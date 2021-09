Trio MNM (još) ne radi: Samo 19 pasova, a nema ni odbrane ni magije

Briž je tvrd zalogaj, ali Pari Sen Žermen je morao više. Sa napadačkim trozubcem koji čine Lionel Mesi, Nejmar i Kilijan Mbape morao je da pregazi Belgijance kao plitak potok. Ili su to bar fudbalski laici očekivali. Trener Maurisio Poketino traži alibi u kratkom vremenu za uigravanje. Mada taj alibi za sada ne prolazi u štampi s tim da su i francuski mediji spremni da sačekaju još koju nedelju pre no što zapucaju iz svih rafala kako to samo oni umeju.

Poketino se samo nada da će uspeti da na vreme pronađe dobitnu kombinaciju. Francuzi nisu baš strpljiv narod. A očekuju spektak koga u Belgiji nije bilo. Naprotiv.

Najviše priče naravno oko trija MNM, nazvanom poo nom MSN koji su Mesi i Nejmar u Barseloni činili sa Luisom Suarezom. Očekivao se vatromet, ali su Mesi, Nejmar i Mbape sve skupa razmenili samo 19 pasova. Nije naravno samo do njih, izuzev Andera Erere retko ko je pomogao napred, ali pitanje je i koliko su mogli s obzirom da pomenuti asovi nisu baš najvredniji defanzivci.

Obrazlužući prilično niske ocene kojima je posle meča častio igrače Ekip tako piše…

“Pogodio je prečku, propustio dve dobre šanse, bio je slobodan u kretanju, imaju je određeni uticaj na igru… Ali Mesiju je nedostajalo fizičke svežine kako bi uvek bio za korak ispred svih. I da, to smo doduše već znali, Mesi ne igra odbranu. Nikad”.

U odvojenom tekstu se dodaje…

“Poslednjih godina je toliko navikao da sam vuče Barselonu napred da je zaboravio kako da igra sa drugima”.

Ništa bolje nije prošao ni Nejmar, štaviše, on je zaradio “četvorku” za razliku od Mesijeve i Mbapeove “petice”. Ali i to samo zato što…

“Za razliku od njih dvojice, bar je igrao odbranu”, piše Ekip uz napomenu da je Brazilac mnogo hteo, malo uradio, posebno u poslednjih 30 metara, te da je bio prilično nervozan i u 90. minutu izgubio jednu vrlo opasnu loptu.

Da sve bude gore, Mbape je povredio članak, mada i dok je bio zdrav nije mnogo toga uradio. A i bi, ističe Ekip…

“Zaista morao da bude bolji u defanzivi”.

Konačna ocena, Mesi je bio stidljiv, Nejmar je razočarao, a Mbape se povredio. Tačno je da nisu imali mnogo vremena da se upoznaju, ali protiv tima kakav je Briž – uz sve dužno poštovanje – moralo je bolje. Nejmar i Mbape nisu čak bili ni sigurni sa loptom u nogama. Nejmar i Mesi su po krilima bili daleko jedan od drugoga.

O odbrani da ne govorimo. Briž možda nije uspeo to da kazni u punoj meri, najjači timovi Evrope će svakako umeti da iskoriste tolike rupe, posebno po bokovima.

Galame neće biti još neko vreme, jer logika nalaže da će ovakav trio morati da u jednom trenutku eksplodira, ali nema nikakve sumnje da je pred Poketinom veliki posao. I to pod ogromnim pritiskom, jer sa ovakvim imenima nemaš prava na izgovor. Pa čak ni na jake reči i kritike. Malo će se trenera usuditi da uđe u konflikt sa aždajama kakve su Mesi, Nejmar i Mbape.

Zbog toga i Poketino diplomatski komentariše neuspeh i čak brani učinak MNM trija u odbrani, iako je svima jasno da nikome drugom tako nešto ne bi bilo dozvoljeno.

“Znamo da moramo bolje, to nije sporno. Zadovoljan sam kako su napadači radili u defanzivi. Moramo da budemo čvršći na drugim delovima terena. Potrebno nam je vreme da se upoznamo i razumemo… Imamo fantastičnu grupu igrača i samo treba da pronađemo ofanzivnu i defanzivnu strukturu, a to zahteva vreme”.

Imaće ga. Pitanje je koliko dugo. Jer fudbalski svet očekuje magiju. A kad se plati karta za predstavu šou se podrazumeva sam po sebi i ne valja kad ga nema.