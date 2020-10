Fudbalska javnost još pliva na oduševljenju igrom i rezultatom iz Osla, ali pred Orlovima su nove obaveze.

Utakmica 3. kola Lige nacija B sledi Srbiji u nedelju uveče protiv Mađarske na stadionu Crvene zvezde (20.45), ali priznaje selektor Ljubiša Tumbaković ono što je jasno i svakom navijaču: važan je duel sa severnim komšijama, ali okršaj sa Škotskom je najvažniji.

Pa, iako će Orlovi učiniti sve da upišu prvu „trojku“ u novom ciklusu Lige nacija, meč sa Mađarskom je i svojevrsni početak priprema za 12. novembar i finale sa Škotskom.

„Svesni smo pozicije u kojoj se nalazimo, napravili smo korak ka ostvarenju cilja, ali to je bio samo jedan mali korak. Ono što treba da napravimo dolazi posle utakmice u Istanbulu, nakon koje ćemo krenuti u žestoku pripremu za ostvarenje cilja. Euforije nema, završena je juče na prvom treningu posle Osla“, poručuje selektor Tumbaković.





Zbog toga što je fokus već sada na što boljoj pripremi utakmice sa Škotskom, neće se desiti da protiv Mađarske izađe kompletno drugi tim u odnosu na meč u Oslu.

„Biće promena u ekipu, ali mi smo reprezentacija Srbije, ne postoje glavni i igrači iz drugog plana. Sutra i u sredu počinjemo pripremu za ono najbitnije – finale baraža 12. novembra“.

Ni dobra priprema, ni inat, nisu bili jedini elementi koji su odlučili duel sa Norveškom, već ceo paket, tvrdi selektor Orlova.

„Sve je uticalo na pobedu: od rada skauting službe, preko priprema, motivacije kako pojedinaca tako i cele grupe, pa do inata, jer su nas, uslovno rečeno, maltene svi unapred pustili niz vodu. Došli smo do maksimalne želje, htenja, ambijenta, do velike koncentracije svih igrača na krajnji cilj. I kada se sve to sublimira, napravi se rezultat. Pobeda koju smo ostvarili u Oslu mnogo će nam značiti na planu samopouzdanja“.

Na krilima pobede u polufinalu baraža igraće i Mađarska. I ona je slavila kao gost, pobedila je Bugarsku 3:1 i u finalu će igrati protiv Islanda.

„Mađarska je jako dobra ekipa, iz godine u godinu se diže. To je nacionalni projekat još od osamdesetih godina, kada su počeli da tonu, pa su se dozvali pameti i počeli da ulažu u infrastrukturu, klubove i kvalitet je isplivao. Rezultati reprezentacije su jako dobri u poslednje dve-tri godine. U B grupi Lige nacija sve to tu, približno, svako svakog može da pobedi. Odgovorićemo obavezama koje nam slede, ali prioritet je finale baraža, više ćemo da razmišljamo o 12. novembru“, priznao je Ljubiša Tumbaković.

Mađari su u Beogradu prvi put još od čuvenog baraža 1997. godine, kada su u dvomeču primili 12 golova od Jugoslavije, a sedam samo od Peđe Mijatovića. Ali, to je davno prošlo vreme...