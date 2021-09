Verner bio Bajernov tokom 2019. godine, a onda...

Napadač Čelsija Timo Verner bio je tokom 2019. godine jedno kraće vreme igrač Bajerna! Ovu informaciju otkrio je Špigl, a do nje je došao uvidom u spise pripremljene za sudski spor između Karhajnca Ferstera i Murata Lokurlua. Nekadašnji nemački reprezentativac i Vernerov agent predao je sudu svog bivšeg partnera i saradnika, optuživši ga da mu duguje 660.000 evra. Iz te dokumentacije jasno se vidi kako je brzonogi igrač Plavaca stavio paraf ispod predugovora sa Bavarcima.

U tom momentu Verneru je bilo ostalo šest meseci do isteka ugovora sa RB Lajpcigom i trebalo je da dođe na leto 2020. kao slobodan igrač. Njegova želja bila je da realizuje transfer u inostranstvo, međutim zbog sjajnih odnosa Ulija Henesa i Karlhajnca Ferstera izgledalo je kao da mu je Bajern suđen.

U međuvremenu se, međutim, dosta toga izdogađalo. Henes se uveliko spremao za povlačenje, a Hasan Salihamidžić i Niko Kovač složili su se u oceni da je Bajernu potrebniji igrač tipa Leroja Sanea. Sve to došlo je do Tima Vernera. Shvativši da ga veoma važni ljudi ne žele zatražio je od svog agenta da se predugovor raskine po hitnom postupku. Salihamidžić nije imao ništa protiv i došlo je do razlaza.

Samo nekoliko dana kasnije nemački reprezentativac produžio je saradnju sa Lajpcigom i po novom ugovoru dobio prihvatljivu izlaznu klauzulu zahvaljujući kojoj će kasnije preći u Čelsi.

Zahvaljujući dokumentima do kojih je došao Špigl otkrivena i je visina zvanične ponude Liverpula za Vernera. Stigla je u isto vreme kada i Bajernova i glasila ovako: plata 12.000.000 evra, plus bonus za potpis 25.000.000 evra.

Klub iz Minhena nudio je daleko manje, međutim Ferster je ubeđivao svog štićenika da će bolje biti da ostane u domovini. I bio je veoma blizu, predugovor potpisan, ali onda...

Braco je presekao i odlučio da mu Timo Verner nije potreban.

Zanimljivo da se poslednjih dana govori kako je Bajern ponovo zainteresovan za ovog igrača.