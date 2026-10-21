U Feneru proklinju sreću, Kartal dok ga teraju poručuje: Pobedićemo Galatu

Samo dva boda iz prva tri kola nisu učinak koji su u Fenerbahčeu planirali, a posebno ne zarada od 1.400.000 evra kroz dva remija, kada se zna da pobeda donosi 2.100.000.

Posle utakmice u Birmingemu bilo je teški reči i javnih kritika između igrača i trenera Ismaila Kartala, koji navodno nije u dobrim odnosima s nekoliko zvezda svog tima. Pominju se Lukaku, Kante i Grinvud, dok je Asensio navodno odbio da bude na klupi protiv Aston Vile i od tada ga nema u timu. Vodi se kao povređen.

Atmosfera u istanbulskom klubu prilično je napeta, a kako će se dalje razvijati situacija zavisiće najviše od učinka u predstojećem gradskom derbiju sa Galatom, koji je u ponedeljak. Navijači su po završetku meča sa Slavijom gromoglasno tražili ostavku Kartala, što bi i moglo da se ostvari ukoliko Fener ne pobedi narednu utakmicu.

"Dobro smo ušli u utakmicu, poveli sa 2:0 i mogli ubedljivo da pobedimo. Dobro smo se nosili sa protivnikom na nivou Lige šampiona. Primili smo gol u poslednjem minutu, što nam teško pada, ali to je fudbal. Igrači su dali sve od sebe, imamo kapacitet da se suprotstavimo bilo kom timu. Ne prija mi skandiranje sa tribina, ali takve stvari se dešavaju u fudbalu. Voleo bih da nisam imao takvo iskustvo, ali šta je - tu je. Gledam unapred, pred nama je veliki derbi i - pobedićemo. Posle toga slede i druge utakmice. Pobedama ćemo se pomiriti sa navijačima. Takve stvari se jednostavno dešavaju...", izjavio je Fenerov trener.

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