tima, poboljšanje infrastrukture, omladinsku školu... Stoga, na stadionu Rajko Mitić redovno ističu da je ukupan dug kluba smanjen, ali i da finansijska situacija nije bajna, kao što mnogi to misle. Posebno ne u vreme pandemije korona virusa.

Ekonomska kriza širom sveta uticala je i na fudbal, pošto su transferi postali dosta ređi i po iznosima manji nego ranije. Posebno kada je reč o klubovima van najjačih liga.

Na tu temu u razgovoru sa novinarima beogradskih redakcija govorio je generalni direktor crveno-belih, Zvezdan Terzić. Upitan kakva je trenutna finansijska situacija, duboko je udahnuo, pa konstatovao:

"U odnosu na ostale evropske klubove - dobro je. U prvom krugu smo dobili Uefa licencu i to govori da smo uspeli sve obaveze da izmirimo u roku, što u vreme svetske krize nije bilo uopšte lako. Nadamo se da će tržište živnuti ovog leta i da će se vratiti na vreme pre virusa korona", priželjkuje Terzić.

Napomenuo je Zvezdin direktor da najveći deo prihoda klub dobija iz inostranstva, na osnovu prodaje igrača i Uefa nagrada za rezultate.

"Od Gasproma imamo 4.000.000 evra, od Telekoma 1.200.000, za plasman u Ligu Evrope dobija se 10.000.000, a u Ligu šampiona 20.000.000. Najveće prihode Crvena zvezda ima iz inostranstva. Naša struktura prihoda je jasna i zato moramo da imamo dobre i kvalitetne igrače da bismo mogli da pravimo sportske rezultate".

Naredne kvalifikacije za Ligu šampiona Crvena zvezda će početi od drugog kola, u kom će biti povlašćena, ako i ako se plasira u narednu rundu.

"Imamo verovatno najbolji tim za ovih sedam godina koliko sam u klubu, verovatno i u prethodnih 25-30, ali to smo svesno uradili jer želimo u Ligu šampiona. Do 22. juna hoćemo da kompletiramo igrački sastav i da jači nego ikada uđemo u kvalifikacije za Ligu šampiona. U četvrtoj rundi nas verovatno čeka jedan od ova četiri protivnika: Salcburg, Slavija Prag, Dinamo Zagreb ili Olimpijakos. S velikim optimizmom ulazimo u kvalifikacije, bez potcenjivanja ikoga", naglasio je Terzić, ali i odbio da prognozira domete ovog tima.

Na razgovor sa novinarima Terzić je stigao iz Narodne skupštine Srbije, gde je Crvenoj zvezdi uručena nagrada za najbolji sportski kolektiv u državi.

"Danas smo u Narodnoj skupštini Republike Srbije primili nagradu kao najbolja sportska organizacija u Srbiji, što je dokaz da su ova država i društvo prepoznali šta je sve Crvena zvezda uradila u prethodnom periodu. Svi rezultati koje smo napravili u prethodnom periodu nisu slučajni, u životu je najteže ponavljati se", naveo je generalni direktor crveno-belih.

Posebno je Terzić naglasio da je u prethodnih sedam godina značajno porasla vrednog kluba.

"Kada smo 2014. preuzeli klub, bio je pozicioniran na 210. poziciji, a danas je među 50 najboljih u Evropi, po prvi put u poslednjih 25 godina. To s ponosom ističem kada je neko negativan i destruktivan prema nama. Ne znam koja još kompanija ili firma je 42 u svojoj branši. Mi to jesmo, ne po našim procenama nego Uefa i Fifa. I to sa tendencijom da i dalje popravljamo svoj imidž. Naša je želja i cilj su da iz godine u godinu budemo jači, bolji i uspešniji. To nam je uspevalo svih ovih godina. Kao što znamo jedino merilo kvaliteta je rezulltat. Zvezda se izdigla iznad mnogih stvari, situacija i izazova sa kojima smo bili suočeni kao deo ovog ambijenta u kom egzistiramo".





Podsetio je Terzić na rekorde koje su izabranici Dejana Stankovića oborili ove sezone u broju osvojenih bodova i datih golova, ali i na ranije uspehe pod vođstvom Vladana Milojevića.

"U ovoj godini smo potukli mnoge rekorde, kao i u prethodnim periodima. 2017. je prvi put u istoriji Uefa takmičenja neki klub iz prve runde ušao u grupnu fazu. Pa 2018. ponovo. Pa 2019. treći put i onda 2020. četvrti. Samo Crvena zvezda je to uspela. Ove godine smo srušili svetske rekorde po broju osvojenih bodova, po broju golova. Ponosni smo na sve rekorde i pobede. Imamo samo jedan poraz u celoj sezoni, pokazali smo dominaciju i superiornost. Imamo zdrave temelje i dobar kostur. Ne vidim prepreku da se ovaj trend ne nastavi u istom pravcu i istim tempom", zaključio je Zvezdan Terzić.