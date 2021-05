Tomas Tuhel je odgovornost za poraz od Arsenala preuzeo na sebe. Čak sedmoricu igrača ostavio je na klupi za rezervne igrače, kako bi sačuvao svežinu u sopstvenim redovima za subotnje finale FA kupa sa Lesterom na Vembliju (18.15).

Nemačkom strategu je ovo bio tek drugi poraz od preuzimanja Plavaca. Tobdžije su na kraju slavile golom mladog Emila Smit Roua u 16. minutu.

"Imali smo tri dana pauze, dobro smo trčali, bili smo raspolženi. Izbor danas nije bio toliko dobar sa moje strane kada je u pitanju sastav. Pa je to moja odgovornost. Naravno, nismo imali sreće, ali učinili svo sve danas da izgubimo. Nisam zadovoljan izabranim sastavom. To je lako reći posle utakmice, ali bilo je previše promena. Nisam smeo to da uradim na ovaj način", rekao je Tuhel.

Sa druge strane, možda je jedno ovakvo otrežnjenje bilo neophodno njegovoj ekipi.

"Svima nam je nedostajalo koncentracije i fokusa, to je vlo neobično. Možda sam dao neke naznake ekipi da mi je subota na pameti. Čak i ako je to samo pet ili jedan odsto, to nije način kojim treba da pristupate stvarima i bićete kažnjeni. Ne možete da budete naivni".

Čelsi i Tuhel su na ovaj način rizikovali da im se Vest Hem i Liverpul opasno približe.

"Uvek je bila velika borba. Još uvek je sve u našim rukama. Propuštena je još jedna šansa, ali imali smo nekoliko dobrih rezultata, tako da sada moramo da se izborimo sa porazom", rekao je Tuhel.