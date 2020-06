Završnica Lige šampiona i Lige Evrope pred selidbom u Portugaliju

Pominjalo se da bi Istanbul kao domaćin finala mogao na sebe da preuzme odgovornost organizacije kompletne završnice Lige šampiona, od četvrtfinala do borbe za titulu. Zatim se šuškalo o prebacivanju kompletne organizacije u Nemačku, pošto je prva dozvolila vraćanje profesionalnog sporta pod strogim uslovima kontrole zdravlja. Na kraju bi elitno klupsko takmičenje moglo da se završi u – Portugaliji.

Katalonsko Mundo Deportivo u današnjem izdanju javlja da je ta ideja sada najbliža realizaciji! UEFA će zvaničnu odluku doneti 17. juna, a navodno postoji zalaganje učesnika nokaut faze da upravo Portugalija bude domaćin Fajnal ejta.

Razlog tome je sve izvesnija odluka organizatora u Istanbulu da se povuku iz ovog projekta zbog velikih finansijskih problema u Turskoj, o čemu je pisao i Njujork tajms nedavno, zbog čega se uostalom i pominjala Nemačka kao moguće rešenje, tačnije minhenska Alijanc Arena. Pominje se da je čak i stadion Vanda Metropolitano u Madridu, organizator prošlogodišnjeg finala LŠ, takođe u igri. Ali još se čeka zvanična odluka.

Prema poslednjim informacijama, Liga Evrope i Liga šampiona nastavili bi se 5. ili 6, odnosno 7. avgusta. Najveći klubovi Evrope pritiskaju poslednjih dana ECA da što pre izađu sa datumuma. Finale Lige Evrope na programu bi po sadašnjoj projekciji bilo 26. avgusta, a Lige šampiona tri dana kasnije, s tim da postoji i varijanta da se finale elitnog takmičenja odigra ranije i to 22. avgusta. Lokacija se još traži. Sada bi po svoj prilici to trebalo da bude Lisabon, odnosno stadion Luž za Ligu šampiona, a Žoze Alvalade za Ligu Evrope. Do kraja bi se igrala samo po jedna utakmica u svakoj fazi.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Međutim i dalje je dosta nepoznatih detalja u celoj priči. Klubovi svakako ne bi mogli da inkasiraju novac od prodaje ulaznica na svojim stadionima, što značajno umanjuje profit, a još nije jasno ni kakva će situacija sa pandemijom COVID-19 biti, odnosno da li će klubovi iz svih zemalja učesnika završnica dva takmičenja imati dozvolu za dolazak u Lisabon.

Takođe, pominje se i da su sponzori nezadovoljni zato što bi njihov profit bio daleko niži zbog manjeg broja utakmica i velikih ulaganja u ceo projekat dva klupska takmičenja. Ali to su sve pitanja za koja će odgovor morati da se pronađe do sudbonosnog 17. juna, kada će UEFA izaći sa detaljnim planom za završnice dva takmičenja.

Do tada, treba podsetiti da će narednog vikenda startovati portugalska liga, sedam dana kasnije španska, zatim Serija A i onda Premijer liga. Imamo čemu da se radujemo i nadamo...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com