Vinisijus vežba u Ligi šampiona, Diomande preti da mu skine status nedodirljivog

Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Vinisijusov status u Realu je na staklenim nogama, a Diomande bi mogao da bude njegov naslednik u godinama koje slede. Reprezentativac Obale Slonovače je iskoristio odsustvo Brazilca, dao je po gol na poslednje dve utakmice šampionata i biće Murinjov adut za nedelju i El Klasiko.

Diomande udara na bivši klub iz kog je letos otišao na Bernabeu za čak 130.000.000 evra. Argentinski trener na klupi Lajpciga, Martin Demikelis, nije imao prilike da trenira napadača iz Obale Slonovače.

“Nisam imao priliku da uživo uživam u njegovoj igri. Postavljen sam za trenera Lajpciga u junu, a on je bio na Svetskom prvenstvu, tako da ga poznajem po onom što sam gledao na televiziji i računaru”, rekao je Demicelis u intervjuu za As i pohvalio ovog igrača Reala.

“On je jedan od onih koji prave razliku i na levoj i na desnoj strani terena zahvaljujući majstorstvu s loptom s obe noge. U velikoj instituciji kao što je Real, na njemu je da se i dalje razvija. Ne sumnjam da će da napreduje”.

REAL OSVAJA TITULU U PRIMERI - KVOTA U MOZZARTU JE 5,00.

Realu je pobedio italijanske klubove, Inter kod kuće sa 2:1 i Romu posle mega preokreta prošle nedelje na Olimpiku sa 4:3, a nova pobeda bi širom otvorila vrata direktnom plasmanu u osminu finala elitnog evropskog takmičenja.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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Bikovi su za vikend primili šest golova (1:6) od Bajerna u Minhenu. Jedini gol za Lajpcig dao je mladi Srbin Andrija Maksimović koji se ove sezone nametnuo kod Martina Demikelisa. Nije najavljen u startnoj postavi nekadašnji vezista Crvene zvezde, ali se očekuje da dobije šansu u Madridu u sudaru sa najvećim klubom na svetu.

Murinjo za ovaj duel ne može da računa samo na Asensija i dugo odsutnog Rodriga, dok se brazilski štoper Eder Militao vratio u tim prošle nedelje protiv Sevilje.

21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0) MOZZART RELAX

U drugom planu je ove sezone francuski zadnji vezni Eduardo Kamavinga kojeg je Zinedin Zidan vratio u život, ali u dresu Trikolora. Dobre igre kod novog selektora Francuske nisu uticale da dobije više minuta na terenu u belom dresu Kraljevića. On je dobio najmanje minuta od svih veznih fudbalera Reala ove sezone. Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa. Kvota na tip GG4+ je 1,85.

LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)

/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/

Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)

/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/

Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)

/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/

Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)

/Makalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/

Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)

/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/

Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)

/Leveling 36 - Alvarez 47/

Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)

/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/

Porto - PSV 0:1 (0:0)

/Til 57/

Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)

/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/

Sreda

18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30) MOZZART RELAX

18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)

21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)

21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)

21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)

21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama