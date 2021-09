Viktor Osimen igra u životnoj formi, Napoli pregazio i Sampdoriju za maksimalnih pet od pet! (VIDEO)

Dva gola Lesteru u Ligi Evrope, pa jedan Udinezeu i onda još dva Sampdoriji ovog četvrtka u vanrednom kolu Serije A. U životnoj formi igra Viktor Osimen, koji je ponovo načeo rivala i najavio maksimalnu petu pobedu Napolija na startu italijanskog prvenstva.

Đenovljani su savladani 4:0, a 22-godišnji Nigerijac je vezao tri utakmice u kojima je bio strelac, pa je na dobrom putu da upiše četvrtu uzastopnu sezonu s dvostrukim brojem golova u prvenstvu. Seriju je započeo u dresu belgijskog Šarlroa (12 golova), nastavio u Lilu (13), a onda i po dolasku u Napoli (10).

Njegove odlične partije rasplamsale su maštu navijača Napolija da bi ova sezona konačno mogla da bude "TA". Kao one s Dijegom Maradonom 1986/87. i 1989/90, kada je klub sa juga Italije osvojio jedina dva Skudeta u svojoj istoriji. Posle pobede u Đenovi, Napolitanci su ponovo ispred gradskih rivala Intera i Milana, koji imaju po dva boda manje.

Pritom, zahuktalu četu Lučana Spaletija čekaju utakmice u kojima bi mogla i da uveća prednost, protiv Kaljarija i Torina kod kuće, a Fjorentine u gostima. Dovoljno da u formi dočekaju Derbi sunca sa Romom, 24. oktobra u Rimu.

Pored dvostrukog strelca Osimena, koji je bio precizan u 10. i 50. minutu, petu ovosezonsku pobedu Napolija golovima su potpisali Fabijan Ruiz (39) i Pjtor Zjelinsi (59), a asistencijama kapiten Lorenco Insinje (dve).

I u prošlom kolu Napoli je slavio identičnim rezultatom, protiv Udinezea, a kako je pre toga preokretom savladan Juventus 2:1, s punim pravom na jugu mogu da maštaju o trofeju. Ovo je tek treći put u istoriji kluba da je ekipa upisala maksimalnih 15 bodova u prvih pet kola Serije A.

Ovog četvrtka Sampdoriji nije ostavljena nikakva šansa. Posle panterske odbrane Davida Ospine na šut Adrijena Silve u 19. minutu pod prečku, gosti su se pobrinuli da što pre reše pitanje pobednika. Poslednjih pola sata posao su odradili poput treninga. Koštalo ih je to primljenog gola, ali ga je sudija Paolo Valeri poništio na konsultaciju sa VAR sobom. Procenjeno je da se iskusni Antonio Kanderva u tom 74. minutu nalazio u ofsajdu. Isto je bilo i u korist Đenovljana u 21. minutu, kada zbog ofsajda nije priznat gol Osimena. Pokušavao je Nigerijac do izlaska iz igre u 82. minutu da stigne do het-trika, međutim, nije mu se dalo.

Lacio je u Torinu odigrao i četvrtu uzastopnu utakmicu bez pobede (računajući poraz od Galatasaraja 0:1 u Ligi Evrope), ali je Ćiro Imobile ponovo bio junak Rimljana. Hladnokrvno je izveo penal protiv Vanje Milinković Savića u 91. minutu, za 1:1 sa domaćim Torinom. Zicer za pogodak omogućio mu je Kofi Điđi koji je oborio Vedata Murićija.

Prethodno su Bikovi poveli u 76, sjajnim golom Marka Pjace glavom iz trka. Bukvalno je oduvao Elseida Hisaja koji mu se našao na putu posle centaršuta Vilfreda Singa. Nije to, ipak, bilo dovoljno ekipi Ivana Jurića da ostvari treću pobedu. Umesto toga, upisan je prvi remi.

Saša Lukić se pridružio Vanji Milinković Saviću na terenu u 62. minutu, dok je na drugoj strani Sergej Milinković Savić zaigrao za Lacio od početka drugog poluvremena.

SERIJA A - 5. KOLO

Utorak

Bolonja - Đenova 2:2 (0:0)

/Hiki 49, Arnautović 85 pen - Destro 55, Krišito 89 pen/

Atalanta - Sasuolo 2:1 (2:1)

/Gosens 3, Zapakosta 37, Berardi 44/

Fjorentina - Inter 1:3 (1:0)

/Sotil 28 - Darmijan 52, Džeko 55, Perišić 87/

Sreda

Specija – Juventus 2:3 (1:1)

/Đasi 33, Antist 49 – Ken 28, Kjeza 59, De Liht 72/

Salernitana – Verona 2:2 (1:2)

/Gondo 45+2, Kulibali 72 – Kalinić 7, 29/

Kaljari - Empoli 0:2 (0:1)

/Di Frančesko 29, Štulac 69/

Milan - Venecija 2:0 (0:0)

/Dijaz 68, Ernandez 82/

Četvrtak

Sampdorija - Napoli 0:4 (0:2)

/Osimen 10, 50, Ruiz 39, Zjelinski 59/

Torino - Lacio 1:1 (0:0)

/Pjaca 76 - Imobile 90+1/

20.45: (1,60) Roma (4,00) Udineze (5,70)

*** kvote su podložne promenama