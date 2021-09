Nije bilo potrebno mnogo vremena, niti povoda, da u navijačkom buretu baruta, kakav je Rim, dođe do prave ekspozije. To se protekle večeri dogodilo u Večnom gradu. Razlog su naravno bili Roma i Žoze Murinjo. Nije pobeđen neki evropski, pa čak ni italijanski velikan, pao je mali Sasuolo, ali to je protekle večeri za navijače Rome bilo kao da su poraženi Juventus, Inter, Milan ili Lacio.

Jednostavno, emotivno ispražnjeni Vučicini tifozi željni su trenutaka u kojima njihov tim pobeđuje u poslednjim trenucima utakmice i probija se na prvo mesto Serije A. Jeste odigrano tek treće kolo, izvesno je da ovaj tim nema šampionski potencijal, ali je činjenica da ima nešto što u ovom trenutku nema nijedan veliki klub u italijanskom fudbalu. To su karakter, emocija i Žoze Murinjo!

Kada na jedno mesto mesto stavite karakter i emociju, onda asocijacija ide u smeru "Gospodina posebnog". Murinjo u prelomnom trenutku svoje karijere, kada su mnogi već počeli da ga nazivaju bivšim trenerom, izabrao najbolju moguću destinaciju za sebe. Mesto, koje ne može bez svojih idola, lidera, istinskih vođa. Nekoga ko će iz tog ponosnog istorijskog grada izvući ogromnu strast i staviti ga u službu tima i rezultata.

Ako biste ovog jutra prošetali ulicama Rima, prošli kroz sve moguće poslovne kancelarije, prodavnice i škole, verovatno ne postoji prostor u kom se ne priča o onom sinoćnom trku Žozea Murinja nakon spektakularnog pogotka Stefana el Šaravija. Možda je u svemu tome bilo one portugalske namazanosti i blage teatralnosti, ali nije ni važno. To je ono što je bilo potrebno Romi, njenim navijačima i ovom fudbalskom gradu.

"Tokom nedelje lagao sam sebe govoreći da ovo nije poseban meč. Pokušavao sam da se uverim da to nije nešto posebno. Bila je to posebna utakmica. Bila je to utakmica sa posebnim brojem za mene, koju ću pamtiti do kraja života", rekao je Murinjo posle svog 1.000 meča u profesionalnoj trenerskoj karijeri, a onda se osvrnuo načinu na koji je proslavio odlučujući pogodak.

"Sinoć se nisam osećao kao da imam 58 godina. Osećao sam se kao da imam 10, 12 ili 14. U godinama kada počinjete da sanjate o fudbalskoj karijeri. To je bio trk deteta", rekao je Murinjo sposle meča sa Sasuolom.

Jedino zbog čega Portugalac u ovom trenutku može da žali jeste što se nije ranije vratio na Apenine, nego je došao tek 11 godina nakon legendarne triplete sa Interom. Nije da nije bio uspešan, nije da nije vodio velike klubove, nije da nije osvajao trofeje, ali je negde uspus izgubio sebe i svoj identitet. Emotivno se bio potpuno ispraznio dokazivajući po Španiji i Engleskoj da je još uvek jedan od najvećih trenera na Starom kontinentu. Da njegove trenerske metode i taktika nisu zastarele.

Ovog leta je konačno napravio pravi potez. Možda je mogao da sačeka situaciju u nekim drugim sredinama i izabere kvalitetniji tim za sebe, ali je pružio ruku čelnicima Rome i odlučio da započne projekat koji nije ličio ni na jedan drugi u njegovoj karijeri. Dobio je na ruke ekipu koja je prošlu sezonu završila na sedmom mestu Serije A, bez mnogo potencijala da se u ovoj umeša za neku ozbiljniju ulogu u tamošnjem prvenstvu, ali je svaki Žozeov potez od 1. jula na ovamo bio besprekoran.

Murinjo je tokom prelaznog roka dovodio samo ono što mu je potrebno. Vrhunskog čuvara mreže kao što je njegov sunarodnik Rui Patrisio, kvalitetnog levog beka kao što je Matijas Vinja, ali i dva napadača, različitog profila: Eldora Šomurodova i Tamija Abrahama.Upravo je taj Romin napad najviše mučio navijače proteklih godina. Edin Džeko je pružio maksimum u ovom timu, ali se u poslednje dve godine više govorilo o njegovom odlasku, nego o golovima, pa je i za njega i Romu, promena sredine predstavljala najbolju moguću opciju. Sa Šomurodovim i Abrahamom Vučica nije samo dobila igrače koji su u stanju da pogađaju protivničke mreže, već ogromnu energiju, snagu i karakter, koji mogu da budu od ogromne pomoći čitavoj ekipi i maksimalno aktiviraju ofanzivne vezne igrače kao što su Zaniolo, Mhitarijan i El Šaravi.

Murinjo je iz ekipe izvukao maksimum u prvih pet utakmica u sezoni (isto toliko pobeda), ali kao što rekosmo, ovaj tim verovatno neće imati snage da izdrži pritisak na ovako visokom nivou i ostane ozbiljan kandidat za "skudeto", iako bi mnogi voleli da se takve pretpostavke ne obistine. Deluje da je Roma u ovom trenutku nešto tanja od konkurencije na štoperskim pozicijama, a to u italijanskom fudbalu često ume da bude presudno. U svakom slučaju, niko u Rimu pred početak sezone nije maštao o tituli, čak je delovalo i da bi žudnja za plasmanom u Ligu šampiona predstavljala nerealne ambicije, ali sad definitivno nema nikakve dileme: Roma će biti u stanju se upusti u bitku za neko od pozicija koje vode u elitni rang takmičenja, a ukoliko uspe u tome, naredne sezone će sa mnogo boljom podlogom i polaznom tačkom ući u bitku sa ostalim konkurentima za "skudeto". Tada će i sam Murinjo morati da napravi dodatni iskorak, i još jednom na delu pokaže da je i dalje spreman za velika dela.