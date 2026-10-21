UEFA kaznila Hajduk iz Splita pražnjenjem tribina

Disciplinska komisija UEFA kaznila je Hajduk iz Splita jednom utakmicom pred praznim tribinama u evropskim takmičenjima, zbog događaja na meču sa Ajaksom u 1. kolu Lige konferencije.

Kako su objavili iz Splita, klub je kažnjen zbog prekida koji je nastao upotrebom pirotehničkih sredstava.