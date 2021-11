Imamo kvote za transfer Dušana Vlahovića – od 2,00 do 300,00!

Talenat kakav odavno nije viđen, mentalitet šampiona, senzacionalna forma u 2021. godini i situacija sa ugovorom u Fjorentini učinili su Dušana Vlahovića jednim od najtraženijih fudbalera na svetu. Uz rame Mbapeu, Halandu, Kejnu i ostalim zvezdama svetskog fudbala za koje se očekuje da narednog leta promene klubove.

A tim povodom MOZZART je spremio i kvote kako biste celu priču oko Vlahovića ispratili zanimljivije i sa potencijalnom zaradom na transferu.

Situacija oko Vlahovića je prilično jasna. Ostalo mu je još 19 meseci ugovora sa Fjorentinom, a decidno je odbacio mogućnost produženja jer sebe vidi u nekom jačem i ambicioznijem klubu od Fjorentine. Još od letos traje interesovanje velikih klubova za srpskog napadača, a sa svakim novim golom i dobrom partijom, spisak potencijalnih kupaca se produžuje, a cena raste za nekoliko miliona evra.

Jasno je da Fjorentina nema mnogo izbora. Moraće da proda Vlahovića ove zime ili sledećeg leta. Ako ne želi da u leto 2023. ostane i bez centa obeštećenja. Istina, manje su šanse da će Viola pristati na transfer već ove zime. Ali ne treba potceniti ni aktuelni momenat. U fudbalskoj Evropi vlada ”Vlahovićmanija” i za Violu je ovo možda i najbolji momenat za prodaju ako se gleda samo zarada. Pouzdani izvori sa Apenina javljaju da cena neće biti manja od 75.000.000 evra.

Veliki je to novac za igrača koji ima još samo godinu i po ugovora, ali s obzirom na ono što potencijalni kupac dobija u Vlahoviću, na njegov ogroman kvalitet i talenat, godine i prostor za napredak, to je ipak opklada koju vredi prihvatiti. Pogotovo ako se pogleda situacija na fudbalskom tržištu sa klasičnim napadačima.

Ako pogledamo pisanja pouzdanih, ali i onih manje pouzdanih medija širom Evrope, gomila najvećih klubova Evrope nije imuna na Vlahovića. Za sada se ne pominju Real Madrid, Barselona, Liverpul i Čelsi, ali svi ostali se dovode u kontekst sa Vlahovićevim transferom.

Juventus – kvota 2,00

Na Apeninima su sigurni da je Juve favorit za dovođenje Vlahovića i da već mesecima radi na tom transferu. Jasno je kao dan da je Staroj dami posle odlaska Ronalda potreban golgeter koji može da postigne 30 golova u sezoni, a Morata, Dibala, Ken, Žorž i ostali to nisu. Kontakti Bjankonera i Vlahovićevih agenata postoje već neko vreme, ali nikakvog dogovora još nema. Najveća prepreka Juventusu će biti Fiorentina i njen gazda Roko Komiso koji će uraditi sve da igrač ne završi baš u omraženom im Juventusu kada već ne mogu da ga zadrže. Ipak, isto tako nisu hteli da Juventusu prodaju Bernardeskija ili Kjezu pa su na kraju kapitulirali…

Totenhem – kvota 3,00

Pomalo čudno, ali ima logike. Totenhem jeste među favoritima za dovođenje Vlahovića iako ne pripada samoj eliti evropskog fudbala i iako ima jednog od najboljih evropskih špiceva Harija Kejna. Međutim, ima tu dosta rezona zašto bi Vlahović mogao da završi na Vajt Hart Lejnu. Prvi je Fabio Paratići, direktor Spursa, koji jako dobro poznaje Vlahovića ali i njegove agente. Drugi je Antonio Konte kojem su obećana velika pojačanja i koji takođe vrlo dobro zna kapacitete mladog Srbina. Novac neće biti problem jer je Danijel Livi obećao Konteu zvučna i skupa imena. Na kraju, postoji i realna opcija da Hari Kejn ovog leta ipak izboksuje transfer u Mančester Siti koji mu je letos bio stopiran. Konte neće zadržavati nezadovoljnog igrača, a Vlahoviću bi se otvorilo mesto prve zvezde u klubu sa visokim ambicijama u najjačoj ligi sveta. Kejn je sedam godina stariji, a njegova prodaja bi bez problema finansirala kupovinu Vlahovića.

