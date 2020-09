Dobiće Lids još najmanje jedno pojačanje do kraja prelaznog roka. I to u odbrani, Marselo Bijelsa je dijagnostifikovao da je igra u defanzivi slaba tačka povratnika u Premijer ligu, označivši Dijega Ljorentea metom i svi su izgledi da će štoper Real Sosijedada uskoro put Eland rouda. Možda već do kraja ove sedmice.

Za razliku od početne vesti, koja je sadržala samo početnu informaciju da se radi na transferu, engleski Skaj i španska Marka donose detalje, saglasni u oceni da će 27-godišnji defanzivac u Englesku po znatno nižoj ceni od one koja se pominjala. Tačno je da su na Anoeti otkupnu klauzulu postavili na 50.000.000 evra, ali tržište diktira promenu uslova, pa su u Baskji pristali da za dva i po puta manje novca prodaju Ljorentea. Što je i realna cena u doba pandemije viruisa korona.

Pouzdani izvori ističu da će Dijegov transfer koštati Lids okruglo 20.000.000 evra, ali da neće sav novac pripasti Sosijedadu. Naime, od ovog posla će se opariti i Real Madrid, pošto je kraljevski klub pre tri godine prodao svoje dete za 7.000.000 evra u ugovor ubacio klauzulu na osnovu koje mu sleduje 20 odsto od narednog transfera. U ovom slučaju oko 4.000.000 evra.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Prosto je neverovatno i za svaku pohvalu kako Real tržišno ceni igrače u koje fudbalski ne veruje i koji su ili pozajmljeni ili prodati bez odgovarajućeg učinka na stadionu „Santjago Bernabeu“. Bilo je takvih primera ranije, a kanuće i 4.000.000 evra od Ljorentea, izdanka Kastilje, koji je za prvi tim Reala odigrao samo tri utakmice. Umeće poslovanja! Sušta suprotnost u odnosu na najvećeg rivala, Barselonu, ovog leta šampiona katastrofalnih poteza, oličenih u prodajama Ivana Rakitića Sevilji za svega 1.500.000 evra i Artura Vidala Interu za 1.000.000 evra, koliko je, navodno, trebalo da košta i sloboda Luisa Suareza, pred nego što su se na Nou Kampu predomislili i blokirali transfer Urugvajca u Atletiko.

Što se Sosijedada tiče, trenutno na raspolaganju ima samo tri centralna defanzivca: Arica Elustonda, Modia Sagnana i Robina le Normanda, a novac od prodaje Dijega Ljorentea investiraće u kupovinu novog štopera. Mete su Atletikov Mario Hermoso i Espanjolov Leandro Kabrera.

A Lids posle Rodriga Morena iz Valensije dobija još jednog fudbalera iz Primere. Tehnički obučenog, sposobnog da zaigra i kao zadnji vezni, ako Bijelsa tako proceni.