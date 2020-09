Šampanjac je stavljen na hlađenje. Večeras u Kijevu, pre ponoći, Dinamo bi da nazdravi plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona. Tamo će ako se ne dogodi pravo čudo, jer u prvom duelu u Belgiji pobedio 2:1 i lagodnije iščekuje revanš. Tamo, u glavnom žrebu najprestižnijeg kontinentalnog turnira, belo-plavih nije bilo tri godine, a Gent, protivnik na putu do željenog cilja, nije najjači, i - što je važnije - nije u elementu (21.00).

Posle sigurne, ali ne baš ubedljive pobede na Gelamko areni pre šest dana, izabranici Mirčee Lučeskua odigrali su prvenstveni duel protiv Minaja. Borba protiv debitanta ukrajinskog šampionata bila je savršena za belo-plave. Već na otvaranju susreta dobili su brojčanu prednost, a na odmor su otišli ​​rezultatom 2:0. U drugom poluvremenu Dinamo je rezultat doveo do visokih 4:0 i u dobrom raspoloženju počeo da se priprema za revanš utakmicu protiv vicešampiona Belgije.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Uprkos činjenici da Lučesku i dalje ima određenih kadrovskih problema, trener Dinama je prilično uspešan u svojoj rotaciji. Konkretno, Sirota, Duelund, Šepeljev i Andrijevski bili su u startnoj postavi na meču sa Minajem - ali najverovatnije ovi igrači neće igrati protiv Genta. Iskusni Rumun je odmorio De Penu, Rodrigesa i Bujalskog, Karavajev je odigrao samo 15 minuta. S jedne strane, igrači Dinama dobili su neophodan predah, a s druge Lučesku je dobio priliku da konačno zaista rotira sastav. Ali izgleda da će rumunski trener za utakmicu protiv Genta pripremiti praktično isti kadar kao i u Belgiji. Na kraju, pobednički tim se ne menja, a oni igrači kojima Lučesku veruje još ga nisu izneverili.

Gent ponovo drma kriza. Činilo se da su u liku Vima De Dekera Bivoli konačno našli barem nagoveštaj stabilnosti, pošto su sa bivšim pomoćnikom Lasla Bolonjija vicešampioni Belgije pobedili bečki Rapid u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i savladali Muskron u prvenstvu. Ali onda, povratak uobičajenim boljkama. Domaći meč protiv Dinama bio je neuspeh, plus glavni napadač Roman Jaremčuk je povređen. Ali to nije sve. U subotu je na domaćoj areni u okviru sedmog kola domaćeg šampionata Gent neočekivano izgubio od novajlije Levena - 2:3. Zanimljivo je da su Bafalosi do 71. minuta gubili 0:3, ali su potom u roku od tri minuta dva puta sa penala pogodili mrežu. Činilo se da mogu i do boda, međutim tim De Dekera nije uspeo u toj nameri. Posle sedmog kola, Gent zauzima tek 15. mesto, a zona ispadanja mu je samo tri boda daleko. Generalno, Gent ne liči na rivala koji može da spreči tim Mirčee Lučeskua da uđe u grupnu fazu.

LIGA ŠAMPIONA, PLEJ-OF - REVANŠ MEČEVI

Utorak

21.00: (1,95) Dinamo Kijev (3,50) Gent (3,90) /prvi meč 2:1/

21.00: (2,25) Ferencvaroš (3,40) Molde (3,20) /prvi meč 3:3/

21.00: (4,70) Omonija (3,50) Olimpijakos (1,80) /prvi meč 0:2/

Sreda

21.00: (2,85) Midtjiland (2,95) Slavija Prag (2,75) /prvi meč 0:0/

21.00: (2,25) PAOK (3,30) Krasnodar (3,25) /prvi meč 1:2/

21.00: (1,18) Salcburg (7,75) Makabi Tel Aviv (13,0) /prvi meč 2:1/