Milan - kvota 4,00

Nije Milan odavno u grupi klubova koji plaćaju velike pare za najtraženije igrače Evrope ali u Vlahovićevom slučaju bi mogao da se napravi izuzetak i da Rosoneri razbiju kasu i obore klupski rekord. Vlahovićev profil se uklapa u Maldinijevu strategiju novog Milana koji je najmlađi tim u ligama petice oslonjen na ponekog veterana. Maldini je za dve godine digao Milan skoro iz pepela i opet ga učinio konkurentnim u italijanskom i evropskom fudbalu. U planu je da se okosnica tima (Ernandez, Benaser, Leao, Dijaz…) zadrži na duže staze i jedino nedostaje špic. Milan trenutno ima veterane Ibrahimovića i Žirua u napadu. Prvom ugovor ističe na kraju sezone sa dobrim šansama da se produži na jednu sezonu, a drugi je tu u ulozi “bekap” špica do leta 2023. Vlahoviću se nudi šansa da odigrao sezonu sa idolom Ibrahimovićem i da ga potom nasledi. U Milanu bi ga čekao trener kod kojeg je debitovao u Seriji A – Stefano Pioli. Novac je svakako veliki za Milan, ali s obzirom na finansijsku stabilizaciju kluba, izvesno i novu sezonu u Ligi šampiona, Rosoneri bi mogli da uđu u licitaciju za Srbina. Na San Siru bi bio dugoročno rešenje za špic sedmostrukog prvaka Evrope.

Arsenal – kvota 15,00

Prema informacijama transfer gurua Đanluke Di Marcija, Arsenal se prvi javio Fiorentini i navodno pristao da plati pomenutu sumu od 75.000.000 evra kroz fiksni deo i bonuse. Tobdžije na leto ostaju bez dvojice napadača Lakazeta i Nketije, Obamejanu ugovor ističe u leto 2023. a direktor Edu smatra da je Vlahović idealno rešenje za napad Arsenala u narednim godinama i spreman je da to masno plati. Kada su već pre dve godine platili 80.000.000 evra za Pepea iz Lila, zašto da sličan novac ne daju i za Vlahovića? Problem je što se igraču izgleda ne ide u Arsenal, pa je prema infromacijama sa Apenina, odbio i da počen pregovore sa Arsnealom čekajući neku bolju ponudu... Ipak, vremena je još mnogo i ko zna šta sve londonski klub može da mu ponudi...

PSŽ – kvota 20,00

Francuski i italijanski mediji su već mnogo puta pisali da Pari Sen Žermenov direktor Leonardo pomno prati situaciju sa Vlahovićem. Sveci narednog leta ostaju bez Mbapea, a vrlo moguće i bez Ikardija koji je prokockao sve šanse. Prazno mesto u špicu bi mogao da popune Erling Haland ili Dušan Vlahović. Sa Minom Rajolom kao posrednikom, Norvežanin je mnogo skuplja opcija. A i konkurencija u vidu španskih giganata Reala i Barselone je žešća. Parižanima novac nije problem ako su zaista ubeđeni da je Vlahović taj koji treba da nasledi Mbapea u špicu. A i Fiorentina bi radije prihvatila ponudu iz inostranstva nego iz Italije. Ni igrač verovatno ne bi bio imun na zov sa Park prinčeva i na priliku da zaigra u napadu sa Mesijem i Nejmarom.

Atletiko Madrid – kvota 20,00

Atletiko je još letos bio najubedljiviji i najkonkretniji u želji da angažuje Vlahovića. Kolčonjerosi su dostavili i zvaničnu ponudu tešku 60.000.000 evra plus bonuse koju su igrač i agent prihvatili, ali Fiorentina nije. Upravo u toj odbijenoj ponudi leži i razlog odbijanja igrača da potpiše novi ugovor. Simeone je očajnički želeo Vlahovića i kada je video da je to nemoguća misija, klub mu je u minut do 12 vratio Grizmana. Sada Madriđani imaju Grizmana, Suareza, Feliksa, Mateusa Kunju, Koreu i moguće je da im Juventus ne otkupi Moratu i da im ga vrati. Deluje kao gužva u napadu ali treba gledati u budučnost. Suarezov ugovor ističe na kraju sezone, Grizman definitivno nije onaj stari, Korea i Feliks nisu klasični špicevi, Mateus Kunja deluje kao profil koji će se teško uklopiti u Čolove zahteve a Morata i ako se vrati klub će opet pokušati da ga se reši... Suština je da Atletiku treba moćan centarfor poput Vlahovića i da sigurno nisu još odustali od njega.

