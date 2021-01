U eri Vladana Milojevića glavni izvođač prekida u Crvenoj zvezdi bio je Marko Marin, dok Dejan Stanković ima privilegiju izbora. Uglavnom to čine Aleksandar Katai, El Fardu Ben i Gelor Kanga, a često i Veljko Nikolić.

Stručni štab crveno-belih veliku pažnju poklanja ovom segmentu igre, što potvrđuju prve dve pripremne utakmice u Turskoj. Vodeći gol protiv Slaska (4:0), Dijego Falčineli dao je na Benov centaršut iz kornera, a jedini pogodak protiv Ufe Nemanja Milunović postigao je takođe na centaršut reprezentativca Komora, ovaj put iz slobodnjaka.

"Prekid je veoma važan u savremenom fudbalu, jer praktično 30 do 40 odsto golova dolazi iz takvih situacija. Protivnici nas skautiraju, ali se trudimo da budemo razvorsni", istakao je Nebojša Milošević posle utakmice.

Stankovićev asistent, koji je inače specijalista za prekide što je pokazao još dok je bio u stručnom štabu Slaviše Stojanovića, posebno je pohvalio dvojicu igrača.

"Ben i Nikolić su danas odlično centrirali, mislim da smo mogli još neki gol da damo posle prekida, ali trudićemo se da napredujemo. Imali smo problem sa umorom, ali iz lepe akcije smo postigli gol. Svi igrači su dobili adekvatnu minutažu, na kratko smo pogledali neke bitne parametre i zadovoljni smo, pogotovo kad se uzme u obzir jučerašnji dan i to da smo imali dva naporna treninga".

Nije Zvezda u drugoj proveri bila efikasna kao u prvoj, ali je ceo meč kontrolisala dešavanja na terenu.

"Kao što to obično bila u ovom delu priprema, odigrali smo utakmicu u punom trenažnom procesu. Već ulazimo u kumulativni zamor, što znači da se ne pripremamo u fizičkom smislu za utakmicu, već je to deo procesa, čiju kompenzaciju očekujemo kasnije. Za protivnika smo imali kvalitetnu, čvrstu i defanzivno stabilnu ekipu koja je u specifičnoj formaciji. Imaju dobar defanzivni blok, ali smo uspeli da kvalitetno rešavamo sve i da utičemo na to da nas protivnik ne ugrozi ozbiljno. Može se reći da smo ih neutralisali", konstatovao je Milošević.

Protiv ruske Ufe po prvi put u profesionalnoj karijeri kapitensku traku nosio je Veljko Nikolić.

"Ponosan sam na činjenicu da su mi saigrači ukazali poverenje i omogućili da baš ja budem taj koji će nositi kapitensku traku na ovom meču. Zahvalio bih im se na tome i nadam se da ću ukazano poverenje opravdati u narednim mečevima", istakao je mladi vezista.