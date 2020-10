Atmosfera zakuvana preko svake granice. Pravdajući sopstvene rezultate, srpski “sportski radnici“ nisu birali sredstva. I u celu farsu uvukli su i igrače i njihove porodice, pa dođosmo tako do situacije da jedan igrač tuži funkcionera drugog kluba. Verovatno prvi put u srpskom fudbalu. Naravno, u pitanju su Crvena zvezda i Partizan. Konkretno, Milan Borjan je objavio da će tužiti potpredsednika crno-belih Vladimira Vuletića zbog toga što je po društvenim mrežama delio fotografiju trogodišnjeg sina Zvezdinog golmana.

Istina, lice mu se tu ne vidi, ali činjenica je da je korišćenje maloletne dece u navijačkom prepucavanju – mada ovo već nema veze sa navijanjem – zaista ispod svake granice. Da li je dovoljno i da se okarakteriše kao krivično ili prekršajno delo? To već ne znamo. Dobro svakako nije. I valjalo bi da se neka granica postavi. Samo što smo se nadali da neće morati baš sud da je postavlja.

Kako bilo...

“Kao profesionalni sportista i golman Crvene zvezde u potpunosti sam navikao da me vređaju tokom svih 90 minuta derbija, da mi pevaju, da vređaju moju suprugu koja je radila kao direktorka marketinga FK Partizan... Navikao sam i na uvrede na društvenim mrežama. Ono na šta ne želim da se naviknem i nikada neću, je to da ucveljeni ’profesor’ postavlja i montira sliku mog trogodišnjeg sina na svom Tviter nalogu. Ne, to neću dopustiti da postane normalno“, objavio je Borjan na društvenim mrežama pozivajući se na Konvenciju o pravu deteta usvojenu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija novembra 1989. godine.

Borjan je takođe dodao da poštuje fudbalski klub Partizan i da ovo nema nikakve veze sa rivalstvom večitih rivala. Uz napomenu.

“Siguran sam da je svakog pravog Partizanovca sramota kada je video danas post sa trogodišnjim detetom kod ’profesora’ na Tviteru. Sportski pozdrav“.

Vuletić, koji je i sam najavio da će tužiti generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića, pravdao se isticanjem da se lice maloletnog deteta na montaži ne vidi, te da nije on autor spornog uratka. Koga inače više nema na njegovom profilu.

Podsetimo, Disciplinska komisija FSS već je protiv Partizana pokrenula postupak zbog loše organizacije susreta, između ostalog i zato što su sa oznakama foreportera iza golova bili i kamuflirani navijači, takođe sa zadatkom da vređaju Borjana. On im je čak posle meča pružio i ruku... Bilo bi dobro kad bi se i funkcioneri ugledali.