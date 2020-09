Pisali smo o ratu Gereta Bejla i Real Madrida, o Mančester Junajtedu kao o neočekivanoj sili koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar. Ali izgleda da Crveni đavoli neće biti jedini pretendent, odnosno da se pojavila još jedna, podjednako zanimljiva sila koja bi još jače mogla da privuče Velšanina – u pitanju je Totenhem, klub koji ga je lansirao u Real Madrid u tranferu koji je svojevremeno bio rekordan (101.000.000 evra).

Junajted se Bejlu okrenuo usled gubitka strpljenja u operaciji Džejdon Sančo, a Totenhem takođe ima nameru da revitalizuje karijeru nekadašnje zvezde Vajt Hart Lejna i Premijer lige. Žoze Murinjo je predočio prvom čoveku kluba Danijelu Leviju da su pojačanja u ofanzivnoj liniji imperativ kako bi se Totenhem borio za mesta koja garantuju Ligu šampiona. I dok je na meti Bas Dost koji bi rasteretio Harija Kejna, Pevci se nadaju da bi povratak deteta Sautemptona u severni London bio pun pogodak. Jer pamte navijači Bejlovih šest sezona u londonskom velikanu, 203 nastupa i 56 golova. A bilo je spektakularnih. I u Premijer ligi i u Ligi šampiona kada je uništio i praktično penzionisao u tom trenutku verovartno najboljeg desnog beka sveta, Interovog Majkona.

Klub sa Teatra snova želi krilnog fudbalera na pozajmici sa pravom otkupa, Real bi što pre da ga se ratosilja i to za sumu između 17.000.000 i 20.000.000 evra, pet do šest puta manju od one koja je bila neophodna za njegov dolazak na Bernabeu 2014. godine. Ako Totenhem, odnosno Danijel Levi odreši kesu, Bejl bi lako mogao da se vrati bivšim klubu.

Svota koju traže Blankosi nije prevelika za fudbalera koji je rešavao finala Lige šampiona, ali u slučaju Velšanina rizik nije mali. U 31. godini života Bejl ne predstavlja dugoročno rešenje, a i veliko je pitanje koliko će mu vremena biti potrebno da proigra. Jer prošle sezone je sakupio svega 16 nastupa i dva gola u Primeri, a ozbiljan fudbal nije igrao od sezone 2018/2019. Da ne pominjemo platu koja bi bila astronomska čak i da levonogi fudbaler pristane na manje od Realovih 17.000.000...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com