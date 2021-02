Za neke fudbalere Premijer liga večito ostane izazov kojem nisu dorasli. Jedan od najsvežijih primera je 53.000.000 evra plaćeni Timo Verner koji od kako je kročio na englesko tlo zapomaže kako mu je mnogo teže nego što je to bilo u Bundesligi. Za to vreme jedan nenametljivi Čeh, satkan od radne etike, maratonskih gena i golgeterskog instinkta, u najkonkurentnijoj, za mnoge najkvalitetnijoj i najzahtevnijoj ligi Evrope igra isti fudbal koji pre godinu i po dana igrao u rodnoj mu Češkoj Republici. U dresu Slavije je na identične načine utrčavao iza leđa odbrane, kupio ničije lopte po šesnaestercu, tresao mreže, presecao i kvario napade, bio vazdušna opasnost za svakoga ko bi se namerio na istu metu kao i on.

Tomaš Souček ne oseća pritisak jedne od najblještavijih engleskih pozornica. Samo igra svoju igru, onu koja je ogromnim delom doprinela da Vest Hem bude konkurent za Evropu. A plaćen je znatno manje od mnogih kojima je Premijer liga oduzela kvalitet izmeren kroz desetine, skoro stotine miliona evra – 4.500.000 za šestomesečnu pozajmicu i još oko 16.000.000 kada su Čekićari leta 2020. godine odlučili da ga otkupe povukavši lično jedan od najboljih poteza na tržištu fudbalera poseldnjih godina.

Jedan od saigrača koji ga je dočekao raširenih ruku bio je Deklan Rajs. Nekih deset meseci ranije bili su na suprotnim stranama kada su Engleska i Češka zaratile u kvalifikacijama za Euro, a Gordi Albion slavio 5:0.

“Sećam se Tomaša iz utakmice sa Češkom. Pre meča smo ga apostrofirali kao glavnog fudbalera našeg rivala. I u toj utakmici bio je verovatno najbolji pojedinac svog tima. Dosta smo pričali o njemu. Visok je, atleta, vrlo snažan, jak na lopti, može da povuče napred, takođe vrlo kvalitetan u defanzivi. Pogodili smo sa pojačanjem”, rekao je Rajs za klupsku televiziju malo po dolasku češkog reprezentativca u London.

Kada su Dejvida Mojesa novinari tog januara 2020. upitali šta će to Tomaš Souček doneti ekipi Vest Hema, odgovorio je: ”Mislim da će nam biti dragocen na više polja, ali najvažnije je to da se uklapa u profil fudbalera kojeg sam želeo da dovedem u tim. Rekao sam da mi je namera da dovedem mlade igrače, ali da nam je istovremeno potrebno iskustvo. Smatram da je on upravo odlična mešavina obe stvari. Bio je kapiten u Slaviji, igrao zadnjeg veznog, a postizao sijaset golova kao defanzivni vezista. Otključava mnoge brave”, rekao je trener Vest Hema prošle zime.

Bio je Škotlanđanin i te kako upoznat sa golgeterskim pedigreom defanzivnog veziste koji je na 185 utakmica za Slaviju postigao 40 i namestio još 16 pogodaka. Znao je da će u njemu dobiti inkarnaciju Maruana Felainija sa kojim je godinama sarađivao u Evertonu, zadnjeg veznog fudbalera sposobnog da u sezoni postigne dvocifren broj pogodaka iako mu to nije glavni zadatak. Uostalom i Žoze Murinjo je posle onog bajkovitog Vest Hemovog povratka od 0:3 do 3:3 protiv Totenhema, rekao da je Mojes dobio novog Felainija. To je sada jasno čitavoj Premijer ligi.

Jučerašnji gol protiv Aston Vile kojim su Čekićari poveli u Birmingemu bio je Součekov osmi u prvenstvu. Ima ih više od Pjer-Emerika Obamejana, Tima Vernera, Rahima Sterlinga, Sadija Manea, Džeka Griliša, Roberta Firmina, Edinsona Kavanija... Kada ne bismo računali penale bio bi najefikasniji vezista u ligi, ubitačniji od Bruna Fernandeša.

Ne radi se samo o postizanju golova, već i o njihovoj važnosti. Londonski tim je poražen samo jednom ove sezone kada je Souček bio strelac (Mančester Junajted). Protiv Fulama i Evertona doneo je svom timu po tri boda u završnicama, sa dva gola najzaslužniji je za ceo plen protiv Kristal Palasa. Doneo je bod Čekićarima golom protiv Brajtona, u meču sa Lidsom zatresao je mrežu za izjednačenje, a kasnije je Ogbona postigao pobedonosni gol. Načeo je Aston Vilu, koju je dokusurio debitant Džesi Lingard. U prevodu, da nije bilo njegovih pogodaka, Vest Hem bi trenutno obitavao negde između 13. i 15. pozicije.

Kako mu polazi za rukom? Kada postiže golove nogom, 90 posto tajne je u kretanju. Uvek nanjuši gde će lopta završiti pre rivala, samim tim ranije krene u trk i obično se završi utrčavanjem iza leđa odbrane i slavljem ekipe Vest Hema. U situacijama kod centaršuteva i prekida, kada 192 centimetra visoki Čeh presreće loptu glavom, malo ko ima šansu da ga spreči. Neprikosnovenost i nemanje konkurencije u skok igri meri se sa 127 dobijenih vazdušnih duela. Najbliži pratilac je Barnlijev Kris Vud sa 98 pobeda u borbi za loptu iznad tla.

Součekov gol protiv Kristal Palasa (Reuters)

Odakle izvire atleticizam? U školskim danima konstantno je učestvovao u trkama sa vršnjacima. "Takmičili smo po parkovima i šumama. Takođe, moja majka je često tračala maratone. Mislim da ću u budućnosti i ja trčati maratone iz zabave. Ali ne sada. Trenutno preferiram jurnjavu za loptom. Volim da trčim od jednog do drugog šesnaesterca. Tako sam igrao u Slaviji, tako želim da igram ovde" , rekao je Souček.

U poslednjoj sezoni u dresu Slavije radovao se pogocima u Ligi šampiona protiv Intera u Pragu, odnosno protiv Borusije Dortmund na Vestfalenu. Nešto ranije, njegova ekipa je sa 0:0 odolela Barseloni na Kamp Nou, Souček je dobio slobodan dan, ali umesto da ga protraći na “vannastavne aktivnosti”. Odlučio se na lagani džoging od 12 kilometara manje od 24 sasta posle utakmice. Verovatno jedan od razloga kako je uspeo da posle lokauta u sezoni 2019/20 bude fudbaler sa najviše pretrčanih kilometara u Premijer ligi - prosečno čak 12,3 po utakmici.

Sinonim je za radnu etiku i konstantnost. Odigrao je svaki minut u engleskoj eliti od starta sezone. Pre nego što je stigao na Ostrvo Slavija ga ne nagradila petogodišnjim ugovorom i epitetom jednog od najplaćenijih igrača Češke. Crveno-beli iz Praga su se nadali da će Vest Hem ispasti u Čempionšip i da će se leta 2020. Souček sa pozajmice vratiti u prestonicu.

Umesto toga, u zapadnom Londonu rodio se tandem Deklan Rajs – Tomaš Souček, a ostrvski mediji se s debelim razlogom pitaju, bar na osnovu trenutne forme, da li je reč o najkvalitetnijem tandemu defanzivnih veznih fudbalera u Premijer ligi.