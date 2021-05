Nekadašnji as Mančester junajteda, a sada komentator Skaj Sporta, Geri Nevil, poslao je oštru poruku porodici Glajzer, koja gubi konce u rokovođenju slavnik klubom sa Old Traforda, što je kulminiralo današnjim upadom navijača Crvenih đavola na stadion, čime je onemogućeno odigravanje velikog derbija sa Liverpulom.

Nezadovoljstvo navijača krenulo je pokušajem formiranja Evropske Superlige, nakon čega se uveliko otvorila priča o odlasku američke porodice iz kluba.

"Ovo je posledica postupaka vlasnika Mančester junajteda od pre dve nedelje. Navijači kažu da im je vreme isteklo. Moje mišljenje je da će zaraditi bogatstvo i ako sada stave klub na prodaju. Bilo bi pravo vreme i to bi bilo časno uraditi. Porodica Glajzer je bila tvrdoglava već mnogo godina. Preuzeli su klub 2004. godine, koji je imao najbolji stadion u zemlji, jedan od najboljih u Evropi, imao je najbolje uslove u zemlji i bio jedan od najboljih u Evropi. Imali su tim koji je redovno prolazio u četvrtrfinale i polufinale Lige šampiona i redovono osvajao prvenstvo. Ako sada pogledate klub, ovaj stadion izgleda sjajno, ali ako odete iza kulisa on je zarđao i truo. Ako pogledate trenig centar, on verovatno više nije ni među pet u zemlji, Mančester deset godina nije stigao u polufinale Lige šampiona. Ovde u Mančester Junajtedu nismmo osvojili titulu već osam godina. Zemljište oko terena je nerazvijeno, uspavano i zapušteno, dok se svaki drugi klub razvija", rekao je Nevil.

A onda je usledila ključna poruka javnosti.

"Svi ljubitelji fudbala bi trebalo da se ujedine oko onoga što su danas učinili navijači Mančester junajteda, jer je ono što se desilo pre dve nedelje bilo zaista opasno za engleski fudbal. Glazerovi kažu da žele da obnove poverenje, ali nikada nisu imali poverenje pristalica. Nikada sa njima nisu komunicirali. Navijači su mirno potestovali i to je pravo svakog čoveka. Tu je šest ili sedam ljudi koji kontrolišu engleski fudbal i ta kontrola mora da im se oduzme. Ovo što se dogodilo danas biće gubljenje vremena, ukoliko ne dođe do reformi u engleskom fudbalu", dodao je Nevil.

Teško će doći do poverenja između dve strane.

"Ne možemo zaboraviti šta su radili pre dve nedelje, što je zaista bilo opasno za engleski fudbal. Pokušai su da se odsele i stvore zatvorenu trgovinsku ligu koja bi u ovoj zemlji donela glad za svaki drugi engleski klub, ali i širom Evrope. Tih 15 klubova bi se udaljilo od Evrope sa svim tim novcem. To je neoprostivo".

RIČARDS: AKO ŽELITE DA ZARADITE NOVAC, ZARADITE GA NEGDE DRUGDE

Obični navijači su pokazali da su važan faktor svakog slavnog kluba, što potencira i nekadašnji igrač gradskog rivala Sitija Majka Ričards.

"Dobra stvar u tome je što navijači još uvek imaju glas. Sve dok se to radi mirno i pravilno podržavam navijače u njihovom protestu. Postoji toliko mnogo produzeća u kojima možete da zaradite novac, zašto morate da dođete i istrgnute život i dušu iz kluba koji ima takvu istoriju? Ako želite da zaradite novac, idite i zaradite ga negde drugde. Razmem da je to posao, ali kada kupite klub kao što je Mančester junajted, onda i navijači moraju da budu uključeni u taj razgovor", rekao je Ričards.

Nekadašnji kapiten Crvenih đavola Roj Kin, smatra da se navijači neće zaustaviti dok ne vide leđa Glajzerovima.

"Navijači rade to jer vole klub i nije u pitanju ono što se desio sa Superligom, već da da ta frustracija traje već nekoliko godina. Došlo je do kraja i posli su - dovoljno je. Nadam se da će vlasnici shvatiti da su navijači smrtno ozbiljni i da će biti toga još. Ovo je samo početak protesta za navijače Junajteda, garantujem vam. Njihov plan je da vlasnici Junajteda popuste i prodaju klub", smatra Kin.