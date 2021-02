Dinamo je na dobrom putu da ispiše istoriju, pošto u revanš meču Liga Evrope brani prednost iz Krasnodara (3:2). Crvenu zvezdu čeka mnogo, mnogo teži posao na San Siru gde će pokušati da posle remija u Beogradu savlada Milan i stigne do osmine finala.

Takav razvoj ponovo bi otvorio mogućnost susreta Crvene zvezde i Dinama. Mediji bi se verovatno obradovali takvom susretu, navijači grozničavo čekali prvi susret posle 1991. godine, ali rukovodstva dva kluba nisu pobornici toga. Takav rasplet se zaključuje posle reči Zdravka Mamića za hrvatske medije.

„Jasno sam i javno rekao da ne bih želeo da Zvezdu izvučemo u Evropi. Ne želim Zvezdu protiv sebe, želim Zvezdu pored sebe. I neka Zvezda napreduje, ja sam njihov navijač i navijač svih klubova sa ovih prostora. Utakmice Dinama i Zvezde bile bi neizvesne. Odlučivale bi nijanse“, rekao je Zdravko Mamić.

Alfa i omega Dinama je govorio o kritičarima, i činjenici da mu spočitavaju uspehe sa Modrima.

„Puno puta sam pokazao da ne gledam svoj interes nego da podmećem svoja široka leđa za interese Dinama. Mene možete gaziti koliko hoćete, ali kad krenete na Dinamo, ja nemam kočnice i uvek ću reagovati. Sećam se kad sam za vreme rata putovao u inonstranstvo, govorio da sam Hrvat. Ljudi nisu imali pojma pa bih rekao da je to bivša Jugoslavija. Znali su za Jugoslaviju, ali su govorili: "To su idioti, ubijaju se, kolju se." Ali kad bismo došli do Šukera i Bobana, onda su znali o čemu pričamo“.

Govorio je o sve jačem kvalitetu hrvatske lige.

„Tamo nema novca za ovo piće koje sada pijemo. Divim se tim sportskim radnicima i kako opstaju bez ikakvih sredstava“.

