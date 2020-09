Neprijatno je bilo na rastanku Artura Vidala i Barselone, bilo je i teških reči, ali još ih vezuje ugovor koji je u procesu raskida. Dok se advokati bave tehnikalijama oko prekida saradnje s Barselonom, pravo iz srca Grada mode stiže vest da se Vidal već dogovorio sa Interom!

Milanski dnevnik Gazeta delo Sport kao udarnu vest na naslovnoj strani drži upravo fotografiju čileanskog veziste uz poruku: “Vidal je rekao DA“.

Vidal i Inter su dogovorili dvogodišnju saradnju, uz još jednu godinu opcije, a godišnja plata biće mu 6.000.000 evra. To Vidala stavlja u rang najplaćenijih igrača u timu, a Antonio Konte će posle Aleksandra Kolarova dobiti još jedno pojačanje po svom ukusu.

Barselona je prvo tražila novac za Vidala, ali kako ni Inter, ni Juventus nisu zainteresovani da bilo šta plaćaju, a Ronald Kuman ga ne želi u postavi, klub je morao da aktivira razgovore za prekid ugovora. Dugo se spekulisalo da Vidal ne želi u Inter, već da samo razmišlja o povratku u Juventus, ali kada je Antonio Konte stopirao dolazak Sandra Tonalija kako bi oslobodio prostor, iskusni vezista je prihvatio da se ipak preseli na stadion Đuzepe Meaca.

Konte je Čileanca želeo i u Čelsiju svojevremeno, ali na Stamford Bridžu nisu verovali da je to neophodno. U Interu su još jednom izašli u susret Konteovim željama i tako mu jasno stavili do znanja da će se i sportski sektor potruditi da više ne bude talasanja kao u prvoj njegovoj godini na klupi Intera. Konte i Vidal su imali odličnu saradnju u Juventusu svojevremeno, Čileanac je bio unosio taj mentalitet borca u vezni red i to se bivšem italijanskom selektoru mnogo sviđalo.

Deluje kao posao na dugačkom štapu, ali možda bi Barselona s Vidalom mogla da namami Inter da malo smanji cenu za Lautara Martineza...

