Neće jedan - možda hoće drugi klub iz Mančestera?!

Čelnici Porta rešili su da preuzmu stvari u svoje ruke i pokušaju da napakoste odgovornima na Old Trafordu zbog načina na koji su se dosad ophodili prema temi prelaska Aleksa Teljesa u crveni deo Mančestera i zato su brazilskog beka ponudili - Sitiju!

Najuticajniji portugalski list A Bola piše da su iz Porta nazvali sportski sektor vicešampiona Engleske i Teljesa ponudili za 20.000.000 evra. Nije ovo samo pucanj u prazno vladara portugalskog fudbala, jer Siti tiho razmišlja o tome da dovede još jednog levog beka u slučaju da Aleksandar Zinčenko ode. Dakle, da bi Siti uopšte bio zainteresovan za Teljesa, mora prethodno da proda ukrajinskog reprezentativca. A, za njegove usluge interesovali su se u Barseloni...

Cena je baš ona koju Porto traži od Junajteda za Teljesa, pa je upitno da li će se Pep Gvardiola upecati na ovaj mamac. Sada je sve u rukama Teljesovog agenta Pinija Zahavija, koji je poznat kao čovek s jakim konekcijama na Ostrvu. Podsetimo, Mančester junajted je prema dosadašnjim pisanjima medija ponudio prvo tek oko 7.500.000 evra za Teljesa, na šta su se ljudi iz Porta samo nasmejali. U međuvremenu je Junajted podigao sumu na blizu 13.000.000 evra, ali uz napomenu da neće ići ni cent preko te sume. Čelnici Porta nemaju nameru da prihvate tu cenu, pa čak i po cenu da Teljes narednog leta ode kao slobodan igrač, pošto ima još manje od godinu dana ugovora na Dragau.

Postoji i realna mogućnost da oba kluba iz Mančestera ostanu bez Teljesovog potpisa, jer je Brazilac već za nedelju veče rezervisao kartu za put u domovinu, gde bi trebalo da se priključi pripremama reprezentacije. Ako se to dogodi, biće to i kraj spekulacija o njegovom odlasku iz Porta ovog leta.

U međuvremenu Junajted je odlučio da svom prvom operativcu Edu Vudvordu iz predostrožnosti dodeli pojačano obezbeđenje. Naime, u klubu vlada strah da bi besni navijači Junajteda mogli ponovo da se okome na kuću Eda Vudvorda baš kao što se to već jednom dogodilo kada je klubu odradio užasan prelazni rok. Postoje sve indicije da bi i ovog leta moglo da dođe do sličnih izgreda s obzirom da Vudvord nije uspeo da obezbedi potpis leta u liku Džejdona Sanča, a Oleu Gunaru Solskjeru još nije obezbedio ni potpise novog štopera, levog beka, desnog krila i centarfora. A, vreme samo curi...

