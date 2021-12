Vlahovićev transfer tema o kojoj se u Firenci ne priča, Marota prati dešavanja ispod radara

Nastavlja Dušan Vlahović da pomera granice, trese mreže i upisuje svoje ime u probrano društvo legendi italijanskog fudbala, ali i dalje prva tema na Čizmi jeste njegov status u Fjorentini pred januarski prelazni rok koji je sve bliže.

Uprkos tome što je prošlog meseca zvanično odbio da produži ugovor sa Fjorentinom, zbog čega je na sebe navukao bes navijača, niko nije mogao da ostane imun na njegove igre, pre svega golove, zbog čega je srpski špic zaslužio javne pohvale klupskog vrha. Vlahovićevih pet golova na poslednje četiri vezane utakmice, odnosno 30 u kalendarskoj godini doveli su Violu na prag borbe za evrotakmičenja, zbog čega je direktor Danijele Prade javno pohvalio njegovu “profesionalnost“. O sve izvesnijem odlasku se, ipak, ne priča...

“Još je rano da govorimo o tome šta bi moglo da se dogodi. Nalazimo se u delikatnom momentu i priče o dešavanjima na transfer pijaci bile bi pogrešne za sve strane“, jasan je Prade i dodaje:

“Vlahović se ponaša jako profesionalno, trener Italijano je prezadovoljan sa njim, kao i svi mi u klubu“.

Vinćenco Italijano je posle Bolonje govorio o Vlahoviću i njegovom navodnom nezadovoljstvu ostvarenim rezultatima koje je, prema pisanju medija na Čizmi, bilo na vrhuncu posle preokreta Empolija i kasnijeg poraza.

“Gledajte, posle Empolija smo svi malo izgoreli, jer smo imali veliku želju. Ali, već sada smo pokazali veću konkretnost kada igramo na strani, konačno smo uspeli da pobedimo i van svog terena. Jasno je da nije lako da svi daju doprinos na isti način, ali trudimo se da uključimo sve i nadam se da uspevamo u tome. Često rotiramo igrače i svako ko uđe daje novu energiju. Pobede na ovako teškim terenima se isplate za navijače, a nama daje novi optimizam“.

Opet, svestan je i direktor Prade da svaki naredni Vlahovićev gol donosi rezultatski benefit i približava Fjorentinu evrotakmičenjima, ali ga ujedno udaljava od mogućnosti da produži ugovor, čak i po rekordnim uslovima koje je klub izneo. Podsetimo, Vlahoviću je Fjorentina na sto stavila godišnju platu od preko 4.000.000 evra, što nikada nije imao nijedan igrač u ljubičastoj opremi, ali je on to odbio.

U međuvremenu je Vlahović, navodno, do ludila doveo Pepa Gvardiolu koji ga želi u svom Mančester Sitiju, dok se sada nešto ozbiljnije aktivirao i Inter. Iako su Nerazuri jako, jako daleko od upuštanja u kupovinu Vlahovića, italijanskom štampom provlači se priča da direktor Bepe Marota njegovu situaciju prati “ispod radara“. Aktuelni šampion Italije želi Vlahovića, ali ne pre nego što se ne desi jedan veliki izlazni transfer. Naravno, radi se o Lautaru Martinezu. On je nedavno produžio ugovor i skinuo spornu otkupnu klauzulu od 110.000.000 evra, ali ni pored toga što se on oseća dobro u Milanu Inter neće ostati imun na eventualnu ponudu koju je nemoguće odbiti.

Jasno je svima da je ta priča na dugačkom štapu, ali nije nemoguće da Lautaro ode. Svakako ne sada, nego na leto, ali tada će po Vlahovića verovatno krenuti i drugi ozbiljni igrači poput Atletika, Sitija, Totenhema, Juventusa...