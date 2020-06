Veselinović: Čukarički ima formiranu ekipu za narednu sezonu

Još jedna dobra sezona je za Čukaričkim. Istina, ostao je u finišu kratkih rukava pa neće ponovo nastupiti na međunarodnoj sceni, ali kada se trener Aleksandar Veselinović i njegovi puleni osvrnu za sobom, imaju zbog čega da budu zadovoljni.

Brđani su Superligu završili kao peti na tabeli, u Kupu su stigli do polufinala, dok su u kvalifikacijama za Ligu Evrope napravili jedan korak napred, da bi ispali potom od Moldea.ž

Najveći razlog za zadovoljstvo je struktura tima. Čukarički ima najmlađi tim u ligi, koji će jači za jednu celu sezonu u nogama, zaigrati u narednoj sezoni.

“Kad smo krenuli u novu sezonu, opredelenje je bilo da se što veća šansa pruži mladim igračima. Sada, po njenom završetku, možemo da kažemo da smo jednu veliku grupu mladih momaka uspeli da afirmišemo. Mnogi od njih su postali mladi reprezentativci Srbije: Petrović, Kamenović, Vidosavljević, Birmančević, Tedić, dok je Stefan Kovač u mladoj reprezentaciji BiH. Interesantno je da su svi ovi igrači bili alternativna rešenja na svojim pozicijama sezonu pre, nisu bili nosioci igre. A u ovoj sezoni, u skoro svakom meču, njih sedmorica-osmorica su bili starteri”, rekao je trener Veselinović za sajt Čukaričkog.

Nema razloga za nezadovoljstvo u klubu ni kada se podvuče crta ispod rezultata.

“Učestvovali smo u tri takmičenja. Sezonu smo otvorili mečevima kvalifikacija za Ligu Evrope, gde smo veoma uspešno nastupali. Na početku smo, uz atraktivnu igru, dva puta slavili protiv jermenskog Banantsa, sa 3:0 i 5:0. U drugom kolu dostojanstveno smo ispali od Moldea, godinama unazad najkvalitetnije ekipe u Norševkoj. Posle 0:0 u gostima, nesretno smo primili autogol na početku revanša, ali bila je to izvanredna utakmica. Nikad ranije, do meča protiv Moldea nije se desila situtacija da je stadion bio do kraja popunjen, da karata nije bilo dan pre meča, da su u klubu morali da ih doštampavaju zbog ogromnog interesovanja. Bio je to meč za ponos svih nas u Čukaričkom”.

Brđani su u Kupu Srbije ispali u polufinalu od osvajača Vojvodine, kojoj su pružili jak otpor. A, u prvenstvu su igrali bez pritiska i bili do samog kraja u trci za Ligu Evrope.

“Nismo imali imperativ da moramo da se kvalifikujemo u Evropu. Probali smo to da učinimo, u svakoj utakmici išli smo na pobedu. Bili smo tri meseca bez poraza, što je svakako neočekivano za ovako mladu ekipu. Takođe, pre pauze zbog korona virusa, imali smo samo tri boda manje od TSC-a, bili smo u aktivnoj trci, ujedno i u izvanrednoj formi. Ali, dogodila se viša sila, doneta je odluka da se igraju samo četiri kola, bez plej-ofa u Superligi. Čukarički je automatski time emilinisan iz ravnopravne borbe za Evropu”.

Odmora pred nove pripreme gotovo da nema. Čukarički će se ponovo okupiti 1. jula.

“Biće ovo naše treće pripeme za šest meseci, posle zimskih i onih iznuđenih zbog pauze. Zbog visokih temperatura koje nas očekuju, jedan deo priprema odradićemo na Zlatiboru. Na toj planini čeka nas velika koncentracija timova iz Srbije i BiH. Igraćemo prijateljske utakmice protiv Zrinjskog, banjalučkog Borca, Krupe, a imamo i dogovoren meč sa Mladosti iz Lučana. Pred polazak na Zlatibor odigraćemo kontrolni susret sa IMT-om 8. jula, dok imamo još jedan upražnjeni termin 11. jula”.

Čeka nas verovatno najduži prelazni rok u istoriji svetskog, pa samim tim i srpskog fudbala, ali nekog velikog prometa na Banovom brdu neće biti.

“Čukarički ima formiranu ekipu, bilo bi bezobrazno da imamo prohteva i želja. Ali, naravno da će klub reagovati ako se pojavi neko zanimljivo i nama dostupno ime. U oba takmičenja u kojima ćemo učestvovati, Super ligi i Kupu Srbije, imaćemo maksimalne ambicije. Ali, korak po korak, od utakmice do utakmice... Ono što je sigurno, ići ćemo na pobedu na svakom meču, pa ćemo videti dokle će nas to dovesti. Sve to uz obavezu da Čukarički igra kvaliteno i napadački, da to bude ekipa koja je prepoznatljiva, uz maksimalno zalaganje od prvog do poslednjeg minuta”, poručio je Aleksandar Veselinović, trener Čukaričkog.