Verujem sudijama, važno je da nas štite... Murinja poštujem, oprezno na Real

Uzbuđen je nemački stručnjak pred prvi duel u prvenstvu ove sezone sa Madriđanima.

"El Klasiko je drugačiji od svih ostalih utakmica, to je najbolji meč koji naš sport može da ponudi. Ceo svet će ga gledati. To je neverovatno, sve oko ove utakmice. Možete da osvojite samo tri boda, ali ova utakmica znači mnogo više od toga. Fantastično je biti deo takvog događaja i jedva čekamo početak. Spremni smo i verujemo u naš tim".

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Otkrio je šta očekuje od Reala. Nikada nema opuštanja protiv tima iz glavnog grada Španije.

"Očekujem ekipu koja ima mnogo samopouzdanja. Real Madrid je veliki klub, ima sjajne igrače i odličnog trenera. U poslednjoj trećini terena imaju fudbalere izuzetnog kvaliteta. To su pokazali u prethodnim utakmicama. Moramo da budemo oprezni i spremni. Real Madrid je jedan od najboljih timova na prekidima. Fizički su veoma snažni. Razgovarali smo o tome i trenirali za takve situacije. Moramo bolje da se branimo iz prekida. Nadam se da ćemo to sutra pokazati".

Ne zanimaju ga sudije, koje je komentarisao njegov igrač, Fermin Lopez.

"Imam poverenja u sudije. Svi smo mi deo igre i utakmice. Važno je da nas štite. Tako ja gledam na to i ne želim da govorim o ovim temama. Više volim da se usredsredim na utakmicu i ne zanimaju me ostale stvari. Ne želim da vam dajem naslove za vesti, već da se fokusiram na svoj tim".