Jučerašnja vest MOZZART Sporta o novom ugovoru o TV pravima koji su dogovorili Superliga Srbije i TV Arena Sport nije mogla da prođe neopaženo u poslovnim i fudbalskim krugovima Srbije. U pitanju je ipak velika stvar koja srpski fudbal približava nekim modernim tekovinama profesionalnog sporta i stavlja ga u znatno bolju poziciju u regionu nego što je bio dosad.

Trogodišnji ugovor vredan 24.000.000 evra će predstavljati značajnu finansijsku injekciju najboljim klubovima Srbije. Iako još nije poznat sistem raspodele među klubovima, svakako je u pitanju mnogo veći novac nego do sada, pošto je Arena plaćala godišnje oko 3.500.000 evra za TV prava na Superligu.

To nas dovodi i do poređenja statusa i vrednosti domaćeg šampionata sa elitnim prvenstvima u Evropi i regionu.

Naravno, iluzorno je porediti naše prvenstvo i sponzorske ugovore sa onima u najjačim ligama Evrope. Engleska Premijer liga je najskuplje fudbalsko takmičenje na svetu. Moćnu i bogatu Premijer ligu kakvu danas poznajemo zapravo i jeste napravio ugovor o prodaji TV prava. Skaj sport je 1992. godine ’oteo fudbal’ Englezima i počeo da ga naplaćuje, a liga i klubovi su zauzvrat dobili veliki novac. Tačno 304 miliona funti za pet godina što je u ono vreme bio neverovatan novac o kojem su ostale lige mogle samo da sanjaju.

Od tada do danas, Skaj je vlasnik TV prava nad Premijer ligom. S tim što poslednjih 15-ak godina ima i manjinske partnere. Poslednjih osam godina je to BT Sports sa daleko manjim paketom utakmica, a pre dve godine se priključio i internet gigant Amazon sa svojim platformama. Ugovori su godinama rasli i narasli do aktuelnih 4,5 milijardi funti (2019 - 2022). S tim što će od naredne godine ugovor biti pojačan do granice od blizu pet milijardi za tri sezone! Premijer liga i klubovi trenutno od prodaje TV prava svake godine dele blizu dve milijarde evra.

Daleko iza su nemačka Bundesliga, španska Primera, italijanska Serija A... Nemci i Španci su probili granicu od milijardu evra dok kod Italijana vrednost pada. Prethodni trogodišnji ugovor koji ističe na kraju ove sezone Seriji A i njenim klubovima doneo je ukupno 973.000.000 evra, ali sledeći ugovor na tri godine vredi nešto manje – 927.500.000 evra.

Komplikovana situacija je u Francuskoj gde je pre godinu i kusur dana potpisan istorijski ugovor vredan 814.000.000 evra godišnje, ali je kompanija Medijapro ’pukla’ za vreme pandemije koronavirusa, nije mogla da plaća dogovoreno i ugovor je raskinut, a utakmice su prešle na Kanal + koji je do tada imao manjinski paket. Kasnije je Amazon kupio većinski paket prenosa (304 meča po sezoni) za ’samo’ 275.000.000 evra godišnje, a ne zna se šta će biti sa manjinskim paketom od 76 utakmica po sezoni koji je skuplji i košta 330.000.000 evra. Naime, Kanal + koji je vlasnik manjinskog paketa ljut je zbog toga što Amazon ima tri puta više utakmica a plaća manje od njih pa su zapretili povlačnjenem. Kako god, neko će sigurno kupiti i taj manjinski paket pa će na kraju prava za Ligu 1 biti prodata za ukupnu sumu od oko 600.000.000 evra godišnje. Manje od onih 814.000.000 evra koliko je trebalo da plaća Mediapro, ali opet respektabilna i sigurna suma za ligu i klubove.

Posle ’liga petice’, sledi turska Superliga. Iako po kvalitetu nije šesta, po novcu koji se sliva u ligu i klubove od prodaje TV prava ubedljivo je šesta u Evropi. Što i nije neobično ako se zna da zemlja ima 80 miliona ljudi, ogromnu dijasporu, tri velika kluba sa milionskim navijačim armijama i još gomilu drugih klubova sa takođe respektabilnim brojem navijača. Digiturk, koji je u vlasništvu katarske medija grupe BeIN Sport 2017. je kupio petogodišnji paket sa svim utakmicama Superlige za oko 420.000.000 evra po sezoni. Ipak, kako je deo ugovora isplaćivan u turskim lirama, a njihova vrednost je drastično pala, dve godine kasnije je ispregovaran novi ugovor vredan oko 345.000.000 evra. U poslednje vreme se najavljuje i nova revizija jer Arapi ne žele da plaćaju skupu cenu pada lire.

