U ponedeljak novi dogodišnji ugovor treneru i sportskom direktoru, u utorak put za Beograd, u sredu kraj sezone. Premijerni ciklus posle povratka u Superligu Metalac želi da završi pozitivnim utiskom na stadionu „Rajko Mitić“, iako je i šefu stručnog štaba Žarku Lazetiću jasno da stiže na noge ekipi koja dominira srpskim fudbalom četiri godine.

Uprkos tome, ambiciozni trener se ne predaje unapred. Naprotiv, na koncu sezone želi da uživa.

„Da smo birali, ovako bismo kreirali poslednju utakmicu. To dovoljno govori. Veliki klub, stadion, ambijent za fudbal, verujem da nas čeka fenomenalna utakmica. Oni su šampioni, izvanredni igrači, izvanredn je i trener i njegov stručni štab. To je ekipa koja je igrala egal sa Milanom. Sve to je za nas samo motiv da budemo na najvišem mogućem nivou“, pojasnio je Lazetić, pred meč 38. kola (sreda, 16.00).

Posle remija sa Novim Pazarom minulog vikenda Lazetić je nagovestio kako na crveno-belu stranu Topčiderskog brda dolazi s namerom da pobedi, što je među pojednim fudbalskim sladokuscima delovalo kao pretnja prvaku države.

„Sigurno ne idemo sa željom da izgubimo, ali daleko od toga da pretimo bilo kome. Svaku utakmicu idemo na pobedu, u tom kontekstu i protiv Zvezde je isti pristup. Znamo šta je Zvezda, koliko dugo nije izgubila, u celom prvenstvu nije osvojila samo šest bodova. Čini mi se kao da svaki dan crveno-beli postave neki novi rekord. Poštujemo, ali ćemo se nadmudrivati i nadigravati koliko god možemo kako bismo došli do povoljnog rezultata“.

S obzirom da je još pre tri kola osigurao opstanak, Metalac nema problem s kakvim se suočava čak pet klubova (Voždovac, Javor, Radnički, Rad i Novi Pazar), pa može da igra za svoju dušu.

„Pokušaćemo da budemo kakvi smo bili cele sezone: ambiciozni i odlučni. Probaćemo da se nametnemo i da kontrolišemo igru, ali dosta zavisi od protivnika. Potrudićemo se da budemo spremni za sve faze igre“.

Gosti neće moći da računaju samo na napadača Savu Arambašića. Ostali su spremni i inspirisani da se predstave u što boljem svetlu.

„Ova utakmica je velika prilika da vidimo gde smo u odnosu na ovakvog protivnika, koliko možemo da sprovodimo stvari koje treniramo i šta to može da nam donese. I mi smo u dobroj formi u poslednje vreme, gledamo sebe, imamo ambicije i tražicu od momaka da uživaju i da se takmiče kako bismo uspešnu sezonu priveli kraju baš kako želimo“, dodao je Žarko Lazetić.

Poseban motiv da se pokaže protiv kluba s kojim je imao ugovor imaće Stefan Cvetković. Samo u 2011. bivši krilni vezista crveno-belih, kasnije adut njene filijale Grafičara, dao je osam golova.

„Najslađe je na kraju igrati na Marakani sa šampionom Srbije. To je privilegija za svakog od nas, siguran sam da ćemo dati 100, ma 200 posto sebe, da se prikažemo u najboljem svetlu i, što je najbitnije, da izborimo povoljan rezultat. Ovo je pravi način da se završi jedna od najboljlih sezona i Metalca i Zvezde“, dodao je Cvetković.