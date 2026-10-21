U Feneru proklinju sreću, Kartal dok ga teraju poručuje: Pobedićemo Galatu
Vreme čitanja: 3min | sre. 21.10.26. | 11:51
Trener na udaru posle još jednog slabog rezultata skupocenog tima
Skoro 100.000.000 evra potrošio je Fenerbahče u letošnjem prelaznom roku. Godinu dana ranije 87.000.000, a leto pre toga 50.000.000, prethodno 58.000.000... Ozbiljan novac ulaže Aziz Jildirim kako bi klub iz Kadikoja prekinuo dominaciju najvećeg rivala, Galatasaraja, i posle više od decenije konačno ponovo osvojio titulu. Vrednost aktuelnog igračkog kadra procenjuje se na preko 260.000.000 evra; tu su Romelu Lukaku, Mejson Grinvud, Kante, Ederson, Nejtane Ake, Mateo Genduzi, Marko Asensio, Vedat Murići... Ali, ne ide.
U prvenstvu Fener posle osam kola već ima dva poraza i remi i zaostaje tri boda za šampionom. Letos se vratio u Ligu šampiona posle 18 godina, ali je u prva tri kola doživeo dva ozbiljna udarca. Počelo je remijem sa Romom (1:1), koji iako je ostvaren na domaćem terenu nije uopšte razočaravajuć rezultat imajući u vidu formu Rimljana, ali su usledili debakl od Aston Vile (0:6) i jučerašnji remi sa Slavijom Prag u Istanbulu (2:2).
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Samo dva boda iz prva tri kola nisu učinak koji su u Fenerbahčeu planirali, a posebno ne zarada od 1.400.000 evra kroz dva remija, kada se zna da pobeda donosi 2.100.000.
Posle utakmice u Birmingemu bilo je teški reči i javnih kritika između igrača i trenera Ismaila Kartala, koji navodno nije u dobrim odnosima s nekoliko zvezda svog tima. Pominju se Lukaku, Kante i Grinvud, dok je Asensio navodno odbio da bude na klupi protiv Aston Vile i od tada ga nema u timu. Vodi se kao povređen.
Atmosfera u istanbulskom klubu prilično je napeta, a kako će se dalje razvijati situacija zavisiće najviše od učinka u predstojećem gradskom derbiju sa Galatom, koji je u ponedeljak. Navijači su po završetku meča sa Slavijom gromoglasno tražili ostavku Kartala, što bi i moglo da se ostvari ukoliko Fener ne pobedi narednu utakmicu.
"Dobro smo ušli u utakmicu, poveli sa 2:0 i mogli ubedljivo da pobedimo. Dobro smo se nosili sa protivnikom na nivou Lige šampiona. Primili smo gol u poslednjem minutu, što nam teško pada, ali to je fudbal. Igrači su dali sve od sebe, imamo kapacitet da se suprotstavimo bilo kom timu. Ne prija mi skandiranje sa tribina, ali takve stvari se dešavaju u fudbalu. Voleo bih da nisam imao takvo iskustvo, ali šta je - tu je. Gledam unapred, pred nama je veliki derbi i - pobedićemo. Posle toga slede i druge utakmice. Pobedama ćemo se pomiriti sa navijačima. Takve stvari se jednostavno dešavaju...", izjavio je Fenerov trener.
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Početak utakmice sa Slavijom bio je bajkovit za domaćine. Poveli su već u četvrtom minutu, a duplirali prednost u 11. Pored toga imali su još nekoliko veoma opasnih šuteva sa distance i delovalo je da bi mogli do ubedljive pobede. Ipak, greška Matea Genduzija u 15. minutu kažnjena je golom koji je vratio nadu gostima. Uspela je Slavija da se podigne i pruži čvrst otpor. Imao je Fener i u drugom poluvremenu nekoliko prilika da ponovo ode na "plus dva" i verovatno reši pitanje pobednika, ali ni one nisu iskorišćene, pa je kazna stigla u poslednjim trenucima meča.
"Mogu reći da smo dobro igrali. Dao sam gol, ali ekipa je na prvom mestu i nažalost, to nije bilo dovoljno. Nismo imali sreće, iako smo igrali dovoljno dobro da pobedimo. Ali, ne možemo ništa da promenimo povodom toga. Okrećemo se budućnosti i nastavljamo sa radom. Sve je to fudbal...", konstatovao je Mejson Grinvud, strelac drugog gola za Fenerbahče.
Više puta tokom svog izlaganja Englez je proklinjao sreću.
"Posle njihovog gola tempo utakmice je pao. Nijedan tim nije uspeo da bude dominantan, bila je ravnopravna borba. Ne slažem se sa mišljenjem da smo se previše povukli, samo stvari nisu išle onako kako smo želeli. Primili smo gol u 90. minutu, ali takve stvari se dešavaju. Iza nas je nesrećna utakmica, nastavićemo da radimo", dodao je bivši igrač Mančester Junajteda, Hetafea i Olimpik Marselja.