Specifična situacija je i u Portugaliji gde prava nisu centralizovana. Sport TV ima prava na utakmice 17 od 18 klubova do 2028. godine. Ali ih je do 2023. godine prodao Sportfajvu koji plaća 126.000.000 evra godišnje za pomenutih 17 klubova. Oni taj novac ne dele na ravne časti već Porto ili Sporting u nekim slučajevima dobijaju i po 15 puta više novca od malih klubova. Iz ovog paketa je izuzeta Benfika koja je zadržala prava na svoje utakmice i emituje ih preko svojih platformi. Što joj se očigledno više isplati jer ima najviše navijača.

TV prava nisu centralizovana ni u Grčkoj. Tamo medijska kuća Nova sports u vlasništvu Junajted grupe direktno pregovara sa klubovima. Tačnije sa velikim klubovima kojima plaća veliki novac, dok je mali klubovi baš i ne zanimaju. Nova plaća Olimpijakosu 11.000.000 evra godišnje AEK-u 6.500.000, Panatinaikosu 5.700.000, PAOK-u, 5.000.000... Ugovori se uglavnom potpisuju na sezonu ili dve jer klubovi svake godine pokušavaju da izboksuju što bolje uslove. Manji klubovi dobijaju siću.

Možda i najgora situacija sa TV pravima je u holandskoj Erdiviziji. Daleke 2012. je odlučeno da se potpiše neverovatan ugovor na 12 godina za 80.000.000 evra po sezoni. Tada je to bio velikio novac, ali kasnije se ispostavilo da su Holanđani poranili i da su mogli da dobiju veći novac da su potpisivali ugovore na dve, tri ili četiri godine.

Ugovor na 10 godina letos su potpisali Hrvati. Ukupna vrednost - 103.000.000 evra i kreće od 2022. godine. Ali tu nisu uključena TV prava već sva marketinška prava na ligu.

U Bugarskoj su prava prodata za 16 miliona evra. U pitanju je petogodišnji period što znači da će članovi elitnog bungarskog ranga deliti oko tri miliona evra. Slična cifra vrti se i u Bosni i Hercegovini...

TV PRAVA

Engleska Premijer liga – 1.947.000.000 evra po sezoni

(ugovor od 2019. do 2022. godine), emiteri: Skaj Sports, BT Sports, Amazon

Nemačka Bundesliga 1 i Bundesliga 2 u paketu - 1.172.000.000

(2021 - 2025), Skaj

Španska Primera – 1.140.000.000

(2019 – 2022), Telefonika i Mediapro

Italijanska Serija A – 850.000.000

(2021 - 2024), DAZN

Francuska Liga 1 – 275.000.000 (čeka se Kanal + za dodatni paket od 330.000.000)

(2021 - 2024), Amazon + 332.000.000

Turska Super Lig – 420.000.000, pa 345.000.000 od 2019.

(2017 - 2022), Digiturk

Portugalska Primeira – 126.000.000

(2020 - 2028), Sport TV

Belgijska prva i druga liga plus liga za žene – 103.000.000

(2020 - 2025), Eleven sports

Holandska Eredivizija, 80.000.000

(2013 - 2025), ESPN

Poljska Ekstraklasa, 58.000.000

(2019 - 2023), Kanal +, TVP Sport

Švedska Alsvenskan, 53.000.000

(2020 - 2026), Eurosport

Danska Superliga, 53.000.000

(2015 - 2021), TV 3, Eurosport

Škotski Premijeršip, 33.000.000

(2020 - 2025), Skaj

Austrijska Bundesliga, 31.500.000

(2018 - 2022), Skaj

Rumunska Liga I, 33.400.000

(2019 - 2024), Luksport

Švajcarska Super liga, 27.500.000

(2017 - 2021), Teleklub, SRG SSR

Ruska Premijer liga, 23.200.000

(2018 - 2022), Meč TV