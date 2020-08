Imao je Marselo Bijelsa gotovo godinu dana Bena Vajta na oku, pratio njegove igre iz kola u kolo – odigrao svaki meč Lidsa u Čempionšipu – i procenio da je to – to. Englez je kadar za Premijer ligu. No, Vajtu je istekla pozajmica, vratio se u Brajton, a jednom kada je stigao na Falmer, povratka više nije bilo. U upravi Galebova su odbili svaku ponudu novog premijerligaša, jasno stavivši do znanja Paunovima da ne žele da pojačavaju direktnog konkurenta za opstanak.

U tim trenucima, Robin Koh je bio samo alternativa Vajtu. Ali kada je shvatila da neće moći da vrati Engleza, uprava Lidsa se maksimalno fokusirala na dovođenje 24-godišnjeg Nemca i u istom danu kada je predstavila najskuplje pojačanje u istoriji kluba, rešila i pitanje štopera za narednu sezonu.

Prema informacijama Fila Heja, novinara Atletik-a zaduženog za dešavanja na Eland Roudu, Koh je potpisao ugovor na četiri godine, dok će Frajburgu pripasti obeštećenje od 13.000.000 funti, odnosno oko 14.500.000 evra, koliko se prethodnih dana i pominjalo.

Nemac je u Frajburg stigao krajem avgusta 2017. godine iz Kajzerlauterna za 4.000.000 evra i za tri sezone odigrao 87 nastupa. Ovim transferom, Bijelsa je zaokružio još jedno ime na listi želja, te sada prema istoj ostaje još Leon Bejli, koji je takođe rezultat neuspelog pokušaja da se dovede krilo Rendžersa Rajan Kent.