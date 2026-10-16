Naslovi u Hrvatskoj: Kreteni iz Torcide! Ako je ovo ljubav prema Hajduku...

Umesto da se u Hrvatskoj priča o verovatno najvećem trijumfu Hajduka u poslednjih nekoliko decenija, pažnja se skoro pa u jednokoj meri posvećuje izgredima i govoru mržnje.

Sve je počelo još pre utakmice kada se Torcida iskupila i kada je korteo krenuo ka stadionu. Čule su se nacističke i antisemitske poruke. Zabeleženo je: "Gazi, gazi, gazi Židove" i "Aušvic, Aušvic", zatim "ustaj, Adolfe" i "ajmo, ajmo, ustaše", da bi kasnije pevali: "Visoke peći, potpaljujem ja, tri reda koksa, četiri Židova. Židov se dere aaa..."

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Na početku povorke bio je Golf sa kovčegom na kome je pisalo Ajaks i na kraju je uništen.

Bili su u Hrvatskoj, ali i širom Evrope zgroženi tim dešavanjima, no tu se deo navijača splitskog kluba nije zaustavio. Otišao je korak dalje - bakljadom je prekinuo utakmicu na desteka minuta u trenutku kada je Hajduk vodio?!