Dario Hubner je sa 30 godina debitovao u Seriji A i postao jedan od najomiljenijih likova italijanskog fudbala. Toto Di Natale je sa 22 igrao trećeligaški fudbal, tek sa 26 debitovao u Seriji A, a sa 33 i 34 je dve sezone bio najbolji strelac u Kalču i ikona Udinezea i lige. Fabio Groso je sa 24 godine bio u četvrtoj ligi, a sa 29 je pogodio penal za titulu prvaka sveta na Mundijalu u Nemačkoj. Džejmi Vardi je sa 20 godina zarađivao 30 funti nedeljno u niželigašu Stoksbridžu, sa 24 je igrao u petoj ligi, a sa 27 je bio prvak Engleske sa Lesterom.

Bajke u fudbalu postoje, gore pomenuti su dobri primeri, a sigurno ih ima još.

Poslednji u nizu otpisanih autsajdera koji su ostvarili snove je Frančesko „Ćićo“ Kaputo, miljenik svakog poštenog ljubitelja fudbala u Italiji. Sa 16 godina je hteo da batali fudbal kada je niželigaš Groseto odbio da mu plaća stan i hranu. Nije dolazio na treninge i rešio je da pomaže ocu koji je radio na građevini. Predomislio se i sa 18 je igrao u sedmoligašu Toritu. Sa 22 ga je Antonio Konte doveo u drugoligaša Bari za koji je Ćićo navijao od malih nogu. Sa 23 je debitovao za Bari u Seriji A i potom sa njim potonuo u Seriju B. Devet i po godina se Kaputo mučio i borio po drugoligaškim terenima Italije.

Imao je 30 godina kada je napokon eksplodirao, postigao 26 prvenstvenih golova i uveo Empoli u Seriju A. Toskanci su ispali ekspresno, ali je Kaputo ostavio sjajan utisak i Italija je čula za njega. I ne samo da je čula, već ga ja zavolela. Pogotovo razni ljubitelji fantazija za koje je Ćićo bio džek pot. Prešao je u Sasuolo i bajka je dobila još srećnih poglavlja. Prošle sezone je dao 21 gol u Seriji A i postao prvi igrač u istoriji Sasuola kojem je to uspelo.

Ali nisu samo golovi i bodovi na fantaziju od njega učinili miljenika nacije. On je zarazno pozitivan tip kojeg je nemoguće ne voleti. Plus je majstor fudbala.

„Ćićo je stara škola... Da se pojavio deset godina ranije, davao bi 30 golova po sezoni. Ipak, ima 33 godine, ali je pravi stari italijanski špic. On i Kvaljarela. To je ta škola. Super je tip, pravi svoje pivo i proslavlja golove simulacijom ispijanja piva. Opšte je prihvaćen u narodu, a ljudi uvek vole napadače. Ćićo je specifičan lik, do 30. godine je igrao u nižim ligama, ljudi nisu znali za njega, a onda je eksplodirao. On vam je onaj klasičan tip sa malog fudbala. Kapira ta rešenja na malom prostoru, brzo razmišlja, dupli pas, povratna, peta... Meni je milina da igram sa njim. Pronašli smo se“, rekao nam je pre nekoliko meseci njegov saigrač Filip Đuričić.

I ovu sezonu je Ćićo počeo sjajno sa tri gola u tri meča. Zaslužio je poziv selektora Manćinija. Večeras je dočekao da u 33. godini debituje za reprezentacije Italije. I nije izneverio! Postao je najstariji debitant u istoriji Azura koji je postigao gol. Šta još čovek da poželi?