Inter – kvota 50,00

Daleko od toga da Inter nije zainteresovan i da ne želi Vlahovića... Ali problem je što milanski klub nije baš u situaciji da trči finansijsku trku sa ostalim klubovima za srpskog napadača. Organizaciona kriza u klubu je evidentna od početka pandemije, letos je Inter morao finansijske da žrtvuje najbolje igrače Lukakua i Hakimija, a proilazak grupe u Ligi šampiona je donekle stabilizovao situaciju i doneo zaradu od oko 60.000.000 evra. Međutim, teško da će sav taj novac biti uložen u jedno pojačanje. Takođe, Inter u špicu ima veterana Džeka sa ugovorom do 2023. godine, Lautaro je nedavno produžio ugovor, a ozbiljan novac će biti izdvojen za otkup „Tukua“ Koree. Inter će najverovatnije tražiti neku „low cost“ varijantu poput pozajmice u slučaju da se reši Aleksisa Sančeza. Ipak, Bepea Marotu nikad ne treba potceniti i nije isključeno da Interov transfer režiser izvede neku finansijsku gimnastiku za kupovinu Vlahovića kao što je to uradio sa Barelom.

Bajern Minhen – kvota 80,00

Kvota jeste velika, ali šanse nisu male. Sve zavisi od Levandovskog... Čuveni transfer insajder i najupućeniji novinar u dešavanja u Bajernu, Kristijan Falk je nedavno rekao da gigant iz Minhena pažljivo motri na Vlahovića i razmišlja o njemu kao o nasledniku Roberta Levandovskog. Prvobitno je za tu ulogu bio planiran Erling Haland, ali zbog Borusije Dortmund i igračevog agenta Mina Rajole koji traži faraonske provizije, Bajern je odlučio da ipak preskoči ludu licitaciju za Norvežanina. Nije sporno da bi Vlahović bio sjajno rešenje da nasledi Levandovskog, ali nepoznanica je do kada će čudesni Poljak da igra u ovoj ludačkoj formi. Ima 33 godine, još godinu i po dana ugovora i rešeta mreže kao u transu. Niko ni u Minhenu više ne zna do kada će ovo golgetersko besnilo držati Poljaka i kada će biti momenat da mu se traži naslednik. Prvobitni plan je bio da to bude sledeće leto, ali kako sada stvari stoje, teško...

Mančester Junajted – kvota 100,00

Gde je dobar igrač tu je i „dežurni kupac“ evropskog fudbala Mančester Juanjted. Ako je istina i 10 odsto onoga što ostrvski mediji pišu, onda svakako ne treba otpisati Mančester Junajted iz trke za Vlahovića. Imaju Ronalda, Rašforda, Kavanija, Grinvuda, Marsijala... Imaju mnogo toga, a zapravo i nemaju. Ronaldo može i ne mora na „devetku“ i nije dugoročno rešenje. Kavani će biti slobodan na kraju szeone. Rašford i Grinvud nisu ti „kileri“ koji garantuju golove, Marsijala gledaju kako da se reše... Dolaskom Ralfa Rangnika na mesto savetnika (od sledećeg leta kada završi privremenu trenersku dužnost) možemo zamisliti da Mančester Junajted krene po centarfora koji bi bio dugoročno rešenje. Nemac voli da baci opkladu na mladog igrača, a sada mu ni biudžet neće biti problem. Haland i Vlahović su mešu retkim „devetkama“ koje ispunjavaju sve uslove.

Mančester Siti – kvota 300,00

A ne treba otpisati ni drugu mančestersku silu. Tačnije prvu u poslednjim godinama. Siti je još letos hteo Kejna kao zamenu za Aguera ali im ga Totenhem nije dao. Ušao je u sezonu sa Žezusom kao jedinim klasičnim napadačem ali Brazilac do sada nije pokazao da je igrač koji će biti konačno rešenje na mestu špica. Doduše, u Gvardiolinim zamislima i formacijama, može fudbal da se igra i bez centarfora. I to vrlo uspešno. Ali čim je hteo Kejna, jasno je da Pep neće odustati od ideje dovođenja klasičnog napadača sledećeg leta. Kejn im ostaje prva meta, Haland se takođe visoko kotira, a Vlahović bi mogao da se gleda kao alternativa ako propadne posao sa nekim od prve dvojice.