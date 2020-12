Interovi navijači gotovo da su zaboravili kako je to kada je u srcu odbrane i Aleksandar Kolarov.

Bezmalo dva meseca prošla su otkako je kapiten reprezentacije Srbije branio boje Nerazura u jednoj takmičarskoj utakmici, tačnije još od duela s Parmom poslednjeg dana oktobra. U međuvremenu je Kolarov imao problema s virusom korona, ali je brzo i to ostavio iza sebe, ali ga na terenu nije bilo. Zvuči paradoksalno, s obzirom da je Antonio Konte letos grebao rukama i nogama da bi doveo Kolarova, s kojim je odavno želeo da sarađuje... Konte je za Kolarova imao namenjenu ulogu štopera, pre nego ofanzivnog beka jer je Srbin u poznim igračkim godinama, a u Rimu se adaptirao na obaveze u srcu poslednje linije tima.

Ove sezone skupio je ipak samo šest nastupa, a otkako je odigrao poslednji meč na njegovo mesto se uglavio mladi Alesandro Bastoni koji je sada postao neizostavan član defanzivne trojke uz Stefana de Fraja i Milana Škrinijara. Ali, zašto je sada Kolarov potpuno van Konteovih planova?

Mediji bliski klubu tvrde da je postoji određeni problemi s ugovorom. Tačnije, kada je letos dolazio iz Rome Kolarov je potpisao na godinu dana, uz opciju produžetka na još jednu sezonu.

Detalj o kojem se nije toliko pričalo dosad jeste da u tom ugovoru postoji kvaka, odnosno da se saradnja automatski obnavlja na još godinu dana, ako Kolarov odigra određeni broj utakmica. Međutim, nijednog trenutka se nije pominjalo koji je to tačno broj. Da li je to 15, 20, 25 utakmica? To znaju samo ljudi u klubu.

Upravo zato novinari na Čizmi bavili su se Interovim kalendarom do kraja sezone. Pred Interom je još oko 25 utakmica ili maksimalno 29, u slučaju da se Nerazuri plasiraju u finale domaćeg kupa. Ako je zaista do ugovora i klauzula u istom, vrlo je moguće da će Kolarov već u januaru početi da planira svoju budućnost van milanskog tima...

