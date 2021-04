Promene u evropskom fudbalu se dešavaju gotovo svakodnevno. Menja se format evro kupova, umalo je nastalo i jedno potpuno novo takmičenje, menjaju se gradovi koji će biti domaćini Evropskog prvenstva, a UEFA sprema i još jedan novitet.

Kako ekskluzivno saznaje Tajms, a njemu prave informacije ne nedostaju, plan Evropske kuće fudbala je da dozvoli da na predstojećem Evropskom prvenstvu svaka reprezentacija ima 26 igrača umesto dosadašnja 23.

Razlog zbog kojeg je UEFA rešena da napravi ovaj ustupak je, pogađate – korona virus. Procena je da su fudbaleri premoreni, isceđeni i da bi selektori, samim tim, trebalo da imaju širu lepezu igrača pred sobom za tako veliko takmičenje.

Englezi kao da su znali još ranije za ovaj predlog koji je Odbor za reprezentacije poslao na adresu Izvršnog komiteta UEFA, pa je još u martu selektor Garet Sautgejt dobio pitanje na tu temu, a njemu se takav predlog baš i nije dopao.

„Znam da postoji diskusija na temu povećanja broja igrača u reprezentacijama za EP, ali nisam baš ubeđen da je to ispravno. Znam da je to zbog korone, međutim, mislim da treba biti umešan pa izabrati 23 prava igrača za prvenstvo. U smislu da je potrebno da donesete neke dobre i bitne odluke kada je tim u pitanju, a sve to može da se razvodni ako se poveća broj fudbalera koji idu na takmičenje“, stav je Gareta Sautgejta.

Sigurno je da ima selektora koji se ne bi složili sa engleskim, njima ovo daje samo širu lepezu igrača koje mogu da povedu na EP. Pogotovo ako dolaze iz nekih koloritnijih saveza gde baš „nijanse“ odlučuju ko će se naći na spisku...