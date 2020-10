Odlično je Sent Etjen počeo francusku Ligu 1. Imao je tri startne pobede, bez primljenog gola, ali je četa Kloda Puela osvojila samo bod u prethodna dva kola. Protekle nedelje je Ren razbio doskorašnjeg lidera sa 3:0.

Dugo je Sent Etjen odolevao ponudama engleskih timova za štopera Veslija Fofanu. Ipak, nije moglo da odbije fantastičnih 40.000.000 evra koliko je Lester platio za mladog defanzivca koji je bio stub odbrane. To je bio drugi najveći transfer u istoriji kluba posle Jurija Tilemansa, koji je Monaku plaćen 45.000.000 evra.

Fofana ima samo 19 godina i ponikao je u Sent Etjenu. U prvom timu je debitovao pre godinu i po dana i od tada za Zelene odigrao 30 utakmica. Do pre nekoliko meseci je u Sent Etjenu igrao za ugovor vredan samo 150.000 evra godišnje, da bi mu klub u aprilu podigao platu na 900.000 evra.

Bez Fofane, Sent Etjen putuju u Lans (17.00). Oba tima imaju problema sa povredama. Za Lans neće igrati najveće pojačanje proteklog leta, Seko Fofana, plaćen 8.000.000 evra Udinezeu. Zakarija Dialo je u katantinu zbog korone. Za goste u tim neće biti Metjua Debušija, Brazilca Gabrijela i Čarlsa Abija.

U drugom meču dana (21.00) Nica dočekuje Nant. Četa Patrika Vijere dobro je počela šampionat, ali je u padu. Osvojila je samo bod u prethodna tri kola. Kanarinci imaju samo jedan trijumf u pet kola. Nekada veliki as francuskog fudbala ne može da računa na najjači sastav u meču sa Nantom. Protekle nedelje povredio se Aleksis Klod Moris. On se pridružio Brazilcu Danilu i Alžircu Jusefu Atalu, koji su od ranije van stroja.

Dobra vest za Vijeru je povratak Danca Kaspera Dolberga. Nekadašnji fudbaler Ajaksa je bio odličan na startu sezone, postigao je dva gola, ali se onda zarazio virusom korona. Oporavio se i igrao je prošle nedelje u Bordou (0:0). Ipak, zamenjen je u natavku utakmice. Vijera kaže da nije još fizički 100 odsto spreman, da je duga pauza ostavila traga.

Nant je na početku sezone imao dosta problem sa zaraženim fudbalerima, pa trener Kristijan Gurkuf nije mogao da računa na najbolji tim. Sada su se svi oporavili, ali je pitanje u kakvom su stanju fudbaleri. Poslednje dve utakmice ovih timova u francuskom šampionatu u Nici završeni su rezultatom 1:1.

FRANCUSKA 1 – 6. KOLO

Petak

Psž - Anže 6:1 (2:0)

/Florenci 7, Nejmar 36, 47, Draksler 57, Gej 71, Mbape 84 - Traore 52/

Subota

17.00: (1,78) Lans (3,50) Sent Etjen (4,80)

21.00: (2,30) Nica (3,20) Nant (3,25)

Nedelja

13.00: (1,70) Monpelje (3,70) Nim (5,20)

15.00: (1,77) Bordo (3,50) Dižon (4,90)

15.00: (3,20) Brest (3,40) Monako (2,25)

15.00: (2,30) Mec (3,10) Lorijan (3,35)

15.00: (3,30) Strazbur (3,15) Lil (2,30)

17.00: (1,65) Ren (3,70) Rems (5,70)

21.00: (1,82) Lion (3,50) Marselj (4,60)

***kvote su podložne promenama