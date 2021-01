Ako je najveći derbi engleskog fudbala prošle nedelje razočarao sve, repriza u vidu sudara titana u trećem kolu FA kupa obrisao je taj gorak ukus u ustima koji se zadržao punih sedam dana! Posle tmurnih i sumornih 0:0 uz tek nekoliko dobrih šansi, na Teatru snova je večeras bilo fantastično! Mančester junajted je potvrdio odličnu formu pobedom rezultatom 3:2 (1:1), ujedno osudio Liverpul na novi neuspeh i drugi uzastopni poraz koji samo dodaje novu dozu pritiska na leđa Jirgena Klopa.

Ako Mančester junajted bude izrežirao čudo i osvojio Premijer ligu ili došao bar do jednog pehara, budite sigurni da će glavni razlog za to biti Bruno Fernandeš! Ovaj čovek je srce i duša, žila kucavica Crvenih đavola i bez njega ovaj tim ne bi bio verovatno ni upola tako dobar kao s njim. Mogu prvom operativcu Junajteda Edu Vudvordu da se ospore praktično sve greške na transfer pijaci poslednjih godina, ali ako Junajted bude nastavio ovim tempom niko neće moći ništa da mu prigovori jer pogodoio je s Fernandešovim potpisom!

Da je portugalski vezista zaista tako vitalan faktor Junajtedove igre pokazao je i večerašnji derbi. Tako malo potrebno mu je da stvori šansu ili postigne gol, a kada mu se takva situacija ukaže, obično ne greši. Jeste da je deo pogodaka upisao sa bele tačke, ali daleko od toga da Bruno Fernandeš živi samo od njih.

Odlučio je Ole Gunar Solskjer da ga ostavi na klupi za rezerve, a onda ubaci u 66. minutu umesto neprimetnog Donija van de Beka, a nedugo zatim jednim potezom rešio je utakmicu i poništio odlično veče Mohameda Salaha. Poslao je Bruno pravi projektil sa ivice kaznenog prostora posle slobodnog udarca, neodbranjiv plotun koji je Alison pokušao da zaustavi, ali bezuspešno. Bruno GOLnandeš stigao je do svog 16. pogotka u sezoni, a Liverpul eliminisao iz daljeg takmičenja.

Ni Solskjer, ni Klop nisu ništa prepuštali slučaju i gotovo s najjačim sastavima započeli su susret. Trener Junajteda je De Heu zamenio Hendersonom, Bruna Van de Bekom, a Marsijala Kavanijem. Njegov kolega je u srcu odbrane upario Fabinja i Vilijamsa, u vezni red se kraj Vajnalduma i Alkantare uključio Milner, dok je Džons ovog puta bio nešto ofanzivniji i zamenio je Manea u trilingu sa Salahom i Firminom.

Prvo poluvreme obeležili su golovi na odlične asistencije. Prvo je Firmino rezantnim dodavanjem presekao odbranu Junajteda i naterao Šoa i Lindelefa da se zbune, što je Salah iskoristio da lukavim lob udarcem matira Hendersona za prvi od svoja dva pogotka. Verovatno jedan od dva poteza utakmice delo su Markusa Rašforda. Bio je jako kritikovan engleski reprezentativac zbog sebičluka prošle nedelje na Enfildu, ali sada se i te kako iskupio. Dijagonala koju je poslao sa polovine terena Mejsonu Grinvudu za bila je pravo umetničko delo, a mladom ofanzivcu nije bilo teško da Rašforda nagradi asistencijom i dodatno ulepša napad.

Rezultatski preokret na početku drugog poluvremena doneli su isti akteri, samo u obrnutim ulogama. Ovog puta je Grinvud lepo pronašao Rašforda, a on je u maniru vrsnih “devetki“ pronašao pukotinu koju Alison nije mogao da zakrpi i rezultat je nakratko glasio 2:2. Nakratko, jer je poput situacije iz prvog dela, ubrzo stiglo izjednačenje. I ponovo je Firmino bio arhitekta, a Salah egzekutor. Utakmica je već tada imala epitet spektakularne, ali je ono najbolje Bruno Fernandeš sačuvao za momenat posle kojeg Liverpul više nije imao kapaciteta da stigne ili okrene rezultat u svoju korist.

Malo je falilo da Junajted odnese još ubedljiviju pobedi i dodatno zagorča poziciju ljutog rivala, ali su bukvalno centimetri delili Edinsona Kavanija da Brunov centaršut pretvori u gol za 4:2. Pre toga je Rašford mogao da uradi slično, ali je Alison njegov udarac ka desnoj stativi uspeo da skine u poslednjem trenutku.

Junajted je produžio seriju bez poraza na pet utakmica, odnosno na samo jedan neuspeh u poslednjih mesec i po dana iliti 13 mečeva. Liverpul je posle dva uzastopna meča bez gola bar uspeo da probije led, ali problemi ostaju. Opterećenje s povredama sve više sustiže Redse...

ENGLESKA, FA KUP – ŠESNAESTINA FINALA (JEDAN MEČ)

Petak

Čorli - Vulverhempton 0:1 (0:1)

/Vitinja 12/

Subota

Sautempton - Arsenal 1:0 (1:0)

/Gabrijel ag 24/

Barnsli - Norič 1:0 (0:0)

/Stajls 56/

Brajton - Blekpul 2:1 (1:1)

/Bisuma 27, Alzate 58 - Madin 45+1/

Milvol - Bristol Siti 0:3 (0:1)

/Dijediu 32, Vels 58, Semenjo 72/

Šefild Junajted - Plimut 2:1 (1:0)

/Bašam 39, Šarp 47 - Kamara 75/

Svonsi - Notingem Forest 5:1 (2:0)

/Kulen 7, 67, Grimes 29, 61pen, Kuper 84 - Nokert 56/

Vest Hem - Donkaster 4:0 (2:0)

/Fornals 2, Jarmolenko 32, Batler 53ag, Afoljan 78/

Čeltenam - Mančester Siti 1:3 (0:0)

/Mej 59 – Foden 81, Gabrijel Žezus 85, Tores 90+4/

Nedelja

Čelsi – Luton 3:1 (2:1)

/Abraham 11, 17, 74 – Klark 30/

Brentford – Lester 1:3 (1:0)

/Beh Sorensen 6 – Under 46, Tilemans 51 penal, Medison 71/

Fulam – Barnli 0:3 (0:1)

/Rodrigez 31, 71 penal, Long 81/

Mančester junajted – Liverpul 3:2 (1:1)

/Grinvud 26, Rašford 48, Fernandeš 78 – Salah 18, 58/

21.00: (1,40) Everton (4,50) Šefild Venzdej (8,50)

Ponedeljak

20.45: (10,0) Vikomb (6,50) Totenhem (1,25)

