UEFA kaznila Hajduk iz Splita pražnjenjem tribina
Vreme čitanja: 1min | sre. 21.10.26. | 22:36
Neće biti publike na Poljudu protiv Sint Trojdena
Disciplinska komisija UEFA kaznila je Hajduk iz Splita jednom utakmicom pred praznim tribinama u evropskim takmičenjima, zbog događaja na meču sa Ajaksom u 1. kolu Lige konferencije.
Kako su objavili iz Splita, klub je kažnjen zbog prekida koji je nastao upotrebom pirotehničkih sredstava.
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UEFA je zatvorila tribine za meč 3. kola Lige konferencije protiv Sint Trojdena, uz uslovnu kaznu u slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata prouzrokovanih upotrebom pirotehničkih sredstava, zatvaranjem celog stadiona na nekoj od idućih evropskih utakmica. Hajduk je kažnjen i sa 80.000 evra novčane kazne, kao i sa još 16.000 evra zbog neprohodnih stepenica na tribinama.
Prekid je nastao u 77. minutu i trajao je 12 minuta, nakon što je sa severne tribine upaljen veliki broj baklji, uz odjekivanje topovskih udara.
Podsetimo, utakmici su prethodili ozbiljni incidenti kada su najvernije pristalice hrvatskog kluba veličale nacizam i ustaštvo, uz povike: „Gazi, gazi Jevreje“, „Aušvic, Aušvic“, „Ustaj, Adolfe“ i „Ajmo, ajmo, ustaše“, da bi kasnije pevali: „Visoke peći, potpaljujem ja, tri reda koksa, četiri Židova. Židov se dere aaa… Na početku povorke bio je „golf“ sa kovčegom na kome je pisalo Ajaks i na kraju je uništen.