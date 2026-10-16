Naslovi u Hrvatskoj: Kreteni iz Torcide! Ako je ovo ljubav prema Hajduku...
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 10:54
Izraelci, Holanđani, Nemci, Poljaci bruje o govoru mržnje, antisemitizmu i morbidnim rekvizitima korištenim u Splitu
Dno dna. I to je videla cela Evropa. Ma, čitav svet.
Načekali su se u Splitu da s jeseni vide gradsko mezimče u nekom od evrokupova, najzad je Hajduk uspeo da ih obraduje. Ušao je u Ligu konferencije, žreb je udesio da mu na premijeri dođe Ajaks. Da sve bude još bolje, dobio je četvorostrukog osvajača Lige šampiona, međutim, fudbal i pobeda pali su u senku divljaštva i antisemitizma.
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Umesto da se u Hrvatskoj priča o verovatno najvećem trijumfu Hajduka u poslednjih nekoliko decenija, pažnja se skoro pa u jednokoj meri posvećuje izgredima i govoru mržnje.
Sve je počelo još pre utakmice kada se Torcida iskupila i kada je korteo krenuo ka stadionu. Čule su se nacističke i antisemitske poruke. Zabeleženo je: "Gazi, gazi, gazi Židove" i "Aušvic, Aušvic", zatim "ustaj, Adolfe" i "ajmo, ajmo, ustaše", da bi kasnije pevali: "Visoke peći, potpaljujem ja, tri reda koksa, četiri Židova. Židov se dere aaa..."
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Na početku povorke bio je Golf sa kovčegom na kome je pisalo Ajaks i na kraju je uništen.
Bili su u Hrvatskoj, ali i širom Evrope zgroženi tim dešavanjima, no tu se deo navijača splitskog kluba nije zaustavio. Otišao je korak dalje - bakljadom je prekinuo utakmicu na desteka minuta u trenutku kada je Hajduk vodio?!
Podstaklo je to medije u Hrvatskoj da se zapitaju: Ako je ovo ljubav prema Hajduku, kako bi tek izgledalo da mu žele nauditi? Kao i da konstatuju: Kreteni iz Torcide Hajduku skoro oduzeli pobedu protiv Ajaksa. I kao zaključak: Torcida osramotila Hajduk pred fudbalskom Evropom.
Zapad i istok izviždali su sever tokom prekida, Hajduk je izdao saopštenje (prilično mlako) i izvinio se ostalim navijačima, Ajaksu i Uefi. Ne želi da ga Evropa pamti po divljaštvu navijača, međutim, pamtiće ga. Jer, grad je svedočio veličanju ekstremističkih ideologija koje nemaju veze sa sportom.
Razočaran je i veći deo navijača Bilih. U moru komentara samo neki su bili: "Bravo, igrači, a vi na tribinama ste stoka najobičnija" i "Ubili su mi svako veselje..."
Hajduk će definitivno biti kažnjen, ostaje da se vidi kako. Finansijski zasigurno. Već ima uslovnu kaznu delimičnog zatvaranja Poljuda, vuče je od Rakova. Biće pokrenut novi disciplinski postupak. Prvu narednu utakmicu splitski klub igra kod kuće protivb Sint Trojdena, a ona je na rasporedu tek krajem novembra. Do tada će Uefa odrezati kaznu.
Iako su prvi put u istoriji Hajduk i Dinamo u istoj noći pobedili u evropkupovima, kada je reč o glavnom delu takmičenja, najmanje se o tome priča.