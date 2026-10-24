Veličko Kaplanović umesto Saše Ilića: Sramota

Nije do priče Saši Iliću posle drugog uzastopnog poraza u Mozzart Bet Superligi, a čak sedmog u 12 mečeva na klupi Partizana. Uz dva remija i samo tri pobede.

Čukarički je sa 2:0 slavio u Humskoj, mogao je i ubedljivije da je iskorišćena još neka od šansi iz prvog poluvremena. Bilo je ovo još jedno očajno izdanje crno-belih, međutim, posle utakmice izostala je uobijčajena izjavla glavnog trenera pred kamerom TV Arena Sport. Umesto Saše Ilića govorio je njegov pomoćnik Veličko Kaplanović.