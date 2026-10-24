Verujem sudijama, važno je da nas štite... Murinja poštujem, oprezno na Real
Vreme čitanja: 4min | sub. 24.10.26. | 13:59
"Ova utakmica znači mnogo više od tri boda", kaže Hansi Flik
Došlo je vreme da se odmere snage u El Klasiku. Melje li melje Barselona u domaćem šampionatu – devet pobeda iz devet mečeva, 39 postignutih golova, za sada savršeno. Za razliku od Real Madrida, koji je već doživeo dva poraza i na šest bodova je manjka, mada eto im sada šanse da probaju da iznenade najvećeg rivala u Kataloniji i primaknu se malo bliže.
Barselona će na megdan kraljevskom klubu bez Danija Olma - koji se povredio u porazu od Pari Sen Žermena u gostima (4:2) - a neće biti ni Žila Kundea u protokolu za El Klasiko, potvrdio je trener katalonskog tima, Hansi Flik.
"Kunde neće igrati. Ne želimo ništa da rizikujemo. Nije najbolji trenutak za to, ali moramo da prihvatimo situaciju. Dani je bio u sjajnoj formi i bio je potpuno spreman. Imao je nesreću zbog načina na koji se povredio. Nije zadovoljan jer će propustiti nekoliko utakmica. Nedostajaće nam protiv Reala", kaže Nemac.
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Uzbuđen je nemački stručnjak pred prvi duel u prvenstvu ove sezone sa Madriđanima.
"El Klasiko je drugačiji od svih ostalih utakmica, to je najbolji meč koji naš sport može da ponudi. Ceo svet će ga gledati. To je neverovatno, sve oko ove utakmice. Možete da osvojite samo tri boda, ali ova utakmica znači mnogo više od toga. Fantastično je biti deo takvog događaja i jedva čekamo početak. Spremni smo i verujemo u naš tim".
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Otkrio je šta očekuje od Reala. Nikada nema opuštanja protiv tima iz glavnog grada Španije.
"Očekujem ekipu koja ima mnogo samopouzdanja. Real Madrid je veliki klub, ima sjajne igrače i odličnog trenera. U poslednjoj trećini terena imaju fudbalere izuzetnog kvaliteta. To su pokazali u prethodnim utakmicama. Moramo da budemo oprezni i spremni. Real Madrid je jedan od najboljih timova na prekidima. Fizički su veoma snažni. Razgovarali smo o tome i trenirali za takve situacije. Moramo bolje da se branimo iz prekida. Nadam se da ćemo to sutra pokazati".
Ne zanimaju ga sudije, koje je komentarisao njegov igrač, Fermin Lopez.
"Imam poverenja u sudije. Svi smo mi deo igre i utakmice. Važno je da nas štite. Tako ja gledam na to i ne želim da govorim o ovim temama. Više volim da se usredsredim na utakmicu i ne zanimaju me ostale stvari. Ne želim da vam dajem naslove za vesti, već da se fokusiram na svoj tim".
Nije ih pokolebao poraz od Pari Sen Žermena u Ligi šampiona.
"Razgovarali smo sa igračima i analizirali utakmicu. Mnogo toga smo uradili dobro, ali postoje situacije koje moramo da popravimo. Ovo je dobra prilika da napredujemo i stavimo sebe na iskušenje kao tim".
Za kolegu sa druge strane Žozea Murinja, imao je samo reči hvale.
"Veoma ga poštujem. Kada toliko godina radite kao trener i ostvarite toliko uspeha, to samo pokazuje kakva ste veličina i koliki ste talenat. Dok sam bio pomoćnik Joakimu Levu, sastao sam se s njim u Madridu. Svaki igrač koji je radio pod njegovim vođstvom govori o njemu sa velikim poštovanjem. On je moj kolega i veoma uspešan trener".
Ne treba previše trošiti reči o Rodriju.
"Uvek gledamo sebe i kakav uticaj neki igrač ima na Barselonu. Kada se ukazala prilika da ga dovedemo, svi smo bili uvereni da će nas unaprediti. Bio je važan deo slagalice za sledeći korak. To smo videli već na prvim utakmicama. Veoma sam srećan što je ovde. Zajedno sa Pedrijem, donosi veliki kvalitet našem veznom redu. Svi smo zadovoljni njime".
Za kraj, postoji li konkretan plan za Kilijana Embapea?
"Za nas je najvažnije kako se postavljamo, sa loptom i bez nje. Moramo da održavamo dobru udaljenost između linija i da budemo kompaktni. To je važno kada igramo sa visoko postavljenom odbranom. Kubarsi i Đerar imaju sjajnu sezonu, dobro se dopunjuju i zajedno napreduju", zaključio je, uz ne baš konkretan odgovor na tu temu.
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