TSC bez poraza, komšijska trka Javora i Borca, filijale večitih pri dnu, proklizavanje Spartaka

Zmajeve je skupo koštao očajan start sezone, tri vezana poraza bez postignutog gola, a to što uz Vršac imaju najčvršću odbranu u ligi nije im mnogo pomoglo, dok su Subotičani definitivno najveće razočaranje. Tek juče su, pobedom nad Grafičarom, prekinuli niz od šest utakmica bez pobede, u kojem je bilo i pet uzastopnih poraza (samo je Bor imao dužu negativnu seriju). Loznica je baš teško gubila, rekorder je po broju remija, ali im tih osam nerešenih rezultata nije donelo ništa više od sredine tabele.

Kruševljani su se još donekle i konsolidovali, nisu primili ni gol u poslednjih pet kola nakon promene trenera, ali daleko su od borbe za elitu. Posle fenjeraša Bora, najneefikasnija su ekipa u ligi.

Najprijatnije iznenađenje je Dubočica, kao klub koji je u predvečerje sezone saznao da će uopšte biti član Prve lige (ispali su u prethodnom prvenstvu, pa popunili upražnjeno mesto posle odustajanja Dinama jug iz Vranja). Leskovčani su imali furiozan start, sedam bdoova iz prva tri kola, pa jednu rezultatsku krizu i sada, u poslednjih šest rundi, samo jedan poraz, uprkos neugodnom rasporedu. Zahvaljujući tome su puleni Alberta Nađa u zoni plej-ofa, umesto onih od kojih se to očekivalo, pre svega Napretka, Voždovca i Spartaka.

Kao u nekoj dugoprugaškoj atletskoj disciplini, OFK Vršac i Smederevo su počeli da posustaju. Banaćani imaju samo jednu pobedu u poslednjih pet kola, a Oklopnici svega jedan bod u prethodne tri runde. Imaće šansu i jedni i drugi da se primaknu vrhu već u narednom kolu, kada će igrati upravo protiv TSC-a, odnosno Borca.

Najbliži pratioci, sa po tri boda manje, su Javor i Borac, i ta tri tima su se za nijansu izdvojila od konkurencije. Ivanjičani su jedini poraz doživeli još sredinom avgusta, i to kod kuće od Vršca, ali po ko zna koji put pokazuju da su maheri za drugi rang takmičenja. Ne mogu toliko puta da ispadnu iz elite, koliko puta su u stanju da se u nju vrate. Borac igra sjajnu sezonu, dugo je bio lider, imao je sedam uzastopnih pobeda, ali je zanimljivo da nije pobedio nijednog od četiri prošlosezonska superligaša i najviše su ga ti rezultati koštali da momentalno nije u zoni plasmana u viši rang.

Obrni, okreni, sva četiri prolosezonska srpskoligaša su u donjem delu tabele, gde je Proleter ipak svetla tačka, posebno otkako se vratio na Karađorđev park i igra pred solidno popunjenim tribinama, dok je Metalac sa tri vezna poraza u poslednja tri kola uprskao sve ono dobro što je pre toga uradio, kada je u jednom momentu, sa četiri trijumfa u nizu, stigao na prag plej-of zone.

Bor je zakucan za dno (postigao je samo osam golova na 15 utakmica), teško da je čemu boljem mogao i da se nada posle cirkuskih dešavanja u klubu tokom leta, iako je nedavno dobio javnu podršku od Dragoljuba Zbiljića, prvog čoveka FK Vojvodina, ali i prekaljenog trenera u liku Zorana Vasiljevića, bivšeg stratega IMT-a.

Filijale večitih, forsirajući mlade igrače, ne mogu da se trkaju sa takmičarski selektiranim rivalima, nakrcanim igračima sa trocifrenim brojem superligaških utakmica u svojim redovima. Teleoptik je delovao za nijansu konkurentnije, ali je Grafičar dobio, i to ubedljivo (4:1), “mini večiti derbi”, a nestvaran je podatak da su Grafosi na pet utakmica primali golove u 90. minutu ili sudijskoj nadoknadi i tako ostali bez četiri remija i jedne pobede!

