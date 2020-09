GORAN VUKLIŠ 6,5 – Parada posle šuta Medija Karsele već u petom minut ispunila ga je samopouzdanjem. Šta je do njega, uradio je. I više od toga. Za penal naravno ništa nije kriv, a ni za drugi gol. Da nije bilo Vukliša na golu možda bi poraz bio i brži. Skinuo i veoma neugodan udarac Amale, nekoliko puta izletao sa gol linije da prateći igru... Povređenni Nikola Simić je dobio ozbiljnu konkurenciju na gol liniji, a Vukliš je igrao tek drugu utakmicu u Vošinom dresu.

NIKOLA ANDRIĆ 6,5 – Počeo bojažljivo. Napadački u tim trenucima nije bio prisutan na terenu, mada je preko njega Voša došla do najbolje šanse u prvom poluvremenu. U nastavku kao na tacni servirao loptu Petru Bojiću za izjednačenje, a onda u trepavicu gađao i Nemanju Čovića. Možda je mogao i ranije da se osmeli da krene napred. Po njegovoj strani svakako nije duvala promaja.

SLAVKO BRALIĆ 6,5 – Obavio je svoje, posebno siguran je bio u trenucima kad je Vošina odbrana bila pod velikim pritiskom, a taj je period igre trajao negde od 20, pa sve do 74. minuta. Više nego solidno izdanje hrvatskog štopera, odlično funkcioniše u tandemu sa Sinišom Saničaninom. On je tu onaj sporiji deo, ali savršeno ume da popuni rupe koje nastanu kad Saničanin izađe nešto napred.

SINIŠA SANIČANIN do 106. minuta 6,5 – Na početku je protivnike hvatao kao magnetom, delovao je kao centralni bek zreo za neku ozbiljnu evropsku ligu što će sigurno i dočekati nastavi li ovako. Pred kraj meča ostao bez daha i počeo da greši, ali to ne menja utisak da je uz golmana Vukliša bio verovatno i najbolji Vošin igrač u regularnih 90 minuta. Da je tada bio štoper s autoritetom. Mada, možda je mogao jače da krene na Nikolu Raskina pre drugog gola.

STEFAN ĐORĐEVIĆ 5,5 – Isprva je pokušavao da pomogne Miljanu Vukadinoviću u ofanzivi, mada je nedostajao dobar centaršut, ali nakon što mu je u 19. minutu pobegao Kolins Fai bio je dosta oprezniji. Prošao ga je zatim i Medi Karsela pre onog penala u 47. minutu. Posle toga mu je Nenad Lalatović sa klupe sugerisao na koju Karselinu nogu da ide. Utisak je da je ovo ipak bio nivo iznad njegovih fizičkih dometa.

NIKOLA DRINČIĆ 6 – Nije ovo bio tempo koji je prijao superligaškom veteranu, ali njegovo iskustvo je dosta toga nadoknađivalo. Znao je tačno gde da se postavi, kad da stane na loptu i da saigračima prostora da udahnu. Učestvovao u akciji kod gola, selio loptu s jedne na drugu stranu terena... Nije doduše uspevao da napravi nešto iz prekida koji su mu inače jača strana.

ARANĐEL STOJKOVIĆ do 106. minuta 5,5 – Već u petom minutu prodao jednu loptu u opasnoj zoni, ali kako je utakmica odmicala dobijao je na si gurnosti. Međutim, ostao nekako nedorečen kad je loptu trebalo izvući napred, a nedostajalo je to Vojvodini u dobrom delu utakmice.

PETAR BOJIĆ 6 – Nakon onog skrivljenog penala i generalno bledog utiska u prvom poluvremenu delovalo je da neće imati lak san. Međutim, kad je posle izlaska Momčila Mrkaića otišao sasvim napred izvadio se izjednačujućim golom, a posle je imao šansu i za drugi. U nastavku već iznuren, gledali smo ga i u boljim izdanjima.

NEMANJA ČOVIĆ 5,5 – Zadužen za kreativu, trudio se, ali - nije se najbolje snašao. Nije mu ni bilo lako, nije imao pomoć sa krila, a često je morao i da se vraća po nju. Utisak je da trkački nije mogao da parira fudbalerima Standarda.

MILJAN VUKADINOVIĆ do 86. minuta 5,5 – Po mnogima najopasniji igrač Vojvodine, večeras kao duh neprimetan. Sve dok u 73. minutu nije najavio izjednačujući pogodak onom parabolom tik iznad prečke. Međutim, on je žrtva naših visokih očekivanja. Jednostavno, nadali smo se da će biti više u igri, a to nije bio slučaj. Mada je imao i defanzivnih zadataka.

MOMČILO MRKAIĆ do 59. minuta 6 – Radio veliki posao za ekipu. Napadao Standardove štopere, skakao na duge lopte, jer pas igra nije prolazila. Nije kriv što saigrači nisu mogli da mu doture loptu u šesnaesterac gde je najopasniji. Kad je i Nenad Lalatović uvideo da tako neće ići žrtvovao je Mrkaića.

IZMENE

FILIP ĐURIČIN od 59. minuta 5,5 – Uneo nešto energije, ubrzao igru, mada nije bio posebno konkretan u završnici.

MIODRAG GEMOVIĆ od 86. minuta 6 – Dešavalo se nešto oko Miodraga Gemovića kad su svi igrači već energetski bili potrošeni. Možda je mogao i ranije na teren..

NEBOJŠA MAKSIMOVIĆ od 106. minuta – Premalo vremena za konkretan utisak.

DEJAN ZUKIČ od 106. minuta – Premalo vremena za konkretan utisak,

TRENER

NENAD LALATOVIĆ 6 – Teško je komentarisati. Kad ispadneš – nije dobro. Ali sa objektivno slabijim timom izborio se Lalatović za produžetke. I posložio je ekipu tako da Standard, uprkos ogromnom broju šuteva, nije imao naročito velike šanse. Međutim, dva puta mu je tim primio gol odmah nakon što je lopta prešla sa centra što nije smelo da se desi. Takođe, ako je već rešio da napadne Standard morao je da smisli i – kako? Ali daleko od toga da je Vojvodina ostavila loš utisak. Samo, rezultat daje konačnu sliku.