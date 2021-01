Sve zavisi od pogleda na stvarnost. Struke i igrača. Na Partizanovom primeru, teško je oceniti ko je u pravu, jer se status dvojice tinejdžera u samo nekoliko meseci promenio iz korena. Ruku na srce, promenio se i trener, za razliku od Sava Miloševića, smatra Aleksandar Stanojević da Denis Stojković i Nikola Čolić u ovom trenutku nisu kadri da konkurišu za prvi tim, bez njih se za nastavak sezone sprema u Turskoj i prema informacijama sa lica mesta u tandem 18-godišnjaka se – razočarao.

Ne zbog njihovih fudbalskih kvaliteta, jednog dana će možda doći do izražaja, već zbog odbijenog predloga da se presele u drugi klub na pozajmicu. Čolića je hteo Napredak iz Kruševca, za Stojkovića jeinteres pokazalo nekoliko superligaša, ali saznanje da je đak omladiske škole rešen da po svaku cenu ostane u Humskoj 1, a letošnji novajlija iz Italije navodno čak planira da ode (u avgustu potpisao do 2023) dovelo je do situacije koja malo kome prija. Fudbaleri neće igrati, rukovodioci neće moći da profitiraju u budućnosti njihovim odlascima, trener će u kadru imati nezadovoljne.

Nezvanični sportski direktor Ivica Iliev i šef stručnog štaba Aleksandar Stanojević razočarani su potezima Stojkovića i Čolića. Nije im jasno kako mladi igrači ne žele da promene sredinu i makar nekoliko meseci dobiju sigurne minute na koje ne bi mogli da računaju na Topčiderskom brdu. Do kraja prelaznog roka ostalo je još dovoljno vremena da promene i stav i ekipu, ali kako sad deluje teško će se u prvoj polovini 2021. naigrati fudbala. Bar u Partizanu. Čak i ako ostanu, koliko god snažan motiv imali, koliko god zapeli na treninzima, činjenica da nisu prošli pripremni period i da je na njihovim krilnim pozicijama konkurencija ogromna dovodi ih u situaciju da gube.

Može biti da su i sami Čolić i Stojković razočarani u odluke pretpostavljenih, jer su priliku na pripremama, pre njih, dobili mlađi: Marko Milovanović (2003), Samed Baždar, Mihajlo Petković i Vanja Vlahović (svi 2004). Mada...

“Loše su prihvatili odluku. Svi oni misle, zajedno s menadžerima koji su okupirali srpski fudbal, da mogu odmah da igraju. To kod mene ne može, ne sad... Nikad! Ako ne odu na pozajmicu, opet neće dobiti šansu. Nemanja Jović je poslednju utakmicu ušao i namestio gol, Čolić je imao dve-tri šanse, nije ih iskoristio, ali verujem u njega. Ta njihova žurba da odu u Mančester i Liverpul... Znate kako prolaze igrači koji brzo odu? Brzo i padnu. Najgora stvar je na silu gurati mladog igrača. Možda će samo neko trenutno da se naplati“, istakao je Stanojević jedan od gorućih problema ovdašnjeg loptanja.

IZBOR UREDNIKA

Neki od igrača, posebno ponikli u Partizanu, pozajmicu smatraju korakom unazad. Što je samo na prvi pogled tačno. Uzorak onih koji su od osnivanja Superlige uspeli, ostavili trag u klubu, dokazali se u inostranstvu, premali je. Samo je Darko Brašanac kaljenje u Smederevu shvatio kao šansu, a ne degradaciju, da bi se posle godinu dana vratio, osvajao titule, igrao evropska takmičenja i preselio se u Španiju, gde redovno šparta terenima Primere. Sličan put prošao je njegov zemljak Živko Živković, dokazujući se u Metalcu iz Gornjeg Milanovca, da bi minule jeseni sa PAOK-om igrao Ligu Evrope. Ilustrativan je i primer Zlatka Zahovića, nije mu bilo ispod časti da sredinom 90-ih ode u zrenjaninski Proleter i dogura do statusa jednog od najcenjenijih slovenačkih fudbalera.

Ostali – mrka kapa. Nestali su sa radara Partizana, pokušavali u superligaškim ili klubovima iz okruženja. I to je podatak koji brine Denisa Stojkovića i Nikolu Čolića. Opravdana bojazan da će se izgubiti ukoliko ne budu u Partizanu. Snaga volje, da se bore za status iz velikog hendikepa, jeste za pohvalu, jednako kao i saznanje da se leta 2019. otpisani Sejduba Suma, posle pozajmice u Izraelu, preobrazio u jednog od najuticajnijih pojedinca aktuelnog sastava. Ili da su Saša Zdjelar i Svetozar Marković, shvativši da Olimpijakos na njih ne računa, sreću pronašli baš na pozajmicama.

ĐORĐE DESPOTOVIĆ NA METI

Posle pobede nad ukrajinskom Zorijom, polagaće Partizanovi fudbaleri drugi test na pripremama u Turskoj. Rival im je Rubin iz Kazanja, na čijoj klubi sedi legendarni ruski trener Leonid Slucki, a čiji napad predvodi povremeni srpski reprezentativac Đorđe Despotović.

Meč je na programu u Beleku od 13 časova. Očekuje se da trener Aleksandar Stanojević pruži šansu velikom broju igrača, a da tek od naredne provere povećava minutažu projektovanim starterima.

Tokom dana ekspediciji Parnog valjka u antalijskoj regiji će se priključiti desni bek Aleksandar Miljković i krilni vezista Nikola Lakčević. Sanirali su zdravstvene probleme i orni su da se dokažu šefu stručnog štaba.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com