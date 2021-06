Krv nije voda, potvrdio je to Federiko Kijeza koji je golom u petom minutu produžetka slomio otpor Austrije i stao uz rame oca Enrika, sa kojim je ušao u istoriju kao prvi otac i sin strelci na evropskim prvenstvima. Pogodak napadača Juventusa, na asistenciju Spinacole, prekunuo je bezuspešnu potragu Azura za rupom u defanzivi rivala, a nakon bravure u vidu lepo primirene lopte glavom i hladnokrvne egzekucije, rivala u nok daunu dokrajčio je Pesina pogotkom u 105. minutu, te je gol Kalajdžića 11 minuta kasnije poslužio tek da ublaži rane Austrijanaca koji su se časno oprostili od kontinentalne smotre - 2:1.

Po receptu koji je patentirala upravo Italija, popularnim katanačom, Austrija je uspela da potvrdi da nije slučajno dospela u osminu finala Evropskog prvenstva i stavi na najozbiljnije muke rivala deklarisanog igrama u grupnoj fazi kao pretendent za visok plasman.

IZBOR UREDNIKA

Disciplinovana defanziva kojom je besprekorno komandovao Aleksandar Dragović, ispostavila se kao najveće iskušenje na kojem su se Azuri našli od početka kontinentalne smotre. Uprkos vidnoj želji Italijana da što ranije slome otpor rivala, izabranici Franka Fode uspeli su da neutrališu sve pretnje, a u kojoj meri je austrijska defanziva bila besprekorna na najbolji način oslikava podatak da je tim Roberta Manćinija poslednji udarac u okvr gola pre produžetka uputilo u 17. minutu.

Inspirisani Dragović bio je neprelazna prepreka za protivničke ofanzivce, a vrlo dobar posao obavili su i najbliži saradnici poslednjeg pojačanja Crvene zvezde Alaba, Lajner i Hintereger. Ipak, uprkos činjenici da je Bahman bio prinuđen da reaguje samo prilikom sjajnog pokušaja Barele, daleko od toga da je Italija bila beozopasna u ofanzivi, a najviše povoda za žal što pitanje pobednika nije rešeno ranije Azurima ostaje zbog pretnje iz 32. minuta kada je Imobile fenomenalno šutirao, ali je pogodio stativu.

Isti okvir gola uzdrmali su i Austrijanci u 52. minutu, nakon slobodnog udarca Alabe, a uz pretnju novajlije Reala izabranici Franka Fode sa setom će se prisećati i gola Marka Arnautovića iz 65. minuta koji je opravdano poništen zbog ofsajda.

Ravnopravna borba trajala je sve do produžetaka u kojima je presudila svežina rezervista Italije, uz činjenicu da je Austrija do primljenog gola napravila samo jednu izmenu. Pogoci dvojice rezervista trasirali su put Azura do četvrtfinala, a tamo će snage odmeriti sa boljim iz susreta Belgije i Portugalije.

ITALIJA - AUSTRIJA 0:0 posle produžetaka 2:1

/Kjieza 95, Pesina 105 - Kalajdžić 114/

Stadion: Vembli (London)

Sudija: Entoni Tejlor (Engleska)

ITALIJA (4-3-3): Donaruma - Di Lorenco, Bonuči, Ačerbi, Spinacola - Verati (od 67. Lokateli), Žoržinjo, Barela (od 67. Pesina) - Berardi (od 84. Kijeza), Imobile (od 84. Beloti), Insinje (od 108. Kristante)

AUSTRIJA (4-2-3-1): Bahman – Lajner, Dragović, Hintereger, Alaba – Šlager (od 106. Gregorič), Grilič (od 106. Šaub) – Lajmer, Zabicer, Baumgartner (od 89. Šepf) - Arnautović (od 97. Kalajdžić)

Žuti karton: Arnautović, Hintereger (Austrija), Di Lorenco, Barela (Italija)