Svaki Old Firm budi ogromno interesovanje i van granica Škotske jer se radi o jednom od najstarijih i najljućih rivalstava u svetu fudbala. Prvi derbi Glazgova odigran je 28. maja 1888. i pripao je Seltiku (5:2), a poslednji 29. decembra prošle godine i tada je uspešniji bio Rendžers (2:1). Škoti su među retkima koji nisu nastavili prethodno prvenstvo, prekinuto u martu zbog pandemije COVIDA-19, tako da su ljubitelji ova dva kluba ostali uskraćeni za još koje njihovo odmeravanje snaga. Seltik je proglašen šampionom, što je Keltima bila deveta vezana titula, ali u ovaj derbi ulaze gledajući u leđa omraženom rivalu - istina, uz bod zaostatka imaju i utakmicu manje.

Old Firm nije samo bitka za bodove, pehare, to je mnogo više od igre. Navijači Seltika i Rendžersa razlikuje i verska pripadnost (zeleno-beli su Katolici, plavi Protestanti) socijalna i politička ubeđenja. Oni koji vole Seltik su uglavnom za samostalnost Škotske, oni kojima kuca srce za Rendžers su unijati, žele da ostanu deo Ujedinjenog Kraljevstva. To se vidi po zastavama. Navijači Seltika mahaće irskom trobojnicom, dok će Rendžersovi da nose zastavu Velike Britanije. Nekada nijedan Katolik nije mogao da igra za Rendžers, sada to nije slučaj.

Ovo će biit čak 421. odmeravanje sanga ljutih gradskih rivala u svom takmičenjima. Skoro da su izjednačeni. Rendžers ima 162 pobede, Seltik 159, dok je 99 utakmica završeno nerešenim ishodom. Ova dva kluba imaju ukupno 105 titula šampiona Škotske. Rendžers 54, a Seltik se opasno približio, ima 51 posle dominacije u prethodnih devet godina. Zeleno-beli imaju više pehara Kupa Škotske, 39 naspram 33.

Vratimo se malo u sadašnjost. I jedni, i drugi su u dobrim formama. Izabranici Nila Lenona vezali su osam pobeda u različitim takmičenjima. Doduše, ovoj seriji prethodilo je veliko razočaranje u vidu eliminacije iz Lige šampiona od, kako se tada činilo autsajdera Ferencvaroša (koji se kasnije plasirao u fazu po grupama). Momci Stivena Džerarda imaju četiri trijumfa u nizu, što u prvenstvu, što u Evropi, a poslednji poraz doživeli su početkom avgusta u revanš utakmici osmine finala Lige Evrope protiv Bajera iz Leverkuzena.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Oba kluba sledeće sedmice očekuju mečevi prvog kola pomenutog takmičenja - Seltik dočekuje ekipu Milana, dok Rendžers gostuje Standardu. Bez obzira na te predstojeće obaveze niko ne bi trebalo da se zavarava da će se igrači štedeti. Prštaće kao i uvek.

Seltik je devet godina dominantan u Škotskoj. Rendžers je bio u agoniji, ispao iz elitne lige posle bankrota, ali se vratio. Ekipu je preporodio Stiven Džerard, legenda Liverpula. Preuzeo je kormilo tima sa Ajbroks parka. Prošle sezone je samo zapretio, nagovesti ono što se događa ove godine – Rendžers je ozbiljan takmac Seltiku za titulu i možda baš međusobni susreti odluče o prvaku.

Ove sezone oba tima karakterišu granitne odbrane. Rendžers je primio samo tri gola, a Seltik dva više. Zeleno-beli su postigli 25 pogodaka na devet utakmica. Plavi imaju gol manje, ali i utakmicu više. Oba tima su nepogrešiva na svom terenu. Rendžers na pet utakmica ove sezone nije primio nijedan gol na Ajbroks parku u Premijer ligi Škotske.

Prošlog decembra, Rendžers je slavio na Seltik parku (2:1) prvi put od 2010. godine.

"Biće to teška utakmica. U poslednjem derbiju prvi put smo uspeli da pobedimo posle dugo godina, što svima daje do znanja koliko je težak zadatak pred nama. Seltik je dobar tim, jak tim, ali tamo smo išli prošle godine sa planom igre i izuzetno smo dobro odigrali. Igrači su tamo išli sa velikom dozom samopouzdanja i uverenjem i odradili savršen posao. Nadam se da ćemo moći da ponove takvu igru“, rekao je Stiven Džerard, trener Rendžersa.

