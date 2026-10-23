Vri u Hetafeu, predsednik odgovorio Bordalasu: Ako si nezadovoljan, šta radiš ovde?

Počelo je Bordalasovom konstatacijom da je švajcarski tim toliko skroman po kvalitetu da bi se u Španiji takmičio u Drugoj ligi, kao i da se oseća prevarenim i da nema dovoljno širok kadar ne za tri, već – prema njegovoj oceni – ni za jedno takmičenje.

Posle te izjave usledila je kontra u režiji prvog čoveka kluba, koji je poručio Bordalasu da mu nije jasno zbog čega je i dalje na Koliseumu kada je već toliko sklon kritikama.

„Ne razumem šta onda on ovde radi, ako je toliko nezadovoljan. Kaže da sam ga prevario... Potrebno je imati obraza da mi tako nešto kaže, posle 30 godina. Nisam prevario ni njega, ni bilo koga drugog. Hoću da kažem da Bordalas mora da poštuje igrače, baš kao što igrači poštuju njega. Neću ulaziti u rat rečima da bih video ko će pobediti”, predočio je Anhel Tores za Kadenu Ser.

Iako su na dijametralno suprotnim stranama, a trener čak izgleda kao da je prešao granicu, pri tom su mu rezultati skromni, funkcioner uverava da smene neće biti.

„Ne, nikakvih drastičnih mera neće biti. Nije to ništa strašno. On misli jedno, a igrači će mu sada dokazati da greši. I to je to. A onda je vreme za rad. Ono što moramo da uradimo jeste da pobedimo u Bilbau, to je sve”.

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To je mnogo lakše izgovoriti nego uraditi, jer se Hetafe sve vreme muči. Letos je ostao bez nekih nosilaca igre poput Maura Arambarija i Luisa Milje, a odgovarajuće zamene nisu stigle, makar na sredini terena, iako je bilo reči da su agenti ponudili Danija Pareha. Isto tako valja napomenuti i da je pre nekoliko dana za ekipu iz glavnog grada debitovao bivši Realov kapiten, Dani Karvahal. Bordalas uprkos tome gunđa.

„Potpisao je, jer je to želeo. U svakom slučaju, vrata su mu otvorena. Ako smo mi tako loši... šta tu možemo? Ovo je Hetafe”, istakao je Anhel Tores, ostavljajući otvorena vrata treneru koji je upravo ovog leta produžio ugovor.

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Između redova, predsednik Tores zamera Bordalasu poraz od Lugana.

„Kada trener napravi četiri izmene na poluvremenu, to znači da je pogrešio.”

Kada je u pitanju konstatacija trenera da se „oseća prevarenim“, lopticu je prebacio na iskusnog stručnjaka.

„Nemam šta da kažem. O čemu da pričam? Živimo u slobodnoj zemlji u kojoj svako govori šta želi. Šta on hoće, šta da uradim?” požalio se Tores, koji uverava da Hetafe ima „jedan od najboljih timova ikada”, što je tvrdnja koja je u direktnoj suprotnosti sa rečima trenera.

Čekamo Bordalasa. Ako uopšte nešto bude želeo da kaže posle svega.