Jedan posao završen, čeka se drugi. Želi Partizan da u nastavak sezone uđe i sa Aleksandrom Šćekićem i sa Sašom Zdjelarom, međutim, zasad je osigurao samo potpis novog ugovora sa crnogorskim delom tandema zadnjih veznih.

Novopečeni srpski reprezentativac deluje spokojno, iako se i rukovodioci i članovi stručnog štaba nadaju da će po povratku sa priprema iz Turske ova tema biti skinuta sa dnevnog reda, bivši član Olimpijakosa produžiti saradnju koja mu ističe na kraju prvenstva.

„Situacija je specifična. Pregovaram sa klubom, videćemo šta će biti, pričamo i dalje. Ne postoji rok dokle možemo da se dogovaramo, niti su oni meni dali, niti ja njima. Nadam se da ćemo naći zajednički jezik i biti zadovoljni“, prenose Večernje novosti Zdjelarove reči tokom prve sedmice priprema u regiji Belek.

Činjenica da je u 2021. ušao bez dogovora sa crno-belima omogućava 26-godišnjem centralnom veznom nesmetane pregovare sa drugim klubovima.

„Bilo je poziva, ali ne želim da idem tek tako. Igram u velikom klubu i potreban je pravi izazov da bih otišao. Mnogo puta sam rekao da želim u neku od top pet liga da oprobam sebe. Veliki klubovi su uvek opcija, ipak, zasad nije stiglo ništa konkretno“.

Pominjalo se da Zdjelara želi bugarski Ludogorec, navodno i francuski Rems (za koji brani njegov klub, Predrag Rajković), pa i Sent Etijen, ranije Bordo...

„Ko želi da napreduje, mora da razmišlja samo o boljem klubu. Igrati u Partizanu i otići u klub koji nema ambicija je korak unazad. Nije lako, u životu je sve neko preživljavanje nečega. Glavom bih možda i želeo, a opet volim ovo sve, volim ovaj klub, dobro se osećam u Partizanu“.

I po statističkim pokazateljima (propustio samo završni duel jeseni sa Mladosti) i po utisku sa strane, nekadašnji prvotimac OFK Beograda bio je najkonstantniji fudbaler Parnog valjka u drugoj polovini prethodne godine. One u kojoj je klub iz Humske ostao bez trofeja, Evorpe, a i titula mu na „minus devet“ izgleda nedostižno.

„Nedostaju mi neke stvari u Partizanu zbog kojih sam došao. Bio sam kapiten, što sam sanjao kao klinac gledajući Saleta Ilića sa trakom na ruci. Nije, ipak, sve oko ostvarenja snova samo do mene i ekipe. Kad kasnimo devet bodova za najvećim rivalom nije lako. Napravili smo veliki niz, a nismo smanjili razliku ni bod. To je neverovatno, svako ko to uradi u Evropi izbije na vrh“, dodao je Saša Zdjelar.