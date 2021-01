Malo odmora, pa pakleni januar. Takva je situacija u Erediviziji, koja se prethodnog vikenda vratila na meni posle skoro tronedeljne pauze. Danas startuje 16. runda prvenstva Holandije i do kraja meseca će se igrati otprilike na svaka tri dana. Premijerni duel večeras igraju Vitese i Utreht (18.45).

Sastav iz Arnema visoko je pozicioniran i, ako to uopšte može da se kaže u Erediviziji, još je aktivan u šampionskoj trci. Za vodećim Ajaksom zaostaje tri boda, i mogao bi da se preko Utrehta domogne deobe liderske pozicije. Sa druge strane, gosti su u donjem delu, a potencijalno slavlje večeras vratilo bi ih u gornji dom.

Zaista, Vitese je sjajno započeo život sa trenerom Tomasom Lečom, osvojivši impresivna 32 boda iz uvodnih 15 utakmica. Bivši šef Austrije iz Beča imenovan je za kormilara žuto-crnih prošlog maja, postavši prvi Viteseov trener sa punim poverenjem otkako je Leonid Slutski napustio klub u novembru 2019.

Dosadašnji rezultati izuzetno obećavaju za klub, dok je Leč pojačao odbranu koja je do sada primila samo 12 golova u 15 utakmica. Viteseu verovatno nedostaje navalna moć poput one koju imaju Ajaks, PSV i Fajenord, kako bi izdržao u visokom ritmu do finiša sezone, ali i osiguravanje mesta za plasman u Ligu Evrope smatralo bi se ogromnim dostignućem.

Pobeda od 2:0 u Heraklesu vratila je ekipu na pobednički kolosek posle neupeha u sudaru sa AZ Alkmarom, a ako zadrži isti pristup protiv Utrehta, to bi trebalo da donese još tri boda.

Utreht je prošle sezone bio daleko bolji u odnosu na ovogodišnju verziju i bio je bodovno poravnat sa Viteseom na šestoj poziciji u trenutku prekida prvenstva, ali među ekipama sada postoji veliki jaz u vidu 14 bodova. Trener Jon van den Brom je u novembru napustio klub i preuzeo belgijski Genk, a palicu je preuzeo Rene Hake, doskorašnji šef rezervnog tima. Ovaj strateg ima iskustva na ovom nivou, jer je rukovodio Tventeom između 2015. i 2017. godine.

Nerešeno 2:2 protiv Groningena u subotu bila je prva takmičarska utakmica na klupi Utrehta za Hakea otkako je potpisio ugovor na godinu i po dana sa klubom. Hake će biti oduševljen duhom koji su pokazali njegovi igrači, ali podjednako će ih i moliti da krenu mnogo brže protiv Vitesea.

Ernandez i Tronstad nisu u kombinaciji za duel i Leč će morati bez njih, dok je Hake lišen usluga Elije, a pod znakom pitanja su Bergstrom i Paes.