(©Reuters)

Irski stručnjak na klupi Seltika Nil Lenon kaže da će ovaj Old Firm da bude meč koji dosad nikad nije viđen jer će biti odigran bez prisustva navijača usled pandemije virusa korona.

"Atmosfera, buka, sirovost... sve će to da nedostaje. Moramo da se prilagodimo trenutnim okolnostima. Prethodnih meseci smo dobro igrali, pobeđivali. Teško je igračima kad ih ne nosi huk sa tribina. Teško je da izvuku iz sebe ono najbolje, ali smo se prilagodinili kao i svi“, rekao je Lenon.

Stručnjaku iz Severne Irske je ovo drugi mandat na klupi Seltika. Zamenio je Brendana Rodžersa 26. februara 2019, pošto je nekadašnji menadžer Liverpula seo na klupu Lestera. Od 2010. do 2014. je prvi put sedeo na kormilu zeleno-belih. On kaže da eventualni pobednik Old Firma neće mnogo da utiče na šamipionsku trku udvoje.

"Prerano je. U dobroj smo formi, želimo da vratimo sve povređene i bolesne igrače u pogon jer nas čeka naporni period“, kaže trener Seltika.

Oba tima su imali mnogo igrača na reprezentativnim akcijama. Veliki znak pitanje stoji iza napadač Seltika Odsona Eduara. Mladi Francuz je bio zaražen koronom. Propustio je utakmice mlade selekcije Trikolora u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Nije trenirao sedam dana, a u petak se vratio u Glazgov. Lenon je rekao da se Eduar vratio iz karantina, ali da nije trenirao i da je iscpljen posle puta. Pitanje je da li može da pomogne saigračima u meču sa ljutim rivalom. On je bio veoma raspoložen u mečevima protiv Rendžersa. Ima četiri gola i dve asistencije.

Albijan Ajeti (©Reuters)

Izraleski tandem Nir Biton i Hatem Abd Elhamed propustiće Old Firm zbog korone, dok je Rajan Kristi u samoizloaciji pošto je bio u kontaktu sa saigračem iz reprezentacije Škotske, fudbalerom Sautemptona Stjuartom Armsotrongom, koji je bio pozitivan na virus. Napadač Albijan Ajeti se oporavio od povrede. On je najbolji strelac tima sa pet golova, jedan više od Francuza Eduara.

I Džerard ne može da računa na najbolji sastav. Poslednje pojačanje iz Amijena, Južnoafrikanac Bongani Zungu je u karantinu od 14 dana posle dolaska iz Francuske. On je u timu iz Glagova na pozajmci ove sezone. Rendžers je imao čak devetoricu igrača na reprezentativnim akcijama. Nigerijac Džo Aribo i Englez Kemar Ruf su i dalje nespremni, iako su počeli da treniraju sa timom posle duže pauze. U konkurenciji za tim nije ni Hrvat Nikola Katić.

Alfredo Morelos (©Reuters)

Poslednjih 10 mečeva ova dva tima nije bilo iksa. Seltik ima sedam trijumfa, a Rendžers tri. Seltik u Premijer ligi Škotske ima 20 pobeda od poslednjih 21 utakmica na svom terenu, a neuspeh je upravo bio od ljutog rivala u decembru 2019. godine. Prošle sezone najbolji igrač Rendžersa, Kolumbijac Alferdo Morelos, u ovom šampionatu je postigao tri gola. Zanimljivo, napadač iz Južne Amerike nikada nije postigao pogodak protiv Seltika. Igrao je 10 utakmica, uputio 22 udarca, osam u okvir gola zeleno-belih, ali nijednom nije zatresao mrežu. Ove sezone najbolji strelac tima Stiva Džija je Džejms Tavarnije sa šest golova, dok je Rajan Kent četiri puta matirao golmane u škotskoj eliti.

PREMIJER LIGA ŠKOTSKE – 11. KOLO

Subota

13.30: (2,70) Seltik (3,15) Rendžers (2,70)

16.00: (3,80) Dandi Junajted (3,20) Aberdin (2,10)

16.00: (3,90) Hamilton (3,40) Sent Džonston (1,98)

16.00: (1,70) Livingston (3,60) Kilmarnok (5,30)

16.00: (4,30) Ros Kaunti (3,50) Hibernijan (1,88)

16.00: (3,60) Sent Miren (3,35) Madervel (2,10)

***kvote su podložne promenama