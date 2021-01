Srpska kolonija u Firenci mogla bi da se poveća brže nego što se to možda očekuje. Inicijalna vest da je Fjorentina zainteresovana za Darka Lazovića nije uzeta toliko ozbiljno, ali izgleda da se nešto zaista kuva. Kontakti sa upravom Verone postoje i do kraja zimskog prelaznog roka Viola će pokušati da dogovori transfer srpskog reprezentativca, na ovaj ili onaj način.

Šta to znači? Lokalni mediji u Italiji pišu da je Ćezare Prandeli jako zainteresovan za srpskog ofanzivnog beka toliko da je klub spreman da Veroni ponudi dve mogućnosti za realizaciju transfera. Prva je da Lazović bude otkupljen već sada, ali da ostane narednih šest meseci na pozajmici u Veroni i onda se na leto preseli na Artemio Franki. To je zapravo model koji je Fjorentina već jednom iskoristila u pregovorima s Veronom kada je u januaru prošle godine otkupila Sofijana Amrabata za 10.500.000 evra, a onda ga ostavila kao pozajmljenog igrača do letos. U klubu se nadaju da bi Verona pristala bar na ovaj vid transakcije.

Druga i mnogo primamljivija opcija Prandeliju, ne i Veroni je da Lazović bude doveden u Toskanu odmah. I tu je Fjorentina spremna za razgovore i o direktnom transferu i o pozajmici s obaveznim otkupom na leto. Razlog zašto Fjorentina želi Lazovića odmah je odlazak Pola Lirole na pozajmicu u Marselj, pa je ekipa ostala bez jednog desnog beka, a Martin Kaseres kao štoper mora prinudno da igra ofanzivnog desnog beka u sistemu 3-5-2.

Iako je Lazoviću prirodna pozicija na levom boku, on se s godinama adaptirao na to da podjednako dobro može da iznese ulogu i na desnoj strani terena, pa su mu obe postale gotovo podjednako dobre. U reprezentaciji Srbije je tokom prethodnih utakmica igrao isključivo po desnoj strani i bio jedna od boljih karika u igri Orlova, takođe u sistemu sa tri štopera i dva napadački orijentisana krilna beka.

IZBOR UREDNIKA

Ipak, čak i mediji bliski Fjorentini smatraju da će to da bude težak zadatak za klupske čelnike. Naime, Lazović uživa veliko poverenje Ivana Jurića s kojim ima višegodišnju saradnju još iz Đenove, tako da je jedan od najvažnijih igrača u timu. Ove sezone je skupio dve asistencije i gol, a odigrao je 13 mečeva u Seriji A.

S obzirom da ima ugovor do juna 2022. godine, možda bi predstojeće leto moglo da bude idealni momenat za srpskog fudbalera da promeni sredinu i posveti se novom izazovu.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com