Antipod njima je Borac, koji je pet golova dao u sudijskoj nadoknadi, na taj način stigao do pet bodova, a najspektakularniji preokret izveo je u Loznici, kada je do 81. minuta gubio sa 0:2, na kraju slavio sa 3:2.

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Utakmicu sezone, za sada, odigrali su Spartak i Borac u Subotici (0:2, 3:2, 3:3). Na istom stadionu, Proleter je zabeležio najspektakularniju pobedu dosadašnjeg dela prvenstva – 6:0 nad Plavim golubovima, dok je gol sezone autorsko delo golmana Javora Dimitrija Stevanovića, koji je u maniru rasnih napadača udarcem glavom duboko u sudijskoj nadoknadi doneo Javoru bod protiv Grafičara iza juga Marakane.

Zanimljivo je da je sedam klubova menjalo trenere, a njih devet nije, što je pozitivniji odnos u korist onih koji su sačuvali svoje radno mesto, nego u Mozzart Bet Superligi, gde je trenutno izjednačen 7:7, ali bi vrlo lako već u toku dana mogao da ga promeni Saša Ilić.

Gledajući prosek, najmlađu postavu je na teren izvodilo Jedinstvo iz Uba i to je verovatno jedan od razloga zašto su vrlo ugroženi pri dnu tabele, dok je, opet uzimajući u obzir prosek, najstariju ekipu imala Loznica. Najmanje je sa igračkim kadrom eksperimentisao trener Borca Nemanja Krtolica – samo 21 fudbaler je nastupao ove sezone za Čačane, a najviše igrača isprobali su, očekivano, Grafičar i Teleoptik, po 30, ali uz njih isto toliko i lider TSC.

Najređe su kartone dobilai fudbaleri Voždovca (32 žuta i nijedan crveni), dok su čak četiri isključenja imali fudbaleri Smedereva, doduše, jedan crveni karton dobio je Vranjanin na klupi za rezerve zbog prigovora. Napredak je zadržao praksu iz Superlige i procentualno se najmane oslanja na strane fudbalere, a najviše je strance koristilo Smederevo.

Irfan Hadžić (@FK Smederevo 1924)

U strance u Smederevu spada i bosanskohercegovački internacionalac Irfan Hadžić, koji je sa devet pogodaka najbolji strelac lige, iako u poslednja četiri kola nije postigao nijedan. Prati ga Milan Jevtović iz Borca sa osam, koji takođe nije bio strelac u prethodne četiri runde, ali je pre toga imao neverovatnu seriju od sedam uzastopnih mečeva na kojima je pogađao. Po sedam pogodaka postigli su Milan Mirosavljev iz Javora, te tandem fudbalera TSC-a Nemanja Nikolić i Mihajlo Mirosavić. Popularni Taki, u dresu Topolčana, proživljava drugu mladost, i najubojitiji je igrač lige kada se saberu golovi i asistencije. A pošto je četiri gola dao i dva namestio kada je ušao sa klupe, vodi se i kao prvi džoker Mozzart Bet Prve luge.

Veteran Nebojša Bastajić prvi je asistent sa sedam uspešnih završnih dodavanja za gol, ispred Miroslava Maričića, junaka jučerašnjeg preokreta Javora u Gornjem Milanovcu, koji ima šest.

Pravu snagu prvoligaša videćemo već za tri dana, kada su na programu mečevi šesnaestine finala Mozzart Bet Kupa Srbije. A, možda i nećemo. Jer, prošle sezone u toj rundi čak sedam ekipa iz ovog ranga izbacilo je superligaše, ali su oni uglavnom igrali sa eksperimentalnim postavama i videćemo u sredu, po sastavima, kome je uopšte stalo do prolaza dalje u masovnijem domaćem takmičenju, kad je u prvenstvu borba za svaki bod kao za goli život.