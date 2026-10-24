Veličko Kaplanović umesto Saše Ilića: Sramota
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Vreme čitanja: 1min | sub. 24.10.26. | 18:17
Partizanov trener izbegao uobičajeno davanje izjave za TV Arena Sport posle utakmice
Nije do priče Saši Iliću posle drugog uzastopnog poraza u Mozzart Bet Superligi, a čak sedmog u 12 mečeva na klupi Partizana. Uz dva remija i samo tri pobede.
Čukarički je sa 2:0 slavio u Humskoj, mogao je i ubedljivije da je iskorišćena još neka od šansi iz prvog poluvremena. Bilo je ovo još jedno očajno izdanje crno-belih, međutim, posle utakmice izostala je uobijčajena izjavla glavnog trenera pred kamerom TV Arena Sport. Umesto Saše Ilića govorio je njegov pomoćnik Veličko Kaplanović.
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Razumljivo, bio je razočaran i vrlo kratak.
"Ne mogu ništa da kažem osim da čestitam Čukaričkom na zasluženoj pobedi. Sve ostalo danas je prosto sramota", izjavio je Kaplanović.
Što se tiče gostiju, i kod njih je specifična situacija, ali u mnogo boljem raspoloženju. Posle rastanka sa Markom Jakšićem ekipu je preuzeo trener omladinskog tima, Mihajlo Trajković. Ovo mu je bio drugi meč na klupi i druga pobeda, tako da će biti iznenađenje ukoliko ne bude unapređen, odnosno nastavi rad sa prvim timom.
"Teška utakmica. Čestitam mojim momcima na odnosu, pre svega. Odlično prvo poluvreme, a u drtugom su bili sjajni u energiji i borbi, ne toliko u igri, ali borili su se do zadnjeg atoma snage. Ne mgou da zamerim ništa igračima, nismo toliko dugo zajedno. Kapa dole na energiji, borbi, požrtvovanosti. Ako ovako budemo igrali, možemo daleko da doguramo", istakao je Trajković.