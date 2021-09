Tri opcije iz Eredivizije - Ajaks, PSV i Fajenord

Ajaks je započeo rušenje konkurencije, a sledeći na redu je Groningen. Pred PSV-om je izazovniji zadatak u vidu duela sa Vilemom Drugim, a Fajenord, koji će dočekati NEC...

Tri utakmice, tri pobede, 19 postignutih golova. Takav je trenutni bilans lidera Eredivizije, ako u statistiku uvrstimo njegov učinak u Ligi šampiona. Osim toga, sledeće merenje snaga u konkurenciji najjačeg evropskog takmičenja čeka Ajaks već kroz tri dana kada će Bešiktaš doći u Amsterdam, pa niko među Kopljanicima ne bi želeo da pokvari raspoloženje protiv Groningena u meču 7. kola holandskog prvenstva (18.45).

18.45: (1,10) Ajaks (11,0) Groningen (19,0)

Tim trenera Danija Bujsa srušio je novajliju Kambur na samom početku, ali od tada nije zabeležio nijedan rezultat od tri boda. Izgubio je u poslednja dva slučaja, sa Vilemom Drugim i Viteseom. Popraviti reputaciju protiv Ajaksa trenutno je malo verovatno za goste.

S druge strane, u bliskoj prošlosti Groningen je uspevao da slavi nad amsterdamskim velikanom. Godine 2020. Ponos severa je odigrao dva meča sa Kopljanicima na svom terenu i oba je dobio. Međutim, na strani je izgubio od Ajaksa 13 puta zaredom.

Prema prognozama domaći tim ne bi trebalo da ima problema s obezbeđivanjem pobede u ovoj borbi.

"Mogu reći da kada smo pre mesec dana remizirali u Enshedeu, situacija nije bila najbolja. Čini se da je sada sve super. Ali se ipak nadam da još nismo na najvišem nivou", rekao je strateg Ajaksa Erik ten Hag.

16.30: (6,00) Vilem Drugi (4,10) PSV (1,55)

PSV je do sada doživeo prilično uspešan ulazak u novu sezonu i ima samo jedan poraz, pa se na tabeli Eredivizije nalazi na drugom mestu sa 15 bodova i zaostaje za vodećim Ajaksom za bod. Za maksimalan učinak kriv je debakl protiv Fajenorda, kada je tim Rodžera Šmita potpuno podbacio i izgubio od njega na svom terenu čak sa 4:0. Ipak, u vanrednom šestom kolu barem je delimično zalečio ranu slavljem nad novajlijom Go Ahed Iglsom.

Ipak, sada Filipsovce očekuje teži ispit, jer idu u goste Vilemu Drugom. Tim iz Tilburga definitivno se ne smatra jednim od kandidata za najviši plasman, ali je do sada pobedio četiri puta i zahvaljujući tome drži neverovatno treće mesto sa 13 bodova. Jedini poraz u prvom kolu doživeo je od Fajenorda (0:4).

Vilem je tri puta zaredom izgubio od PSV-a i nije postigao nijedan gol.

"Nikako ne očekujem jednostavan duel, Vilem Drugi je napravio neke drastične promene pre sezone i to mu se isplatilo. On je veoma jak na lopti i veruje do kraja, pa moramo biti izuzetno oprezni", rekao je strateg PSV-a Šmit, koji opet ne može da računa na Marija Gecea, Ledezmu i Sangarea.

21.00: (1,28) Fajenord (6,00) NEC (9,50)

Roterdamski Fajenord je i ove godine jedan od glavnih konkurenata šampionskog Ajaksa, i svakako će pokušati da ga sruši s trona posle mnogo godina. Ide mu prilično dobro u uvodnom delu nove kampanje. U poslednjih pet odigranih mečeva zabeležio je četiri pobede i poraz od Utrehta (1:3).

Danas Fajenord dočekuje novajliju NEC, koji nema razloga da se stidi svojih nastupa i sasvim je pristojno krenuo po željeni spas. Ipak, neće im biti lako u Roterdamu, na megdanu timu trenera Arnea Slota, koji se pobrinuo za nekoliko iznenađujućih rezultata ove godine.

EREDIVIZIJA - 7. KOLO

Subota

16.30: (6,00) Vilem Drugi (4,10) PSV (1,55)

18.45: (1,10) Ajaks (11,0) Groningen (19,0)

18.45: (1,65) Vitese (3,80) Fortuna Sitard (5,50)

21.00: (1,28) Fajenord (6,00) NEC (9,50)

21.00: (1,43) Utreht (4,50) Zvole (7,75)

Nedelja

12.15: (2,05) Sparta (3,45) Kambur (3,60)

14.30: (1,40) AZ Alkmar (4,80) Go Ahed (7,75)

14.30: (2,40) Herenven (3,35) Tvente (2,95)

16.45: (1,85) Herakles (3,60) RKC (4,30)

*** kvote su podložne promenama